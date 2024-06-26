"Дефицит цифровых технологий" давно стал в Японии нарицательным словом. За последние пять лет ежегодный дефицит платежного баланса по цифровым услугам вырос более чем в два раза и составил около 5,5 триллиона иен (34,6 миллиарда долларов США). Импорт процессоров искусственного интеллекта достиг огромных масштабов. Amazon, Apple, Facebook, Google и Microsoft доминируют в интернет-бизнесе, в то время как Nvidia и другие зарубежные компании поставляют в Японию передовые логические интегральные схемы, связанные с вычислениями, пишет американский аналитик и журналист Скотт Фостер на страницах Asia Times.

Компания NEC лидирует в области технологий распознавания лиц. Image: NEC

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Цифровые услуги включают электронную коммерцию и интернет-рекламу, социальные сети, технологии генеративного искусственного интеллекта, электронную почту, поиск и другие интернет-сервисы, операционные системы для смартфонов и компьютеров, прикладное программное обеспечение и подписки, облачные вычисления и хранение данных, а также сопутствующие консультационные услуги.

Последние данные маркетинговых исследований свидетельствуют о высокой доле рынка для

Amazon занимает в электронной коммерции (48,6%) по сравнению с японской компанией Rakuten (32,4%);

Apple в сфере мобильных телефонов (60,2%) против Samsung (7,5%) и Sony (4,6%);

Microsoft Windows (43,3%) против Apple iOS (23,8%) и Google Android (16,3%); и

Google Search (78%) против Microsoft Bing (11%) и Yahoo! Search (10%).

Rakuten - единственная японская компания, представленная на этих рынках, но и она в последнее время проигрывает Amazon.

Дефицит цифровых технологий в Японии уже почти сравнялся с общим отрицательным сальдо в торговле товарами и услугами, которое составило 6,0 триллионов йен в финансовом году, закончившемся в марте 2024 года. Он уже превысил доходы от въездного туризма, несмотря на стремительный рост последних в связи с окончанием пандемии Ковида и снижением курса иены.

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Пытаясь исправить ситуацию, Цифровое агентство Японии разработало подробную "программу приоритетной политики для реализации цифрового сообщества". Программа направлена на поощрение использования данных, генеративного искусственного интеллекта и других цифровых технологий, с тем чтобы укрепить промышленную базу страны и обратить вспять падение производительности труда.

Агентство также намерено исправить ситуацию с низким уровнем доверия к цифровым услугам правительства, включая персональный идентификатор My Number, сделав их более удобными и безопасными.

Цифровизация также рассматривается как способ лучше подготовиться к стихийным бедствиям, которые часто случаются в Японии, и своевременно реагировать на них; справиться с растущим экологическим бременем, связанным с утилизацией отходов; и улучшить медицинское обслуживание. Все эти вопросы становятся еще более актуальными в связи с сокращением численности населения Японии и неуклонно растущей нехваткой рабочей силы.

Скоростной поезд Hitachi

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Кроме того, пишет Фостер, с развитием цифровых технологий растет и потребность в кибербезопасности. Для решения этой задачи японское правительство планирует увеличить число сертифицированных специалистов по информационной безопасности с 20 000 до 50 000 к концу десятилетия. При этом планируется привлечь их к работе на малых и средних предприятиях, а не только в крупных корпорациях, и в государственных учреждениях как на региональном, так и на местном и национальном уровнях.

Существует также еще одна серьезная проблема - наличие устаревших корпоративных информационных систем и большое число обслуживающих их сотрудников, которые в ближайшее время выйдут на пенсию. Эту проблему называют "цифровым обрывом 2025 года". Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) оценивает потенциальные потери в 12 триллионов иен (75 миллиардов долларов).

В основном с таким риском сталкиваются небольшие компании, у которых нет ресурсов, для найма или обучения ИТ-экспертов, а также для оплаты необходимых цифровых систем и услуг. У крупных транснациональных компаний Японии такой проблемы нет. NEC и Hitachi - два ярких примера компаний, которые опережают Цифровое агентство и METI в этом отношении.

NEC, крупнейший в Японии поставщик телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и услуг для социальной инфраструктуры, строит свою долгосрочную стратегию роста на переходе от 5G к 6G, цифровом правительстве, умных городах и цифровых финансах. Компания работает с облачными сервисами Amazon Web Services и Microsoft Azure. NEC также поставляет системы распознавания лиц, используемые в японских и некоторых зарубежных аэропортах.

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Hitachi, крупнейший японский промышленный конгломерат, сегодня получает около 30 процентов своих продаж от цифровых технологий в сфере государственного и местного управления, финансов, телекоммуникаций и СМИ, энергетики, транспорта и логистики, здравоохранения и, конечно же, производства.

Этого удалось добиться во многом благодаря приобретению в 2021 году американской компании GlobalLogic, предоставляющей услуги цифрового инжиниринга, за 9,6 миллиарда долларов. GlobalLogic, которая сейчас растет более чем на 15 процентов в год, по прогнозам, обеспечит 22 процента консолидированной выручки Hitachi в этом финансовом году.

Эти и другие японские компании стремятся к цифровизации в сотрудничестве, а не в конкуренции с западными компаниями, и дефицит цифровых технологий частично компенсируют прямыми иностранными инвестициями. Amazon построила в Японии множество логистических центров, а Google и Microsoft - центры обработки данных.

Еще один пример: KDDI, второй по величине оператор мобильной связи в Японии, ведет переговоры с американским поставщиком серверов Supermicro о приобретении площадей для нового крупного центра обработки данных с использованием процессоров Nvidia AI.

Таро Коно, министр по делам административной реформы Японии, на прошлой неделе в интервью журналистам заявил, что ключевым показателем является "количество цифровых систем и программ, сделанных в Японии, которыми пользуются все".

Япония обеспокоена масштабами "цифровым дефицитом" в стране. Цифровизация - важнейшее условие сохранения конкурентоспособности и преодоления дефицита рабочей силы, считает американский аналитик Скотт Фостер

Что касается попыток Цифрового агентства повысить производительность и преодолеть нехватку рабочей силы, то это, возможно, и так, но с точки зрения общей экономики это не совсем верно. В 2023 году общий профицит Японии в торговле с США (как по товарам, так и по услугам) составил 63 миллиарда долларов, что более чем в 10 раз превышает дефицит цифрового рынка, который в основном приходится на долю Соединенных Штатов. Эти две страны имеют взаимодополняющие торговые отношения, основанные на сравнительных преимуществах.

В отличие от них, Китай строит свою собственную, все более автономную цифровую экономику. У Японии нет корпоративных аналогов Alibaba, Baidu или Huawei, но при нынешнем положении дел вероятно они ей и не нужны, резюмирует американский эксперт.