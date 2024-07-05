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Бренд "Made in China" становится все популярнее в самом Китае

Находящаяся под санкциями США компания Huawei - первая в растущем списке китайских фирм, получающих поддержку от всё более патриотично ориентированных потребителей Поднебесной
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В октябре 2021 года британское издание The Economist в одной из своих статей высказало мнение, что китайский технологический гигант Huawei должен быть ликвидирован, чтобы его талантливые инженеры могли уехать из страны и возглавить следующее поколение высокотехнологичных предпринимателей. В то время многие считали это логичным. Об этом пишет китайский аналитик, консультант по бизнес-рискам Сяо Чен Су в своей публикации для Asia Times.

Покупатели стоят в очереди, чтобы рассмотреть поближе или купить новый Huawei Mate 60 Pro, 3 сентября 2023 года, в Шанхае. Photo: VCG

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Находящаяся под санкциями США компания Huawei - первая в растущем списке китайских фирм, получающих поддержку от всё более патриотично ориентированных потребителей Поднебесной

После серии нокаутирующих ударов, нанесенных американскими судебными и регулирующими органами, бизнес Huawei по производству телекоммуникационной инфраструктуры 5G и смартфонов оказался в глубоком кризисе. Продукция компании, закрытая для западных рынков, вызывала сомнения у потребителей и в других странах.

И действительно, зачем кому-то покупать технику, требующую послепродажного обслуживания, если фирма вскоре может прекратить свое существование? Для некоторых сотрудников Huawei оставаться на тонущем корабле было равносильно вынесению смертного приговора их ранее многообещающей карьере.

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Но перенесемся в 2024 год. Huawei возродилась как феникс, совершив множество прорывов, призванных избавить компанию от иностранных технологий, которые стали недоступны из-за санкций и других ограничений, введенных Соединенными Штатами.

Вот краткий список достижений компании. В сентябре 2023 года Huawei выпустила смартфон Mate 60 на базе чипа Kirin 9000S, произведенного китайской компанией Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), находящейся под санкциями.  В январе 2024 года компания представила HarmonyOS NEXT, новую операционную систему для смартфонов, совершенно независимую от Android.

В апреле компания начала строительство нового научно-исследовательского центра с целью разработки инструментов для производства интегральных микросхем, чтобы догнать и превзойти технологический, который сейчас почти полностью удерживает нидерландский производитель высокотехнологичного оборудования для производства чипов ASML.

Однако последние успехи Huawei не оправдали финансовых ожиданий. После того как в 2020 году компания достигла пика доходов в 891 миллиард юаней (123 миллиарда долларов США), в следующем году из-за санкций они упали до 636 миллиардов юаней (87,5 миллиарда долларов США), и у компании не было никаких реальных возможностей восстановить потерянные доходы на западных рынках.

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Так почему же компания была настолько уверена в себе, что продолжала увеличивать расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в условиях подобных коммерческих потрясений и при, казалось бы, ничтожных перспективах сравняться с крупнейшими американскими технологическими компаниями, чей доход и рыночная стоимость в несколько раз больше, чем у Huawei?

При ближайшем рассмотрении становится ясно, что источником уверенности Huawei являются не только ее технологические или предпринимательские навыки, но и лояльность, которой она пользуется на местных китайских рынках.

Даже когда Huawei стала очевидной мишенью для атаки в политизированной технологической войне с США, китайское правительство не отказалось от нее пользу не менее перспективных, но не столь целеустремленных компаний. В прошлом году правительство Поднебесной выделило Huawei около 30 миллиардов долларов в виде субсидий и финансовой помощи.

Благодаря этому сотрудники компании не стали массово покидать ее в поисках более благоприятных условий - или, по крайней мере для того, чтобы не попасть в черный список. Более того, в 2023 году на фоне западных санкций число сотрудников не сократилось, а наоборот, превысило отметку в 200 000 человек, причем 55 % из них работают в сфере исследований и разработок.

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Строящийся завод Shenzhen Pensun Technology Co., или PST, в Шэньчжэне в августе.Источник: Bloomberg

И самое главное - китайские потребители не прекратили покупать продукцию, которую Huawei продолжает выпускать в условиях американских санкций. Показательно, что Mate 60 в Китае обошел iPhone от Apple, благодаря чему продажи смартфонов Huawei выросли на 37 %, в то время как продажи Apple сократились более чем в два раза.

Безусловно, этому способствовали ответные меры китайского правительства. В конце прошлого года китайские госучреждения и поддерживаемые правительством фирмы по всей стране обязали своих сотрудников "не приносить на работу iPhone и другие иностранные устройства", сообщает Bloomberg.

Китайские потребители все активнее покупают Mate Pro от Huawei, невзирая на общепринятое мнение о том, что процессор Kirin 9000S в техническом плане уступает чипам Huawei, произведенным за рубежом до введения санкций, не говоря уже о самых передовых микросхемах, используемых в смартфонах iPhone.

На фоне санкций в непрерывно развивающейся китайско-американской технологической войне холодная логика коммерческого успеха и технологического развития, возможно, подвергается сомнению туманными эмоциями. Будь то патриотизм или самопожертвование, но образ жизни китайских потребителей помогает многим китайским компаниям, кроме Huawei, преодолевать коммерческие и нормативные препятствия за рубежом.

 По мере того как все больше китайских товаров, от электромобилей до солнечных батарей, сталкиваются с таможенными и прочими барьерами на американских и европейских рынках, компании КНР все больше полагаются на лояльность китайских потребителей для поддержания своей деятельности.

 Пока что эта лояльность приносит свои плоды в нескольких секторах. Из пяти ведущих брендов, которые занимают 81 % китайского рынка смартфонов, Apple - единственный представитель "некитайского происхождения".

Тем не менее, за последние два года доля Apple на китайском рынке сократилась с 23 до 16 процентов. В то же время BYD стал самым популярным автомобильным брендом в Китае в прошлом году, увеличив продажи на 43 % по сравнению с предыдущим годом, в то время как многие международные производители показали двузначный спад.

Даже в косметической промышленности китайские бренды в 2023 году впервые захватили более половины рынка, увеличившись на 21 % в годовом исчислении. Если компании Поднебесной смогут и дальше привлекать китайских потребителей, отталкивая от них иностранных конкурентов на обширном китайском рынке, у них будет большой потенциал для роста в ближайшие годы.

Однако пока неясно, смогут ли китайские компании использовать свои силы внутри страны для нового рывка на международных рынках. По мере появления сильных китайских брендов Запад может ответить более масштабными санкциями и рестрикциями.Президент США Джо Байден объявил о резком повышении тарифов на электромобили, солнечные батареи, сталь и другие товары китайского производства.

Например, санкции США могут "последовать" за новыми успешными китайскими предприятиями, где бы они ни находились, и постепенно вредить их международному бизнесу, подобно тому, как это было с ZTE, главным конкурентом Huawei на внутреннем рынке.

Однако, как писал журнал The Economist в начале этого месяца, любая попытка Соединенных Штатов расширить масштабы атаки на Huawei может привести к обратному результату, поскольку все большее число китайских компаний используют стратегии выживания, опираясь на лояльность китайских потребителей.

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