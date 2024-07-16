Страны Запада заключили "Ледовый пакт" о соперничестве с Россией в Арктике

Насколько успешными окажутся последние усилия США, Канады и Финляндии по строительству ледокольного флота, способного бросить вызов российско-китайскому сотрудничеству в Арктике, - вопрос довольно сложный, считает координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников *. Член экипажа атомной подводной лодки с баллистическими ракетами "Юрий Долгорукий" Северного флота ВМФ России в Гаджиево Мурманской области. Ramil SitdikovС одной стороны, отмечает эксперт, Финляндия имеет солидный опыт создания ледокольных корпусов - более того, ряд советских и российских атомных ледоколов были построены именно на финских верфях, - а Соединенные Штаты обладают технологиями и наработками, необходимыми для строительства ядерных силовых установок.

С другой стороны, этот проект сталкивается с серьезными препятствиями. "Во-первых, это персонал. Для того чтобы все это реализовать, нужны кадры", - говорит Воротников, отмечая, что построить атомные ледоколы — это одно, а подготовить опытных специалистов - совершенно другое. "Во-вторых, это технологии: у американцев есть [ядерные] силовые установки для авианосцев, но приспособить их для ледоколов - задачка не из простых".

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Хотя у Соединенных Штатов вероятно хватит средств для финансирования этого проекта, замедление темпов роста американской экономики, а также текущая геополитическая ситуация вряд ли будут способствовать затее Вашингтона по строительству ледокольного флота.

А вот трехсторонний "Ледяной пакт" (Ice Pact) заключенный на саммите НАТО между США, Канадой и Финляндией с целью бросить вызов России и Китаю в Арктике, не принесет пользы никому, подчеркивает Воротников. По его словам, Россия не станет игнорировать угрозы своей безопасности и попытки помешать проектам РФ в Арктике. "Поэтому нам предстоит достаточно большая работа по укреплению обороноспособности", - отметил Воротников.

Россия, пишет эксперт обладает уникальным историческим опытом освоения Арктики (благодаря многочисленным научно-исследовательским экспедициям, начатым еще в советское время), что в сочетании с перспективой развертывания вдоль Севморпути баз разведывательно-ударных БПЛА сделает противостояние с РФ в этом регионе чрезвычайно сложной задачей.

Когда началась холодная война, СССР построил в Арктике "ледовые аэродромы". Там постоянно находились самолеты и летчики, готовые уничтожить любого противника, попытавшегося сунуться к нам. Ведь через Арктику лежит кратчайший путь в нашу страну из Северной Америки", - поясняет Воротников.

Белый медведь на льдине в Северном Ледовитом океане. Vera Costamo

Таким образом, говорит он, Россия могла бы построить в Арктике авиабазы, подобные вышеупомянутым "ледовым аэродромам", но вместо пилотируемых самолетов использовать ударные дроны. "Развернуть там беспилотники, и использовать их в качестве контраргумента для наших противников", - пояснил Воротников.

*Александр Воротников - Экономист. Доцент кафедры государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС, координатор Экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики)