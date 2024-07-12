Производство истребителей Су-30 в Нашике может стать следующим совместным проектом двухстороннего оборонного сотрудничества между Россией и Индией. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на индийские СМИ. В настоящее время в этом направлении между двумя сторонами ведутся активные переговоры - если все пойдет по плану, то в Индии в ближайшее время может быть налажено крупномасштабное производство истребителей Су-30.

Экипаж самолета ОКБ Сухого Су-30 демонстрирует свое мастерство во время авиационного шоу в преддверии юбилея ВВС Индии и празднования бриллиантового юбилея военно-воздушной базы Тезпур, Индия, четверг, 26 сентября 2019 года. Associated Press, AP Photo / Anupam Nath

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В совместном итоговом заявлении по результатам визита премьер-министра Нарендры Моди в Россию говорится, что обе страны договорились сотрудничать в области производства запчастей, ремонта и обслуживания вооружений российского производства.

“После того, как Индия удовлетворила свои потребности за счет совместного производства оружия на базе российских технологий, началась подготовка к его экспорту”. По словам одного из источников знакомых с ситуацией, в настоящее время в Индии ведется подготовка к созданию совместных предприятий по строительству самолетов и кораблей. Ведутся активные консультации по вопросам строительства истребителей российского производства по заказу ВВС Индии на заводе Hindustan Aeronautics Limited (HAL), расположенном в городе Нашик, штат Махараштра.

Это предприятие, построенное при участии российских специалистов в 1964 году, занималось лицензионным производством и обслуживанием истребителей МиГ-21, а затем и самолетов ОКБ Сухого. Возможно, именно на этом заводе начнется строительство истребителей Су-30.

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В настоящее время ВВС Индии располагают самым большим парком самолетов Су-30 в мире. В рамках заключенного между Индией и Россией соглашения была осуществлена сделка на поставку 272 истребителей Су-30, значительная часть которых была изготовлена на этом заводе.

Экс-глава BrahMos Судхир Кумар Мишра в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил: "Су-30 — это современный истребитель, способный эксплуатироваться еще как минимум два-три десятилетия. Поэтому его производство на территории Индии может удовлетворить не только внутренние, но и экспортные потребности".

По словам источника, в будущем этот завод также может быть востребован для ремонта и обслуживания воздушных судов из стран, располагающих самолетами российского производства. На фоне продвижения инициативы "Сделай в Индии" Нью-Дели и Москва ведут активные переговоры в этом направлении.

Индийские эксперты считают, что после трансфера технологий спрос на совместную продукцию, произведенную в Индии, возрастет во многих странах мира. Открываются широкие перспективы для экспорта такой совместной оборонной продукции, в частности, в страны Дальнего Востока: Вьетнам и Филиппины, а также в ряд африканских и южноамериканских государств.

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Многие страны проявляют заинтересованность к совместным российско-индийским разработкам, помимо BrahMos, включая различную другую оборонную продукцию Make in India .

Судхир Кумар Мишра заявил: "Эта концепция может стать очень успешной бизнес-моделью. В процессе производства сперва подсистем, а затем и всей системы, индийская оборонная промышленность получит выгоду. Россия и Индия уже давно ведут совместную работу, поэтому хорошие результаты будут достигнуты в короткие сроки. Эта модель поможет Индии в реализации инициативы Make in India".

Россия - партнер в боли и радости — Нарендра Моди

Во вторник на вечере с индийской диаспорой в Москве премьер-министр Нарендра Моди назвал Россию "надежным союзником и надежным другом" Индии, готовым прийти на помощь при любых обстоятельствах. "Россия — это партнер и в горе, и в радости", - подчеркнул он.

Американские чиновники сильно расстроились из-за объятий Путина и Моди

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Обращаясь к представителям индийской диаспоры, Моди заявил, что "взаимное доверие и взаимное уважение" являются основой индийско-российских отношений. Он высоко оценил лидерские качества президента России Владимира Путина, которые стали залогом укрепления связей между двумя государствами.

"Каждый гражданин Индии и в хорошие и плохие времена считал Россию своим надежным другом и товарищем. Как бы ни опускалась температура в России зимой, но индийско-российская дружба всегда была теплой, а отношения строились на прочном фундаменте взаимного доверия и взаимного уважения", - подчеркнул Моди.

Премьер-министр заявил, что знаменитая песня Раджа Капура Mera Joota hai Japani" ("Мои японские ботинки"), популярная в России, может быть, и устарела, но ее смысл не теряет своей актуальности. Он также назвал Индию мощным полюсом в многополярном миропорядке, заявив, что индийская диаспора в РФ — это амбассадор российско-индийских отношений.

"В течение многих лет мир видел глобальный порядок, ориентированный на влияние. Сегодня нам нужно не влияние, а взаимодействие", - подчеркнул Моди. В свете укрепления двухсторонних отношений между двумя странами премьер-министр Индии отметил прогресс в возрождении морского транспортного коридора Ченнаи-Владивосток и конференции "Ганг-Волга. Диалог цивилизаций".

Он также объявил об открытии двух новых консульств в российских городах - Казани и Екатеринбурге. Посольство Индии находится в Москве на улице Воронцово Поле, генеральные консульства — в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

При этом Моди подчеркнул, что "все встречи между Москвой и Нью-Дели способствовали росту доверия и уважения". Премьер-министр Индии также поблагодарил Россию за ее усилия по эвакуации из Украины индийских студентов. "Когда наши студенты застряли на Украине, президент РФ Владимир Путин помог нам вернуть их в Индию. Я еще раз благодарю за это народ России и моего друга президента Путина", - подчеркнул Моди.

Инициативы Моди по Украине несут послание для НАТО

Во вторник Моди и Путин провели в Кремле 22-й ежегодный саммит Россия-Индия, впервые после начала специальной военной операции на Украине. Президент Путин поблагодарил премьер-министра за его усилия в попытке решить проблему путем диалога и дипломатии. Индийские эксперты считают, что комментарии Моди по Украине несут в себе послание странам-участницам Организации Североатлантического договора (НАТО) собравшихся на юбилейный саммит в Вашингтоне.

"Моди определенно передал послание Западу. Помощь Индии в мирных усилиях направлена на то, чтобы склонить стороны к диалогу", - заявил в интервью РИА Новости маршал ВВС Индии в отставке и председатель аналитического центра Peninsula Foundation (TPF) М. Матесваран.

Он добавил, что послание было адресовано одновременно и Западу, и России. И если Путин это принял и поблагодарил Индию за ее усилия, то Запад, по словам эксперта, может истолковать слова премьер-министра не так, как планировал индийский лидер. "Моди справедливо сазал, что любое решение конфликта не может быть найдено на поле боя. Урегулировать конфликт можно только с помощью дипломатии и диалога", - подчеркнул Матесваран.

Геополитик отметил, что история изобилует множеством примеров, когда победы на линии фронта не приводили к вечному миру, подчеркнув, что окончательным арбитром в конфликтах остается политическое урегулирование. Он повторил заявление Моди - "Иногда решения на поле боя не работают", - сделанное во время двусторонних переговоров с президентом России в Кремле во вторник.

Лидер Индии, разделяющий стремление стран Юга к миру, в понедельник заявил, что после трехчасовых переговоров с президентом России в его личной резиденции он полон "надежд" по урегулированию ситуации на Украине.

"Как друг, я всегда подчеркивал, что для светлого будущего наших потомков мир имеет первостепенное значение. Однако я знаю, что решения на поле боя иногда не срабатывают. На фоне активных боевых действий поиск решений мирного урегулирования крайне сложен, и, тем не менее, нам необходимо находить решения путем диалога", - сказал Моди.

Эксперты считают высказывания Моди проявлением его многостороннего подхода к внешней политике, поскольку южноазиатская держава пытается найти баланс между связями Индии с ее традиционным другом Россией и растущими связями с Западом.

Американские чиновники раздражены визитом Моди к Путину

За двухдневным визитом Моди в Россию, первым с 2019 года, пристально следили на Западе. Госдеп США в своем репертуаре тут же отреагировал на неформальную встречу премьер-министра Нарендры Моди и лидера РФ Владимира Путина в президентской резиденции в понедельник.

“Индия - стратегический партнер, с которым мы поддерживаем полный и открытый диалог, в том числе касающийся ее отношений с Россией", - заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне в понедельник, спустя всего несколько часов после того, как премьер-министр Индии приземлился в Москве. Миллер отметил, что встреча является "важным шагом" в контексте украинского вопроса.

"Мы настоятельно призываем Индию, как и любую другую страну, когда она общается с Россией, довести до Москвы, что любое урегулирование конфликта на Украине должно быть основано на соблюдении Устава ООН, уважении территориальной целостности Украины и ее суверенитета", - заявил представитель Госдепа США.

По данным Bloomberg, визит индийского премьер-министра укрепил позиции тех сил в американском руководстве, которые выступают против сближения Вашингтона и Нью-Дели (На снимке: президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. 9 июля 2024 года Администрация президента России)

Украина - козел отпущения

Несмотря на попытки Индии и других государств урегулировать кризис, лидеры третьих стран не слишком в этом преуспели, считает Матесваран. По его мнению, для разрешения конфликта Россия и Украина должны начать прямые переговоры и сделать это как можно скорее.

"К сожалению, Украина находится в плену у сил (Запада), которые заставили ее принять антироссийскую позицию, что является частью большой геополитической игры. Украина является козлом отпущения в этом конфликте", - отметил аналитик. Он напомнил, что с момента начала конфликта в 2022 году Россия неоднократно предлагала Украине мир, но эти предложения были отвергнуты по указке англосаксов.

В свою очередь, генерал-майор Вооружённых сил Индии (в отставке) Харша Какар считает, что мировое сообщество более или менее осведомлено о том, что Моди выступает за мирное урегулирование украинского конфликта. "Индийский премьер может лишь предлагать и рекомендовать... А реализация зависит от России и Украины", - заметил Какар. Он также осудил Зеленского за его заявление в адрес премьер-министра Моди, сделанное ранее в тот же день.