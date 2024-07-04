Хирургический удар ВС РФ по аэродрому Миргород уничтожил пять украинских истребителей Су-27 и повредил еще два самолета, сообщило во вторник Министерство обороны России. Еще два самолета - МиГ-29 и Су-27 - были сбиты российскими системами противовоздушной обороны.

Российская гиперзвуковая квазибаллистическая ракета воздушного базирования "Кинжал". РИА Новости/ Министерство обороны Российской Федерации

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Истребители F-16 обещанные Украине странами НАТО будут выслежены и уничтожены хирургическими ударами ВС России, подобными тем, что недавно поразили пять истребителей Су-27, заявил в интервью РИА Новости основатель портала "Военная Россия" Дмитрий Корнев.

Если аэродром, на котором находится предоставленный Западом самолет, окажется недоступен для российских ракет "Искандер", Россия может задействовать гиперзвуковую квазибаллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал", подчеркнул Корнев. Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" обладает большей дальностью полета, чем "Искандер", и успешно применяется для нанесения ударов по особо важным целям противника в зоне спецоперации, добавил он.

В результате группового удара оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" по аэродрому Миргород в Полтавской области было уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте самолёта Су-27 воздушных сил противника, сообщило 2 июля оборонное ведомство Российской Федерации.

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Удар по аэродрому ВСУ в Миргороде был назван Forbes, "одним из самых дорогих дней" для ВСУ. Западное издание обратило внимание на шквал критики со стороны украинских блогеров, поспешивших обвинить в случившемся высших офицеров ВВС Украины, позволивших экипажам припарковать Су-27 на открытой местности, так близко к линии боевого соприкосновения. "Воюем миллион лет, а бараны ничему не учатся", - посетовал один из них. Автор публикации также напомнил, что российские беспилотники "Ланцет" периодически наносят удары по "уязвимым" украинским авиабазам.

Недавние атаки на украинские аэродромы, продолжавшиеся два дня подряд, заставили украинских парламентариев выразить серьезную озабоченность по поводу безопасности "прибывающих" истребителей F-16. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглаz высказала свои опасения в своем Telegram-канале, обратившись к главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому. Безуглая раскритиковала отсутствие укрытий для самолетов на украинских аэродромах и состояние противовоздушной обороны страны в целом.

"Вы не улучшили ситуацию с безопасностью наших самолетов, с противовоздушной обороной", - заявила Безуглая, подчеркнув, что эти уязвимости необходимо срочно устранить. По ее мнению, поставки истребителей F-16 на Украину не помогут ВСУ изменить ситуацию на поле боя. Скорее всего, они станут еще одной целью для российских ракет. Безуглая усомнилась в том, что необходимая инфраструктура для размещения западных истребителей подготовлена должным образом.

На этом раздаточном видеокадре, опубликованном Министерством обороны РФ, Ракетные комплексы "Искандер-М" принимают участие в учениях по отработке применения нестратегического ядерного оружия/ РИА Новости/ Министерство обороны Российской Федерации

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Российские средства противовоздушной обороны поразили девять самолетов ВВС Украины, в том числе семь Су-27, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Еще два украинских самолета - МиГ-29 и Су-27 - были сбиты российскими системами ПВО", - говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве также отметили, что в результате хирургического удара по аэродрому были уничтожены пять истребителей Су-27 и повреждены еще два. Российская авиация, артиллерия и беспилотные летательные аппараты нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 115 районах, добавили в МО.

По словам Корнева, удар стал настоящим триумфом благодаря нескольким факторам. В первую очередь, это "успешная разведка. Ну и конечно, небольшое расстояние до аэродрома позволило высокоточным ракетам "Искандер" достичь цели".

"Можно предположить, что основная часть украинской авиации была уничтожена в 2022 году. То, что уцелело, было каким-то образом восстановлено или отремонтировано... Сейчас у вооруженных сил Украины очень ограниченный парк самолетов. В этом смысле каждый самолет для них, конечно, ценен, тем более Су-27", - сказал Корнев.

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Эксперт заявил, что Киев не сможет приобрести Су-27 у других стран. Единственный вариант - попытаться восстановить оставшиеся самолеты, потенциально закупая запчасти из других источников. "Киев не может получить Су-27 так же, как он получил МиГ-29 из Восточной Европы. Соответственно, ценность этих самолетов для украинских вооруженных сил очень высока", - отметил Корнев.

Количество самолетов, которые потенциально способна уничтожить ракета "Искандер", зависит от того, в каком порядке они расположены на аэродроме, пояснил он и продолжил: "Если бы они стояли в ряд, как самолеты стоят на аэродромах в мирное время, то их могло быть [уничтожено] больше, около 10–15. Здесь нужно понимать, что самолеты стояли в индивидуальных защитных авиационных укрытиях. То есть в одном укрытии располагался один самолет. Площадь рассеивания кассетных боеприпасов примерно равна размерам стадиона, а то и чуть больше.... То есть в самолет, который выполнен из легкого металла и не имеет защитной брони, попало несколько десятков боевых элементов".

Ожидается, что Амстердам передаст Киеву первую партию обещанных истребителей F-16 в течение нескольких недель. Об этом в понедельник сообщило уходящее в отставку правительство Нидерландов.

По словам Корнева, Россия в ответ на потенциальное приобретение Украиной боевых самолетов F-16 у Нидерландов будет полагаться в первую очередь на возможности стратегической разведки. Одновременно с этим ВС РФ будут поддерживать полную боеготовность в подразделениях, чтобы оперативно отразить любой потенциальный удар ВСУ.

Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С" производит стрельбы во время военных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области, Россия. РИА Новости/ Министерство обороны Российской Федерации

В марте в ходе общения с военными летчиками президент России Владимир Путин заявил, что поставка F-16 не изменит ситуацию на поле боя. Они будут "уничтожаться также как танки, бронемашины и другая техника, в том числе системы залпового огня", отметил российский лидер. Вместе с тем, Москва заявила, что будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия вне зависимости от их модификации.