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Скотт Риттер о мирной инициативе Путина: "Мяч сейчас на стороне Запада"

Россия готова начать переговоры по урегулированию конфликта с Украиной в любой момент, но при одном условии — Путин
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Четкое и объективное мирное предложение президента России Владимира Путина сделало бессмысленной предстоящую конференцию по Украине в Швейцарии и загнало НАТО в угол, заявил в интервью РИА Новости бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Россия готова начать переговоры по урегулированию конфликта с Украиной в любой момент, но при одном условии, заявил президент РФ Владимир Путин. На фото ррезидент Российской Федерации Владимир Путин. РИА Новости / Сергей Бобылев Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ в Москве изложил "еще одно реальное" предложение по урегулированию украинского кризиса, дав понять, что Москва не заинтересована в замораживании или отсрочке конфликта.

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По словам президента, Россия готова прекратить огонь и начать переговоры, как только Украина начнет вывод войск из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в пределах их административных границ, а также официально откажется от планов вступления в ряды Североатлантического альянса. Кроме того, Россия требует, чтобы Украина приняла нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

"Мы готовы хоть завтра сесть за стол переговоров", - сказал Путин.

"Сегодня мы сделали еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, так же откажутся, это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития", - подчеркнул глава российского государства.

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Новое мирное предложение Путина - блестящий ход, считает бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

"Мирная конференция Запада в Швейцарии [15-16 июня], которой и ранее не суждено было увенчаться успехом, теперь будет проходить под совершенно другим углом", - сообщил Риттер в интервью РИА Новости. "Теперь на ней будет обсуждаться мирная инициатива России. Они больше не будут говорить о нереалистичных пожеланиях Зеленского о том, чтобы Россия ушла с новых территорий. Запад теперь будет говорить: а как насчет этого предложения? Можем ли мы выполнить это предложение? Теперь на саммите НАТО речь пойдет не о том, "как нам расшириться и или как нам укрупниться?". Он будет посвящен теме "Что делать с российским мирным предложением?". Это ставит Запад перед дилеммой. Именно этого и добивается Россия".

Риттер подчеркнул, что Россия не стремится к прекращению огня или замораживанию конфликта, чтобы потом он разгорелся с еще большей силой: "Россия стремится к разрешению конфликта. Им нужен настоящий мирный план". Этот план основан на Стамбульском соглашении 2022 года и при этом учитывает реальное положение дел на местах, отметил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США.

Дорожная карта, предложенная Владимиром Путиным, также соответствует первоначальным целям специальной военной операции, начатой 24 февраля 2022 года, - демилитаризации и де-нацификации, продолжил военный эксперт.

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"Демилитаризация будет происходить в рамках переговорного процесса. Когда Киев возьмет на себя обязательство не вступать в ряды НАТО, это решит ряд проблем, например, что делать со всем натовским вооружением, которое накопилось на Украине. В нем больше не будет необходимости. Оно должно исчезнуть. Также как и советники НАТО. И тогда демилитаризация будет завершена".

"Де-нацификация... Владимир Путин дал понять, что Владимир Зеленский не является политическим будущим Украины. Как и праворадикальные политические силы, породившие такие нацистские формирования, как "Правый сектор", "Свобода "*, "Азов "** и другие неонацистские военизированные и военные организации. С ними, конечно, придется покончить. Но кто это будет делать? Россия не собирается оккупировать Украину. Это будет частью постконфликтного политического восстановления, реструктуризации Украины. И опять же, как только Киев откажется от вступления в НАТО и встанет на путь подлинного нейтралитета, это изменит внутриполитическую динамику внутри страны, расширит возможности политических субъектов, которые в противном случае были бы подавлены, подобно тем оппозиционерам, которых Владимир Зеленский пытался заставить замолчать на протяжении многих лет", - пояснил Риттер.

Бывший Инспектор ООН по вооружениям в Ираке подчеркнул, что российский президент также дал понять, что если предложения будут отвергнуты, то военная конфронтация продолжится, а будущие требования к миру могут оказаться совершенно иными.На снимке: экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов, военный аналитик Скотт Риттер. Архивное фото РИА Новости / Андрей Бортко

"Это может касаться Одессы, Харькова и других подобных вопросов", - предположил Риттер. "Но я думаю, что Россия делает очень умный ход. Опираясь на переговоры, которые уже состоялись в 2022 году, Россия показывает, что она не изменила курс. Она дает Западу еще один шанс согласиться на мир на взаимовыгодных условиях. Надеюсь, на этот раз в Киев не прилетит [бывший премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон, чтобы сказать Владимиру Зеленскому: "Отступи, не соглашайся на мир". Но это потребует усилий не только от России, но и от Запада".

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Риттер не сомневается, что, если мирное предложение России будет принято, Зеленскому крышка. Тем не менее, говорит Риттер, возникает вопрос, согласится ли с этим соглашением руководство НАТО, которое уже вложило огромные средства в "непрекращающееся кровопролитие" на Украине.

Бывший морпех США подчеркнул, что этот шаг оказывает значительное давление на Запад. "Мяч теперь находится на стороне Запада", - сказал он, пояснив, что поскольку нынешняя стратегия НАТО опирается на продолжение конфликта на Украине, перед альянсом стоит весьма непростая задача. "Принятие этого мирного предложения РФ поставит НАТО... в затруднительное положение", - заметил Риттер, подчеркнув, что планы Трансатлантического блока во главе с США по военной модернизации зависят от восприятия российской угрозы, которой, по его словам, сегодня "явно не существует".

"Принятие этого мирного соглашения поставило НАТО в неудобное положение накануне саммита НАТО, который состоится этим летом", - сказал Риттер. "Что делать НАТО? Я думаю, что Владимир Путин сделал очень умный ход. Он поставил Запад перед необходимостью решить, хотят ли они мира? Хотят ли они приступить к военной модернизации и реорганизации стоимостью в сотни миллиардов долларов, которые основаны на лживой угрозе со стороны России, которой сегодня явно не существует?" По мнению военного аналитика, мяч теперь на стороне Запада. "Теперь мы увидим, как отреагирует Запад", - заключил он.

*организации, запрещенные на территории Российской Федерации.

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