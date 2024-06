"Мирная конференция в Швейцарии - это балаган с целью пиара. На самом деле Украина все больше и больше изолируется в мировом сообществе", - главный редактор Covert Action Джереми Кузмаров.

Западные лидеры удваивают ставку на прокси-войну НАТО против России, что имеет катастрофические последствия как для их внутреннего, так и для международного статуса, считает американский журналист Джереми Кузмаров.

In this screenshot from a video of Vladimir Zelensky talking some bullshit from Kiev, Ukraine, Thursday, 21 April 2022. Associated Press AP Photo / NYOTK

Владимир Зеленский и спонсирующие его правительство западные мировые лидеры собираются на саммит для обсуждения продолжающегося конфликта с Россией на курорте Бургеншток в Швейцарии в эти выходные.

Этот огромный комплекс с множеством пятизвездочных отелей и живописными видами на альпийские пейзажи известен как один из лучших в мире горных курортов класса люкс. Спа-салоны и рестораны с изысканной кухней дополняют список основных благ этого места, известного тем, что здесь принимают политиков, знаменитостей и других высокопоставленных персон.

Но пока западные лидеры предаются роскоши, их постоянная поддержка все более изощренных военных усилий Зеленского приводит к изоляции на мировой арене и отчуждению среди собственных граждан, считает американский журналист, главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров.

"Нереально провести мирную конференцию, без участия представителей одной из сторон конфликта", - говорит аналитик. " Это ни к чему не приведет. Так что это просто чистый воды балаган с целью пиара, очередная попытка создать впечатление, что Украина хочет мира, хотя на самом деле это далеко не так", - говорит Кузмаров.

"Возможностей для мирного урегулирования было предостаточно еще со времен Минского мирного соглашения, до начала специальной военной операции", - отметил он. "Ангела Меркель призналась, что Украина подписала это соглашение только для того, чтобы выиграть время для наращивания своего военного потенциала, и неоднократно нарушала его своими набегами на восточные регионы Украины и их жителей".

Участвуя в предвыборной кампании на пост президента в 2019 году, Зеленский ратовал за выполнение Минских соглашений, но в итоге под давлением антироссийски настроенных элементов отказался от их выполнения. Наблюдатели полагают, что Зеленский боится силового давления со стороны военизированных экстремистских организаций на Украине, которые свергли бывшего президента Виктора Януковича в 2014 году. Джереми Кузмаров – американский журналист, главный редактор журнала «Covert Action»

Такие "добровольческие батальоны" и прежде грозились не подчиниться приказу президента, если Зеленский предпримет попытку вывести войска из Донбасса. В прошлом году Зеленский опубликовал видеозапись встречи с Андреем Билецким, основателем неонацистского батальона "Азов"*. Билецкий не скрывает своих фашистских взглядов, заявив однажды, что "поведет белые расы мира в последний крестовый поход... против унтерменшей (недочеловеков), возглавляемых семитами".

"На самом деле это просто фарс", - комментирует Кузмаров встречу в Швейцарии в эти выходные. "А Украина, я думаю, все больше и больше изолируется в мировом сообществе. В Европе сейчас происходят волнения, и мы видим, как это отражается на избирательных участках, что многие европейцы хотят, чтобы этот конфликт скорее закончился, и хотели бы укрепить отношения между своими странами и Россией".

"Они понимают, что это важно с экономической точки зрения, иметь хорошие отношения с русскими, а этот конфликт отрезал их от России", - отметил он. "И они заявляют о своей позиции на избирательных участках. Поэтому те правительства, которые поддерживают Украину в Европе, чрезвычайно непопулярны среди своего собственного народа".

Последние соцопросы показывают, что самые ярые сторонники Киева в Европе все чаще воспринимаются населением крайне негативно. К премьер-министру Великобритании Риши Сунаку благосклонно относится лишь 21 процент британцев, а рейтинг одобрения канцлера Германии Олафа Шольца составляет всего 20 процентов. Недавний опрос показал, что менее четверти избирателей "доверяют [президенту Франции Эммануэлю] Макрону в вопросах преодоления проблем, с которыми сталкивается Франция".

*Батальон "Азов" - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.