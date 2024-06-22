Вашингтон намерен поставить Тайваню очередную партию беспилотников-камикадзе, что по мнению американских властей должно укрепить оборону самоуправляемого острова от возможного китайского вторжения.

Предлагаемая продажа предполагает поставку более 1000 дронов-камикадзе, включая БПЛА Switchblade. Однако боевые действия на Украине показывают, что "американские птички" не стоят своих денег.

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Однако высокая стоимость таких БПЛА, опасения по поводу дальности их действия и эффективности в Тихом океане, а также сомнения в способности США производить достаточное количество современных взрывчатых веществ для оснащения подобных боевых систем могут заметно ослабить сдерживающий эффект сделки.

США хотят, чтобы Тайвань купил больше дронов-камикадзе

США одобрили потенциальную продажу Тайваню новую партию вооружений, в рамках которой островное государство получит более тысячи беспилотных летательных аппаратов, также известных как беспилотники-камикадзе, пишет The War Zone. Среди предлагаемых к поставке беспилотников - AeroVironment Switchblade 300 и Anduril ALTIUS 600M. Оба типа дронов участвовали в боевых действиях на Украине.

В статье говорится, что беспилотники смогут поразить китайские десантные корабли во время вторжения НОАК, расширив оборонительную зону Тайваня и потенциально подавив оборону Китая. Сделка, оцениваемая в $60,2 млн для Switchblade 300 и $300 млн для ALTIUS 600M, также включает в себя тренинги, техническую поддержку и логистику. По словам авторов публикации War Zone, “сделка носит предварительный характер - официальные контракты пока не подписаны”.

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Возможная поставка БПЛА Тайваню подчеркивает все большее значение беспилотных систем в современных конфликтах, на что указывает их широкое применение на Украине. Приобретение Тайванем американских ударных дронов станет частью его "стратегии дикобраза", направленной на создание мощной асимметричной обороны против численно превосходящих китайских вооруженных сил, пишет издание.

Решение было принято в связи с эскалацией напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе, на фоне истошных воплей Вашингтона о растущей способности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провести успешную операцию по захвату Тайваня до 2027 года.

The War Zone отмечает, что сделка по продаже беспилотников отражает более масштабный тренд по использованию беспилотных средств в оборонных стратегиях и подчеркивает ключевую роль, которую такие системы могут сыграть в будущих высокотехнологичных конфликтах Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Подобные поставки могут быть частью американской программы Replicator, цель которой - оперативное наращивание военного потенциала США за счет интеграции автономных технологий и сдерживание Китая. В мае 2024 года мы писали, что США в рамках программы "Репликатор" «публично финансируют» производство автономных систем Switchblade 600.

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Первая группа технологий программы Replicator представлена целым рядом дронов и беспилотных систем, разрабатываемых известными оборонными компаниями США. Как правило, подробности о таких системах держатся в строжайшем секрете в целях безопасности. Даже при небольших размерах, пишет The War Zone, беспилотник Switchblade способен уничтожить танк. Дело в том, что его боевая часть содержит CL-20 - взрывчатое вещество, на 40 процентов более мощное, чем гексоген.

Оба этих вещества широко используются американскими военными еще со времен Второй мировой войны. Однако сегодня США сталкивается с серьезными проблемами при закупке достаточного количества CL-20 для Пентагона и своих союзников.

Эксперты назвали американские боевые дроны Switchblade 300 и Anduril ALTIUS 600M неспособными остановить вторжение Китая на Тайвань .Беспилотный летательный аппарат Altius-600 разработан оборонным подрядчиком Пентагона американским компанией Anduril Industries

В марте 2023 года американский финансово-экономический журнал Forbes сообщил, что большую часть используемых в военном деле взрывчатых веществ США производят на единственном военном заводе в Холстоне (штат Теннесси). Более того, пишет издание, в их производстве используются устаревшие системы смешивания и методы производства, сохранившиеся со времен Второй мировой войны.

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Современные взрывчатые вещества, в том числе гексанитрогексаазаизовюрцитан (CL-20), не могут быть произведены с помощью столь древних технологий и могут быть изготовлены в ограниченных количествах только с помощью химических реакторов.

Китай же, напротив, превзошел США в разработке новых взрывных технологий, в первую очередь своей версии CL-20, которую он теперь производит в промышленных масштабах. В настоящее время в Соединенных Штатах ежегодно изготавливается около 10 тонн CL-20, при потребности в 1000 тонн. Для достижения такого уровня производства американской промышленности, по оценкам экспертов, потребуется от трех до пяти лет.

Более того, Соединенные Штаты полагаются на (!) Китай как на единственного поставщика шести химических компонентов, необходимых для производства взрывчатых веществ и ракетного топлива, что ставит под сомнение безопасность американских логистических цепочек.

Западные аналитики, в свою очередь, считают, что высокая стоимость дронов Switchblade может стать серьезной проблемой для поставок на Тайвань. Например, британский аналитик Дэвид Хэмблинг в статье для журнала 1945 за июль 2023 года сообщает, что в 2022 году стоимость одного беспилотника Switchblade, включая датчики, интегрированную систему наведения, боеголовку, канал связи и пусковую установку, составляла 58 063 доллара США.

В эту стоимость, пишет Хэмблинг, еще не входит комплект наведения стоимостью порядка 30 000 долларов, расходы на эксплуатацию, комплектующие, обслуживание, учебные снаряды и тренажеры. По его словам, при учете всех затрат стоимость каждого Switchblade может возрасти до 80 000 долларов.

Такие издержки могут оказаться непосильными для Тайваня. В апреле 2024 года газета Newsweek сообщила, что в ходе продолжающегося конфликта с Россией ВСУ отказались от использования дорогостоящих американских дронов, которые оказались неэффективны в противодействии ВС РФ.

Из-за высокой стоимости американских дронов и их уязвимости перед российскими средствами РЭБ Украина закупила большое количество беспилотников и комплектующих в КНР, несмотря на тесные связи Пекина с Москвой, сообщает Newsweek. В отчете говорится, что Министерство обороны США (DOD) признает эти проблемы и в настоящее время работает вместе с партнерами компании над улучшением характеристик и "жизнеспособности дронов в условиях боевых действий и радиоэлектронной борьбы".

Тем не менее, американские беспилотники, подобные Switchblade, могут не обладать достаточной дальностью и огневой мощью, чтобы стать эффективным средством конвенционального сдерживания в Тайваньском проливе. В статье, опубликованной в журнале March 2024 Proceedings, директор Института исследований будущих военных конфликтов, военно-морского колледжа США Сэм Тангреди обращает внимание на то, что инициатива Replicator строится на непроверенных технологиях и компонентах из Китая - страны, которой она должна противостоять.

Тангреди считает, что акцент программы Replicator на системах, а не на вооружениях, едва ли обеспечит стратегическое преимущество, необходимое в конфликте, особенно в западной части Тихого океана, где расстояния и условия окружающей среды создают серьезные проблемы для небольших малобюджетных безэкипажных машин. По его словам, концентрация усилий на производстве более мощного оружия, к примеру, противокорабельных ракет большой дальности AGM-158C LRASM и современных морских мин, послужит более эффективным сдерживающим фактором против китайской агрессии, в том числе в Тайваньском проливе.

Несмотря на потенциальное тактическое применение роев дронов в конкретных сценариях, Тангреди считает, что нынешняя программа Replicator недостаточна для преодоления угроз, исходящих от Народно-освободительной армии Китая.

Он утверждает, что совокупность разведывательных дронов не способна преодолеть растущую численность, смертоносность и радиус действий военно-морских сил НОАК (PLA-N), военно-воздушных сил НОАК (PLA-AF) и ракетных войск НОАК (PLA-RF). Ковенциальное (неядерное) сдерживание в Тайваньском проливе скорее всего потерпит неудачу, если дроны проекта Replicator, подобные Switchblade, не будут обладать большей огневой мощью и радиусом действия.

Пекин ввел новые санкции против США

Китай ввел санкции против американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin из-за продажи оружия Тайваню. Об этом 21 июня сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Китай ввел санкции против американского поставщика военного оборудования Lockheed Martin. (На снимке логотип американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Agence France-Presse, AFP 2023 / Pierre Verdy)

Ранее на этой неделе Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности DSCA (англ. Defense Security Cooperation Agency) Пентагона сообщило, что Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил потенциальную продажу Тайваню тактических барражирующих боеприпасов Switchblade 300 (SB300) на сумму $60,2 млн, а также беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V на сумму $300 млн.

Как следует из заявления дипведомства КНР, "Пекин решил принять ответные меры против соответствующих департаментов и высших руководителей Lockheed Martin"."Это связано с тем, что Вашингтон недавно "вновь объявил о поставках оружия в Тайваньский регион КНР", что серьезно нарушает принцип "одного Китая", - сообщили в министерстве.

В частности, под санкции попали компании Lockheed Martin Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories и Lockheed Martin Ventures, а также VIP-менеджеры: председатель совета директоров и CEO Джим Тайклет, главный операционный директор Фрэнк Сент-Джон и главный финансовый директор Джей Малаве.

Имущество перечисленных выше компаний и сотрудников будет заморожено в Китае, им будет запрещен въезд на территорию Китая, им не будут выдаваться въездные визы. Организациям и частным лицам в Китае будет запрещено сотрудничать или вести другую деятельность с соответствующими лицами и компаниями, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.