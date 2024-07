Министерство иностранных дел России пообещало «жесткий и выверенный ответ» на планы США разместить на территории Германии новые наступательные ракетные комплексы. В МИД РФ не исключили развертывания Россией ракет в ядерном оснащении.

Межконтинентальная баллистическая ракета 15Ж65 Тополь-М

Министерство иностранных дел России пообещало «откалибровать свои ответы» на планы США разместить в Германии новые наступательные ракетные комплексы. "...Не испытывая при этом каких-то внутренних сдержек, с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать" в целях обеспечения безопасности Российской Федерации, — заявил 18 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Я не исключаю никакие варианты», — подчеркнул российский дипломат.

У Москвы есть широкий выбор способов реагирования на планы США разместить в ФРГ крылатые ракеты «Томагавк» и гиперзвуковое оружие, считает ветеран вооруженных сил Швеции, политический и военный обозреватель Микаэль Валтерссон.

«Этот шаг со стороны США и Германии, конечно же, получит ответ со стороны России», - сказал Вальтерссон. По его мнению, Россия может начать с развертывания «нового оружия двойного назначения в Калининградской области, а также, возможно, на территории Белоруссии».

За этим может последовать размещение российских стратегических ракет в недавно воссозданных Московском и Ленинградском военных округах, считает обозреватель. «Тем самым Россия сокращает время, которое у НАТО есть для обнаружения и реагирования на российский запуск ракет средней дальности», - считает Валтерссон.

«Другим вариантом могло бы стать размещение РФ нового ракетного вооружения на Дальнем Востоке, что превратило бы Аляску и, скорее всего, все западное побережье США в мишень для российских ракет [средней дальности]", - считает Валтерссон.

Еще одна возможность включает «развертывание ракет среднего радиуса действия к югу от Европы... а также вблизи США", если удастся достичь соглашения с одним или несколькими традиционными союзниками России в Северной Африке или Карибском бассейне.

По словам шведского военного обозревателя, для Москвы также было бы логично «превратить Германию в гораздо более важную цель для российских ракет в ближайшем будущем». Он отметил, что это «именно то, о чем предупреждали некоторые немецкие партии", когда выступали против планируемого размещения американских ракет.

В частности, Вальтерссон сказал, что если правящая Социал-демократическая партия Германии и «основной» оппозиционный Христианско-демократический союз высказались в поддержку планов США по размещению ракет, то правая популистская «Альтернатива для Германии», левый популистский «Альянс Сары Вагенкнехт» и более либеральная левая Die Linke выступили категорически против этой инициативы.

“Вне зависимости от того, что в итоге предпримет Россия, «большой риск», связанный с шагом США и последующим ответом РФ, будет связан с сокращением времени полета ракет средней дальности, развернутых вблизи границ друг друга”. Это, по словам Валтерссона, приведет к росту напряженности, а также к риску принятия одной из сторон «поспешного решения».

Евроракеты 2.0

Во время первого «кризиса евроракет» в 1980-х годах размещение американских баллистических ракет Pershing II в Западной Европе вызвало широкомасштабные многомиллионные демонстрации протеста и привело стратегические силы СССР в состояние боевой готовности, едва не спровоцировав ядерную войну.

На прошлой неделе на фоне саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне Белый дом официально объявил о планах развертывания в Европе новых крылатых ракет «Томагавк» большей дальности, гиперзвукового оружия (неизвестного типа) и ЗРК SM-6. Тактическая крылатая ракета «Томагавк» Block IV проходит контролируемое летное испытание над западным полигоном Командования военно-воздушных систем ВМС США (NAVAIR) в южной Калифорнии. US Navy

В четверг 18 июля заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков предупредил, что Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности по всему периметру границ.

Оружие, которое США планируют разместить на территории Германии, и вооружения, разрабатываемые Россией в качестве ответной меры, были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года - соглашением, которое было специально разработано для снижения рисков ядерной войны в Европе. США вышли из договора в 2019 году, и за прошедшие после этого пять лет предприняли ряд других крайне провокационных шагов - от дальнейшего расширения НАТО к российским границам до прокси-войны против России на Украине и работы над инициативой Пентагона Conventional Prompt Strike, позволяющей нанести массированный разоружающий удар обычным (неядерным) оружием по любой стране в течение одного часа.

В конце 2023 году журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» на 10 секунд сдвинул стрелки своих метофорических часов Судного дня, где полночь отражает вероятность наступления всемирной катастрофы. Сейчас до «ядерной полуночи» остается одна минута и тридцать секунд.

Скотт Риттер о гиперзвуковых ракетах Dark Eagle в Европе: "Одна ошибка" приведет к обмену ядерными ударами между США и Россией

Россия пообещала дать военный ответ на планы американцев разместить стратегические ракеты наземного базирования в Германии к 2026 году. Скотт Риттер, бывший инспектор ООН по вооружениям, а ныне обозреватель международных отношений, написавший книгу о контроле над вооружениями в Европе в 1980-х годах, в разговоре с РИА Новости. объяснил, почему планируемое развертывание столь опасно.

На днях Белый дом объявил о планах развернуть в Германии три типа стратегических ракет:

Крылатые ракеты «Томагавк» наземного базирования, которые вновь "стали доступны" для Пентагона после того, как США в одностороннем порядке расторгли Договор о РСМД с Россией в 2019 году. Ракеты производства Raytheon имеют дальность полета от 460 до 2500 километров в зависимости от модификации и могут быть оснащены обычными или ядерными боевыми частями малой и средней мощности.

SM-6 - зенитная ракета большой дальности, которая может быть запущена из новой ракетной системы Typhon Mid-Range Capability (MRC) армии США или систем противовоздушной и противоракетной обороны Aegis Ashore, развернутых Соединенными Штатами в Румынии и Польше. Производится компанией Raytheon. Дальность поражения 240-460 километров.

И наконец, «неизвестный науке» гиперзвуковой потенциал, который, по многочисленным догадкам и предположениям, является ракетным комплексом «земля-земля» средней дальности (Dark Eagle Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW) - единственным из полудюжины американских гиперзвуковых программ, находящимся в состоянии, близком к оперативному. Разрабатывается компанией Lockheed Martin. Заявленная дальность до 3 000 километров. Полезная нагрузка неизвестна.

«Именно Dark Eagle, пожалуй, наиболее дестабилизирует ситуацию», - считает бывший инспектор по вооружениям и экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Хотя это не ядерное оружие, эта система способна наносить удары вглубь России высокоточными гиперзвуковыми боезарядами, которые практически невозможно перехватить», - пояснил Риттер.

С такой системой, отмечает эксперт, у стратегов в Пентагоне и ястребов в Вашингтоне может возникнуть соблазн начать агрессию против высшего военного командования и руководства РФ. Это вполне вписывается в рамки давно вынашиваемой Министерством обороны США инициативы Conventional Prompt Strike (формально Prompt Global Strike - "быстрый глобальный удар") - программы, работа над которой ведется с 2000-х годов.

Это крайне дестабилизирующее развитие событий, и Россия заявила, что ответит», - подчеркнул Риттер, отметив, что, хотя „конкретные ответные меры России неизвестны“, не исключено, что Москва может возобновить разработку и развертывание РС-26 „Рубеж“ - твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с ядерной разделяющейся головной частью индивидуального наведения (РГЧ ИН) и маневрирующими боевыми блоками (МРБ).

Вариант возможной конструкции РС-26 «Рубеж» на базе подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения РС-24 «Ярс». Photo. MilitaryRussia.ru

«Есть мнение, что Москва может вернуть эту систему в строй и развернуть ее в кратчайшие сроки. РС-26 — это мобильная грунтовой ракетная система, способная нести гиперзвуковые планирующие крылатые блоки "Авангард" с ядерным боезарядом", - отметил Риттер.

Бывший инспектор ООН по вооружениям, написавший книгу о своем опыте работы в конце 1980-х годов в агентстве On-Site Inspection Agency по контролю за соблюдением СССР недавно ратифицированного договора ДРСМД, заявил РИА Новости, что планы Вашингтона вновь разместить ракеты в Германии показались ему до боли знакомыми.

«Мы вернулись в прошлое. Мы вернулись в 80-е годы прошлого века, в ситуацию, когда Соединенные Штаты, Североатлантический союз и Россия вновь столкнулись с оружием, которое по своей сути является дестабилизирующим. Одна ошибка, один просчет, одно неверное суждение может привести к тому, что эти ракеты будут в гневе запущены. И это приведет к возможному обмену ядерными ударами между США и Россией», - предупредил Риттер.

«Решение американских и германских властей разместить в Европе ракеты средней дальности - одно из наиболее опасных решений, принятых США и странами Североатлантического альянса за всю историю их существования. Это безответственная эскалация, которая, если ее не обратить вспять, может привести только к очень трагическим последствиям. Это снова дежа вю. Однажды мы уже избавились от этого оружия. Мы сделали мир безопаснее. Вопрос в том, сможем ли мы сделать это снова? И я бы сказал, что при нынешнем американском и европейском руководстве, при нынешнем руководстве США и Германии я не питаю особых иллюзий», - резюмировал обозреватель.

Майкл Малуф: План США разместить ракеты средней и меньшей дальности в ФРГ - «предсмертный хрип» антироссийских ястребов

Эскалационная риторика и поведение НАТО не только рискуют привести к «горячей войне» с Россией, но и убедительно демонстрируют, что западный блок является «наступательным альянсом», считает бывший старший аналитик по вопросам политики безопасности Министерства обороны США Майкл Малуф.

10 июля Белый дом в своем пресс-релизе подтвердил, что многоцелевая оперативная группа армии США в Германии планирует разместить наступательные ракеты большой дальности в центрально-европейской стране уже через полтора года. «Использование этих современных систем продемонстрирует приверженность Соединенных Штатов НАТО и их вклад в европейское интегрированное сдерживание", - говорится в сообщении. Москва пообещала ответить.

«Я думаю, что это прискорбное развитие событий», - заявил Майкл Малуф, бывший старший аналитик по вопросам политики безопасности в Управлении министра обороны США. «Во-первых, это действительно эскалация». «Я полагаю, что сами европейцы будут чувствовать себя крайне неуютно, потому что это поставит их под удар ответных мер со стороны России», - пояснил Малуф.

По словам обозревателя, этим шагом НАТО убедительно продемонстрировало, что оно больше не является «оборонительным альянсом», коим оно себя выставляет.

«НАТО задумывалась как „оборонительная“ структура против Советского Союза. Советский Союз канул в Лету, как и Варшавский договор. Но НАТО не только осталось, но и расширилось до российских границ... То, что мы видим сегодня, — это попытка усилить наступательный потенциал Североатлантического альянса». Предполагалось, что это оборонительный блок, но размещение таких ракет - как «Томагавки» и, в конечном счете, гиперзвуковых систем — это в высшей степени наступательные вооружения. И соответственно, у России не остается никаких сомнений относительно истинных планов НАТО», - утверждает Малуф.

«НАТО явно превратилась в наступательный альянс. Я думаю, что это беспокоит все больше и больше людей, и это делает мир гораздо более опасным», - добавил обозреватель, напомнив, что решение США в 2019 году выйти из ДРСМД с Россией, „делает ситуацию еще более опасной“, потенциально способной привести к "неизбежной горячей войне" с Москвой».

«Когда вы начинаете размещать свои наступательные ракеты в Европе и то же самое происходит на другой стороне. Это делает конфликт не только почти спонтанным, но и неизбежным, потому что вы исполняете “самоисполняющееся пророчество”. Вы готовитесь к наступательным действиям, чтобы «выступить против России». Неизбежно произойдет что-то, что может привести к войне. Эта эскалация выходит из-под контроля», - подчеркнул Малуф.

The US Army launchess a Pershing II battlefields support missile on a long-range flight Photo : Public domain

Экс-аналитик Пентагона считает, что эскалационное поведение антироссийских ястребов США является "предсмертным хрипом Запада против Востока" и "последней попыткой укрепить и продемонстрировать "силу" в то время, когда они терпят сокрушительное поражение" на фоне формирования нового многополярного миропорядка.

Неизбежный ответ России

Малуф прогнозирует, что Россия ответит на последнюю провокацию НАТО переброской своих гиперзвуковых ракетных систем поближе к Европе, чтобы в случае обострения ситуации «вырубить» «пусковые установки» любых наступательных систем США.

Цель США по развертыванию евроракет - набить карманы американских оружейных компаний, пока Байден не покинул свой пост — экс-подполковник ВВС США Карен Квятковски

Пару недель назад немецкие СМИ опубликовали интервью с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом, в котором он заявил, что согласие Берлина на размещение американского оружия дальнего радиуса действия является «не более чем противодействием угрозе со стороны России в связи с размещением ракет „Искандер“ в Калининградской области».

Писториус уверяет, что нынешние планы Вашингтона не имеют ничего общего с кризисом 80-х годов, который поставил планету на грань мировой ядерной катастрофы в 1983 году и сопровождался крупнейшими в современной европейской истории массовыми народными протестами. Три миллиона человек в Западной Европе и еще два миллиона в других странах осенью 1983 приняли участие в акциях протеста против развертывания США баллистических и ядерных крылатых ракет Pershing II.

«Отчасти это попытка заблокировать рынок НАТО по этим ракетам через американские производственные заказы RTX и Lockheed Martin», - заявила Карен Квятковски, подполковник ВВС США в запасе и бывший аналитик Министерства обороны, а ныне независимый военный эксперт, комментируя очевидные планы администрации Байдена по повторению «кризиса евроракет» 1980-х годов.

«Несомненно, Вашингтон надеется задействовать внутренние стимулы - добавим сюда стремление администрации Байдена действовать незамедлительно, поскольку они и большая часть НАТО прекрасно понимают, что при администрации Трампа политика США в отношении Североатлантического альянса может быть быстро, мягко скажем скорректирована», - отметил Квятковский.

Цель Вашингтона по развертыванию ракет в Европе- успеть набить карманы своего военно-промышленного комплекса и своих оружейных компаний пока к власти не пришёл Трамп, считает экс-подполковник ВВС США Карен Квятковски.

“В 1980-х годах кризис с евроракетами резко усилил ядерную напряженность, поскольку ударные системы США оказались в нескольких минутах полета от Москвы. Это означало, что у советских чиновников были считанные секунды для идентификации, анализа и реагирования на возможную атаку противника”. Квятковски считает, что запланированное на 2026 год развертывание аналогичным образом приведет к “необратимой” ядерной эскалации.

«Причина, по которой ракеты средней и большой дальности были вывезены из Европы три с лишним десятилетия назад, заключалась именно в этом - они были не нужны и провокационны», - пояснила она. «В частности, наступательные вооружения большой дальности в Европе создавали и будут создавать [в 2026 году] новые цели возмездия или упреждения, которые невозможно экономически эффективно защитить, что превращает население Европы в заложников внешней политики Вашингтона», - подчеркнула Квятковски.

По ее словам, развертывание ракетного вооружения повысит региональную напряженность «не только между НАТО и его целевыми противниками, но и между людьми в Европе и их собственными правительствами и Европейским парламентом». Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» Фото: Министерство обороны РФ

“Кстати, среди демонстрантов, выступавших против размещения американских ракет в 1980-х годах, был и молодой и кучерявый Олаф Шольц. В то время являясь заместителем председателя молодежного крыла СДПГ, он, очевидно, осознавал риски ядерной угрозы, присущие таким шагам, на которые его правительство теперь, очевидно, закрыло глаза”.

Опасения Москвы, вызванные евроракетами, не были простой паранойей. В ноябре 1983 года советское правительство привело Ракетные войска стратегического назначения СССР в готовность № 1, намереваясь ответить на агрессию НАТО, после того как альянс начал военные игры Able Archer, имитировавшие ядерную атаку на Советский Союз. Лишь годы спустя в НАТО осознали всю серьезность ядерной угрозы, вызванной этими провокациями.

Если США через два года приступят к развертыванию своих ракет, как и планируют, то можно только догадываться, к какому кризису безопасности приведет такой шаг. Это особенно актуально на фоне продвижения западного альянса на 1000 км на восток к российским границам в рамках расширения НАТО, продолжающейся, крайне рискованной и эскалационной марионеточной войны на Украине, и интриг Пентагона вокруг так называемой инициативы «быстрого глобального удара» (Conventional Prompt Strike) - концепцией, гораздо более опасной, чем все, что задумывалось Западом во времена холодной войны, - предусматривающей массированный ракетный удар обычными ракетами по стратегическим противникам с целью обезглавить их руководство и уничтожить как можно большую часть их ядерного потенциала.

В 1987 году Советский Союз и Соединенные Штаты подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, предусматривающий уничтожение целого класса вооружений наземного базирования с дальностью 500-5000 км, что должно было снизить риск ядерной угрозы в Европе. В 2019 году Вашингтон вышел из договора и сразу же возобновил испытания и разработку новых видов ракет наземного базирования большой дальности.