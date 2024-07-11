После того как все пять дивизионов ЗРК С-400 будут переданы индийским ВВС, в Индии начнется подготовка к производству компонентов этой системы ПВО. Об этом сообщают India Today со ссылкой на источники.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" развернутая в Севастополе. 2017 год. Архивное фото. Alexei Malgavko

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По словам высокопоставленного представителя индийской оборонной промышленности, соглашение между индийской компанией и российским концерном "Алмаз-Антей" о техническом обслуживании и ремонте систем противовоздушной обороны С-400 в Индии практически готово.

Это будет совместное российско-индийское предприятие: компания-производитель окажет индийскому партнеру необходимую техническую помощь и поможет создать необходимую инфраструктуру.

Дивизионы ЗРК С-400 будут размещены в нескольких населенных пунктах Индии. При необходимости количество центров "ТО и ремонта" С-400 в стране может быть увеличено до двух. На втором этапе начнется подготовка к запуску производства необходимых компонентов для российских систем ПВО в Индии.

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В рамках этой программы российский обороный концерн создаст совместное предприятие с индийской компанией и окажет необходимую техническую помощь. Технологии, необходимые для решения этой задачи, также будут предоставлены российской стороной. Ожидается, что работы в этом направлении будут завершены к 2028 году.

На данный момент Индия получила три дивизиона С-400, которые, по сообщениям местных СМИ, используются для перехвата угроз на границах с Китаем и Пакистаном.

В 2018 году Индия подписала с Россией контракт на поставку пяти эскадрилий С-400 стоимостью $5,43 млрд. Из них три дивизиона уже поставлены ВВС Индии и развернуты под Патханкотом, под Силигури и в Раджастане. Оставшихся два полка планируется поставить в течение следующих 12-24 месяцев.

Система противовоздушной обороны С-400 способна перехватывать и паражать любые виды аэродинамических целей на дальностях от 2 до 400 километров. Источник в МО Индии утверждает, что благодаря развертыванию российских систем ПВО любая попытка воздушного нападения со стороны Китая или Пакистана может быть полностью предотвращена.

Два оставшихся полка ЗРК С-400 Индия получит до конца 2026 года

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Ожидается, что Россия передаст Индии два оставшихся дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 до третьего квартала 2026 года, сообщили индийские СМИ со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Индии. "Два оставшихся полка зенитных ракетных комплексов С-400 будут поставлены к августу 2026 года и позволят сделать нашу систему ПВО еще более мощной", - заявили источники в Минобороны Индии, которых цитирует India Today.

"Судя по масштабам развертывания, на данный момент мы имеем 3 полка ЗРК С-400 на китайском и пакистанском направлениях", - сообщили источники. Одновременно с этим, на границах с Китаем и Пакистаном индийские ВВС намерены развернуть отечественную систему противовоздушной обороны Long Range Surface to Air Missile (LRSAM).

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кремль, Москва, Россия, вторник, 9 июля 2024 года. Alexander Nemenov

Россия и Индия договорились нарастить военное сотрудничество

Москва и Нью-Дели договорились стимулировать совместное производство в Индии запасных частей и компонентов для обслуживания вооружений российского производства. Обе страны также намерены развивать сотрудничество в производстве оборонной продукции для экспорта в третьи страны в рамках политики "Сделай в Индии".

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Соглашение об оборонном сотрудничестве, достигнутое по итогам 22-го ежегодного саммита Россия-Индия, является важным событием для нашей страны, заявил в интервью РИА Новости один из ветеранов ВС Индии.

Итоги встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, состоявшейся во вторник в Кремле, позволят решить серьезную проблему, связанную с обеспечением безопасности нашей страны, считает бригадный генерал ВС Индии в отставке, исполнительный директор Форума стратегических инициатив (FSI), аналитического центра, занимающегося вопросами нацбезопасности, дипломатии и диалога "второго трека", и старший научный сотрудник Delhi Policy Group (DPG) Арун Сахгал.

"Индия будет все больше стремиться обслуживать и модернизировать российские системы вооружений в рамках проектов "Сделай в Индии", что не всегда возможно с другими нашими партнерами", - отметил Сахгал. "Я считаю, что вопрос совместного производства и совместной разработки оборонной продукции и запчастей будет занимать ключевое место в военных партнерствах Индии в ближайшие годы".

По мнению Сахгала, российско-индийское соглашение о производстве запасных частей имеет решающее значение, поскольку около 60-70 процентов индийского оборонной продукции сделано в России.

Он утверждает, что, несмотря на "многогранное оборонное партнерство" Индии с другими государствами, Россия будет оставаться приоритетом во внешней политике страны.

"Несмотря на растущее оборонное партнерство с американцами, в том числе в области критических и новых технологий, есть определенный предел нашему с ними сотрудничеству", - подчеркнул военный аналитик. "Мне кажется - и это не только мое мнение - что у нас с США всегда будут определенные проблемы в области сотрудничества в сфере высоких технологий".

"Мы выработали с Россией порядок взаимодействия в области военных технологий", - подчеркнул он. "Россия всегда была готова пойти навстречу. Ни при каких обстоятельствах Индия не откажется от одного партнера в пользу другого".

Сагал отметил, что Нью-Дели намерен продолжать развивать оборонные связи с Москвой в области критических и перспективных технологий, поскольку обе стороны "разработали очень подробную и глубокую экосистему" в этом сегменте.

Сотрудничество в области передовых оборонных технологий

Одним из потенциальных направлений двустороннего партнерства может стать металлургическая промышленность и производство супер-компонентов, добавил Сахгал. Он также считает, что России есть, что предложить в области подводной разведки, производства ракетного вооружения и космических технологий. "Мы также хотели бы развивать отечественные технологии реактивных двигателей. Недавно русские разработали усовершенствованные двигатели для истребителя пятого поколения Су-57 (FGFA). Так что это может быть еще одной из возможных тем для сотрудничества", - подчеркнул генерал ВС Индии в отставке.

Москва и Нью-Дели договорились стимулировать совместное производство в Индии запасных частей и компонентов для обслуживания вооружений российского производства (На снимке современные российские системы противовоздушной обороны С-400 развернуты в Сирии / Dmitry Vinogradov)

В то же время в рамках политики "Сделай в Индии" страна стремится стать крупным экспортером оборонной продукции, что соответствует политике Моди по сокращению импорта вооружений за счет разработки оружия и платформ внутри государства. С 2020 года Индия опубликовала пять "Позитивных списков индигенизации", обязывающих оборонное ведомство закупать не менее 500 единиц военной техники и 3000 компонентов, и подсистем исключительно у национальных компаний.

“Москва приветствовала стремление Индии к совместной разработке и совместному производству оружия и платформ в рамках соглашений о передаче технологий для внутреннего использования и экспорта в “дружественные” третьи страны”.

По словам Сахгала, первая партия сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos для Филиппин может стать "моделью" для других зарубежных партнеров Индии в плане совместных разработок и совместного производства в формате программы Make in India.

Военный эксперт напомнил, что Индия и Россия уже сотрудничают в области лицензионного производства танков Т-90, истребителей Су-30 МКИ, автоматов АК-203 и ракет BrahMos, а также поставок вертолетов МиГ-29 и "Камов", авианосца INS Vikramaditya (бывший "Адмирал Горшков") и зенитно-ракетных комплексов С-400.

Военный эксперт напомнил, что Индия и Россия уже давно и плодотворно сотрудничают в области лицензионного производства танков Т-90, истребителей Су-30 МКИ, автоматов АК-203 и ракет BrahMos, а также поставок самолетов МиГ-29 и вертолетов ОКБ «Камов», не говоря уже об авианосце INS Vikramaditya (бывший "Адмирал Горшков") и зенитно-ракетных комплексах С-400.