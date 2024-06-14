Тарифы Евросоюза не остановят автопроизводителей из Поднебесной

Новые тарифы Европейского союза, введенные на китайские электромобили (EV), не сильно повлияют на импорт из Поднебесной, считает бывший главный юрисконсульт Управления торгового представителя Соединенных Штатов (USTR).

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Самая дешевая модель электромобиля Seagull от BYD продается в Поднебесной по цене 9 700 американских долларов за штуку. Photo: Wikimedia Commons, Quzhouliulian

Акции европейских автопроизводителей упали на фоне неопределенности в отношении того, как Китай может отреагировать на пошлины, с которыми боролись немецкие компании. Китайские автопроизводители с легкостью "поглотят" слабые тарифы Евросоюза и сохранят прибыльность в Европе, сообщила в интервью Asia Times Грета Пейш, главный специалист по международной торговле в американской юридической фирме Wiley.

"Китайские компании продают свои электромобили по более низким ценам в Китае, чем в Европе. И если сравнить эти два вида цен, то окажется, что у китайских производителей есть довольно много пространства для преодоления этого тарифа", - сказала она. "Даже если тариф будет потенциально установлен на уровне 38 процентов, они все равно смогут продавать свои электромобили в Европе с той же нормой прибыли, что и в Китае", - подчеркнула она.

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По ее словам, снижение цен на электромобили на китайском рынке происходит из-за наращивания производственных мощностей, которые Китай уже не в силах удовлетворить. Например, BYD продает в Китае модель EV по цене около 12 000 долларов США.

В апреле 2023 года BYD установила цену на свой субкомпактный электромобиль Seagull - самую дешевую модель бренда - в Китае на уровне 11 400 долларов США. Модель, оснащенная 55-киловаттной электродвигательной установкой и аккумуляторной батареей емкостью 30 киловатт в час, способна проехать 305-405 километров на одной зарядке. Батарея позволяет EV заряжаться до 80 процентов за 30 минут.

В прошлом месяце BYD представила в Китае Seagull EV Honor Edition по цене 9 700 долларов США. По сообщениям средств массовой информации, компания планирует запустить эту модель в Европе, однако тогда ее цена составит около 20 000 евро (21 475 долларов США). Для сравнения, аналогичные европейские модели EV стоят от 25 000 до 30 000 евро.

В среду ЕС установил тарифы на электромобили BYD в размере 17,4%. В четверг котирующиеся в Гонконге акции BYD подорожали на 5,82% до 232,8 гонконгских долларов (29,8 долларов США). Индекс Hang Seng, эталонный показатель фондового рынка Гонконга, вырос всего на 0,97% до 18 112 пунктов.

"Оппозиция" Германии

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В октябре прошлого года Европейская комиссия официально инициировала 13-месячное расследование по вопросу о том, помогли ли государственные субсидии китайским производителям электромобилей завоевать долю рынка в Европе в последние годы. В соответствии с законодательством, ЕК может вводить предварительные антисубсидиарные пошлины через девять месяцев после начала расследования.

В среду ЕК объявила, что она "предварительно приняла решение" о том, что китайские производители электромобилей с 4 июля будут облагаться пошлинами, если переговоры с властями Поднебесной не приведут к эффективному результату.

Согласно решению Еврокомиссии, производители электромобилей, согласившиеся сотрудничать со следствием, столкнутся с пошлинами в среднем в 21 %, а те, кто этого не сделал, - с тарифами до 38,1 %.

Конкретные ставки будут применены к BYD (17,4%), Geely (20%) и SAIC (38,1%). Все эти сборы будут накладываться на текущий 10-процентный налог, которым облагаются все импортируемые в страны Европейского Союза автомобили. Таким образом, китайские производители электромобилей могут столкнуться с увеличением тарифа до 48,1%.

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Германия пытается противостоять призывам Франции ввести карательные пошлины на китайские электромобили. | Кирилл Кудрявцев/Agence France-Presse, AFP via Getty Images

Это коснется и некитайских автокомпаний, которые производят некоторые EV в Китае. Однако Tesla может получить "индивидуальную тарифную ставку" из-за особого запроса, который она подала. По сообщениям СМИ, во вторник Германия попыталась в последний раз убедить ЕК сохранить тарифы на электромобили на как можно более низком уровне, чтобы не вызвать ответных мер со стороны Китая.

Пейш, чья ключевая роль в USTR заключается во взаимодействии с европейскими партнерами по тарифным мерам, направленным на решение проблемы избыточных мощностей Китая, сказала, что Германия и немецкие компании настроены категорически против новых тарифов ЕС на китайские электромобили.

"Множество немецких компаний вложили огромные средства в Китай. И вполне понятно, что у них есть опасения по поводу тарифных мер со стороны Евросоюза и того, что это может означать для их рынков в Китае", - сказала она. "Отчасти они исходят из того, что Китай предпримет ответные меры".

"Но, на мой взгляд, со стороны Германии и этих компаний это немного недальновидно, потому что, как мне кажется, Китай намерен отобрать долю рынка у этих европейских продавцов на своей территории и проникнуть на рынки Евросоюза", - добавила она. "В краткосрочной перспективе немецкие производители заработают в Китае много денег. Но будут ли им там рады через несколько лет?"

По ее словам, немецкие компании должны планировать свое долгосрочное развитие до того, как Китай начнет вытеснять их местными игроками. Акции европейских автопроизводителей упали в среду и четверг из-за неопределенности в отношении ожиданий реакции Пекина на новые тарифы Евросоюза.

Ответные меры Китая

В четверг Пекин пообещал принять соответствующие меры после того, как ЕС принял решение о введении новых тарифов на китайские электромобили. "Китайская сторона будет уделять особое внимание последующим действиям европейской стороны и примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", - заявило в четверг Министерство коммерции Поднебесной.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Линь Цзянь заявил, что антисубсидиарное расследование ЕС является типичным актом протекционизма, игнорирующим факты и правила Всемирной торговой организации.

"Мы призываем Евросоюз прислушаться к рациональным и объективным мнениям различных кругов, немедленно исправить свое ошибочное решение, перестать трансформировать торговлю в политические аспекты, правильно решать экономические и торговые трения путем диалога и консультаций, а также не наносить ущерб взаимному доверию, диалогу и сотрудничеству между Китаем и Европейским союзом", - заявил Линь.

Китай разработал множество контрмер против последнего шага ЕС, который не соответствует принципам ВТО, заявил в интервью China Daily Сунь Сяохун, генеральный секретарь автомобильного отделения Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машин и электронной продукции.

Акции европейских автопроизводителей упали на фоне неопределенности в отношении того, как Китай может отреагировать на пошлины, с которыми боролись немецкие компании

По его словам, действия ЕС необоснованны и не способствуют развитию торговли. Он отметил, что тот факт, что Tesla была временно освобождена от тарифов, показывает, что эти меры ЕС направлены только против китайских компаний. При этом Сяохун добавил, что Китай по-прежнему готов вести переговоры с ЕС, чтобы избежать полномасштабной торговой войны.

По словам Пейша, пока непонятно, какие обвинения и аргументы могут быть у Китая, если страна подаст жалобу в ВТО на тарифные меры ЕС. "Одно лишь слово "протекционизм" не делает его несовместимым с правилами ВТО", - заявила она. "Пекину придется привести конкретные аргументы в пользу того, что ЕС не соблюдает эти правила. И, как мне представляется, я не знаю, что это может быть".