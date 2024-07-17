Железная дорога Решт-Каспиан поможет Ирану преодолеть изоляцию

Министр транспорта и городского развития Исламской Республики Иран Мехрдад Базрпаш назвал открытие Решт-Каспийской железной дороги историческим событием, которое, по его словам, значительно увеличит транзитный потенциал страны.

Железнодорожная ветка Рашт-Каспий поможет Ирану выйти из международной изоляции. На снимке открытие железнодорожной магистрали Решт-Каспий в Иране 20 июня 2024 года. Photo : X/@АРА _English

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Железнодорожная ветка Решт-Каспий, которая была недавно открыта в Иране, является жизненно важным проектом для Исламской Республики, особенно с точки зрения ее экономического значения, считает историк, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

«В настоящее время проект Решт-Каспий является основной частью международного транспортного коридора «Север-Юг», который соединяет Персидский залив с Каспийским морем, - напомнил эксперт. «Проект является наиболее эффективным железнодорожным маршрутом с прямым сообщением с Россией, что может способствовать значительному росту товарооборота между Тегераном и Москвой», - подчеркнул Тарасов.

Проект «Решт-Каспий» можно рассматривать как международный транзитный маршрут, который может быть интересен таким странам, как Китай и Индия, отметил эксперт. «Появление такого коммуникационного коридора так или иначе укрепит систему региональной безопасности, а геополитический контекст означает, что Иран полностью выходит из [международной экономической] изоляции», - заключил эксперт.

37-километровая железнодорожная ветка, соединяющая иранский город Рашт с Каспийским морем и Персидским заливом, была введена в эксплуатацию 20 июня. Расположенная в иранской провинции Гилан у южного побережья Каспийского моря, эта ж/д артерия является частью международного транспортного коридора «Север-Юг» (NSTC) - транспортной сети протяженностью 7200 км, объединяющей судовые, железнодорожные и автомобильные маршруты для транспортировки грузов между Индией, Ираном, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией и Европой.





В мае прошлого года Москва и Тегеран подписали документы о завершении строительства последнего участка железной дороги западного маршрута "Север - Юг", от Решта до Астары в Иране, стоимостью 1,6 миллиарда евро (1,7 миллиарда долларов США). Данная сумма включает в кредит РФ в размере 1,3 миллиарда евро ( $1,39 млрд.), остальное - средства Ирана.

Ранее депутат парламента Ирана Забихолла Азами-Сардуи предложил России использовать иранскую инфраструктуру для экспорта зерновых.

Россия могла бы использовать иранскую территорию и ее железнодорожную и портовую инфраструктуру в рамках Международного транспортного коридора «Север — Юг» ( INSTC) для экспорта своего зерна и другой продукции, считает иранский депутат Забихолла Азами-Сардуи.

«С учетом МТК «Север — Юг» и железнодорожных сетей Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также иранской железной дороги, проходящей из северных провинций страны в южный порт Чах-Бахар... можно быть уверенным, что этот коридор может стать отличным маршрутом для поставок российского зерна в будущем... В перспективе Иран может стать коридором для транзита товаров из России, включая зерно и многие другие продукты, которые легче транспортировать через юг», - подчеркнул законодатель. Азами-Сардуи также отметил, что транзит через Иран гораздо дешевле, чем любой другой вариант.

Морской торговый порт Оля в Астраханской области, Россия - важный стратегический пункт международного транспортного коридора «Север-Юг» (Photo Sergey Subbotin)