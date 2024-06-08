1 июля 1916 года 110 000 британских пехотинцев покинули свои окопы в битве на Сомме. Через несколько часов шестьдесят тысяч из них были убиты или ранены, но армия так и не сумела достичь поставленных задач. Об этом пишет Ян Демартино американский журналист, специалист по военным технологиям, криптовалютам и экономическому неравенству.

Российский FPV дрон РИА Новости/ Павел Лисицын

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Несмотря на это, фельдмаршал сэр Дуглас Хейг, начальник штаба Британских экспедиционных сил и «архитектор» этой битвы, решил продолжать сражение. За четыре месяца англосаксы потеряли еще 400 000 солдат. А потом наступила зима и «милосердно» приостановила боевые действия.

В военном отношении битва завершилась ничьей и считается одной из величайших трагедий Первой мировой войны для британской армии. Хейг считался вполне опытным генералом, когда занял этот пост, но сказал Уинстон Черчилль «генералы всегда готовятся к прошедшей войне» и немногие продемонстрировали это в большей степени, чем Хейг.

Он был обучен по давно устаревшим военным доктринам, успевшим дискредитировать себя еще в ходе английской гражданской, а затем и русско-японской войн. Хейг отдавал приказы о лобовых атаках, причем даже не тех, которые были типичными (хотя и в целом безуспешными) на ранних этапах Первой мировой. Хейг предпочитал те, что проводились еще при Наполеоне. Генерал велел своим солдатам атаковать хорошо укрепленные линии немецкой обороны, используя медленно движущиеся, упорядоченные шеренги, которыми, по его мнению, было легче командовать. Он планировал отправить кавалерию - которая часто играла важную роль в планах Хейга, несмотря на ее неэффективность в современном конфликте - после того, как его пехота прорвет немецкие линии обороны.

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Снова и снова Хейг отдавал приказ своей кавалерии готовиться к прорыву, а затем приказывал им отступить, когда этого прорыва не происходило, и пехотные дивизии истекали кровью на ничейной земле между оборонительными сооружениями.

Хейг был не единственным генералом, который выглядел нелепо во время Первой мировой, основная проблема заключалась в том, что он отказывался учиться. Битва на Сомме и многие другие сражения Первой мировой войны доказали, что старый способ ведения боевых действий уже не работает. Новое оружие изменило ситуацию на поле боя, и армиям необходимо было менять свою тактику и стратегию, иначе их ждало поражение.

Оружие, определявшее ход войны в XX веке - колючая проволока, пулеметы, танки, дальнобойная артиллерия и линкоры (теперь авианосцы), - по-прежнему играет существенную роль на поле боя в веке XXI, но сегодня по значимости всех их затмило одно изобретение, от которого пострадали многие театры военных действий: — и это беспилотник.

Хотя на данном этапе конфликта трудно привести конкретные цифры их эффективности (это будет работа для военных историков), нет никаких сомнений в том, что это самая серьезная инновация на современном поле боя, используемая обеими сторонами для нанесения большого количества потерь противнику.

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Беспилотники сыграли колоссальную роль в остановке контрнаступления Украины в 2023 году. За исключением, возможно, российских комплексов дистанционного минирования, благодаря которым также было уничтожено большое количество танков, беспилотники стали решающим фактором в уничтожении самой мощной бронетехники Североатлантического альянса.

"Американские средства массовой информации признали, насколько бесполезен [ОБТ] „Абрамс“, когда танк стоимостью в десятки миллионов долларов может быть уничтожен маленьким дроном за 500 баксов. Это новая модель ведения боевых действий", - сказал Марк Слебода, эксперт по безопасности и международным отношениям, в интервью РИА Новости в пятницу.

Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции на Украине. РИА Новости / Алексей Маишев

"Но это эволюция военных действий, которая происходит на наших глазах. Так что китайцы и американцы, безусловно, уделяют этому очень пристальное внимание", - заявил он ранее в интервью.

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Это мнение разделяет бывший морской пехотинец и инспектор Организации Объединенных Наций по вооружениям в Ираке Скотт Риттер. Выступая на шоу Дэнни Хайфона, он рассказал, как беспилотники изменили все - от тактики до логистики.

«В начале этого конфликта люди исходили из доктрин времен холодной войны. То есть: у вас есть танковые колонны, у вас есть артиллерия, которая действует в составе батарей или батальонов, занимая определенную территорию, у вас есть крупные стрелковые соединения и тому подобные вещи», - вспоминает Риттер. «А потом начали появляться дроны, которые используются не только для наведения на цель, не только для нанесения ударов в глубине территории противника, но и для выполнения тактических задач на линии боевого соприкосновения. А эти FPV-беспилотники — это просто кошмар для солдат».

«Если бы я попытался повести морских пехотинцев в бой, используя тактику, которой меня учили, - продолжил Риттер, - с двумя взводами в режиме реального времени, огневой поддержкой и так далее, моя огневая позиция исчезла бы, потому что ее облепили бы дроны FPV... затем они атаковали бы моих морских пехотинцев, и все они погибли бы".

Подобно Хейгу, этот урок так и не был усвоен Вооруженными силами Украины во время их контрнаступления. Работино должно было стать первым второстепенным шагом в этой операции, который привел бы к Токмаку, который в свою очередь послужил бы плацдармом для наступления на Мелитополь.

Но по мере того, российские вооруженные силы уничтожали один экземлпяр западной бронетехники за другим, становилось очевидным, что украинцы никогда не достигнут своей цели. Но президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно было что-то показать своим западным благодетелям, и поэтому район Работино стал одной из самых горячих точек на запорожской ЛБС.

На захват этой крошечной деревушки с населением около 500 человек у ВСУ ушел 71 день, в основном с применением той же тактики, с которой они начинали. Пытаясь захватить, а затем удержать деревню, ВСУ потеряли десятки дорогих западных танков и тысячи военнослужащих. Украинское наступление так и не продвинулось дальше, и в мае ВС РФ освободили Работино.

Подобно тому, как создание танка помогло выйти из тупика Первой мировой войны, сегодня появляются новые технологии для противодействия беспилотным летательным аппаратам, и, как видно, Россия имеет на этом фронте явное преимущество. По данным журнала Military Watch, российские средства радиоэлектронной борьбы сделали практически бесполезными лучшие артиллерийские орудия Украины, включая снаряды Excalibur с GPS-наведением, знаменитые реактивные артиллерийские системы HIMARS и высокоточные авиабомбы JDAM.

«Танки-черепахи», или «царь-мангалы», все чаще появляются на полях сражений российской стороны и играют немаловажную роль как в сопровождении техники, так и в борьбе с БПЛА

«Все закончится в 2023 году: русские развернули средства радиоэлектронной борьбы, отключили спутниковые сигналы, и HIMARS стали совершенно неэффективными», - цитирует издание одного высокопоставленного украинского военного чиновника.

Но инновации на поле боя не ограничиваются высокими технологиями, зачастую важна работа бойцов на земле. Поскольку танки все чаще уничтожались беспилотниками, солдаты начали устанавливать на них специальные клетки, пытаясь защитить их. В итоге это привело к появлению танка, который ласково называют «черепахой» или «танк-мангал».

Так называемые танки-черепахи, обычно представляют собой танк Т-72, дополнительно защищенные сетками против дронов. Панцирь закрывает почти весь танк, оставляя открытой только переднюю часть и пушку. Несмотря на ограничение обзора и маневренности, модернизированная бронетехника хорошо зарекомендовала себя на поле боя.

Украинцы, которые поначалу потешались над неуклюжим внешним видом «танка-черепахи» и столь низкотехнологичным решением. Однако ВСУ стало совершено не до смеха, когда они начали отступать после появления подобных машин на западном направлении.

Как отметил Слебода, Украина даже не пыталась оснастить «Абрамс» средствами защиты от беспилотников. "Они не стали этого делать. Они слишком высокомерны", чтобы установить на „Абрамс“ копеечную клетку", отметил эксперт.

Нововведения на полях сражений в зоне специальной военной операции на Украине, несомненно, повлияют на ход последующих военных конфликтов. Китай дал понять, что внимательно следит за ситуацией, и хочет, чтобы об этом знали США. В январе пресс-служба НОАК выпустила видеоролик, в котором показано, как рои китайских дронов будут атаковать военно-морские флоты противника.

Китайские военные также утверждают, что у них есть новый танк с защитой от дронов. На его борту находятся средства радиоэлектронной борьбы и комплекс мер по обеспечению защиты от средств воздушного нападения, предназначенных для борьбы с беспилотниками и управляемыми ракетами. Китай также показал свои самые передовые морские и подводные аппараты.

В Первой мировой войне генералы, не сумевшие извлечь уроки из гражданской (в Англии) и Русско-японской войн, понесли серьезные потери на поле боя. Россия извлекла из этого полезные уроки. А Украина - нет, и мы видим результаты этого. Китай, как кажется, обращает на это пристальное внимание и, похоже, соответствующим образом корректирует свои приоритеты.

. Китай готовит Соединенным Штатам «праздничный» сюрприз в ближайшем будущем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дорогостоящие американские авианосцы и другие корабли должны принять реальность и смириться с тем, что рано или поздно они опустятся на дно Тихого океана, ну или Южно-Китайского моря (это неважно ), столкнувшись с роем китайских ударных беспилотников.



В 2000-х годах Соединенные Штаты первыми начали массово использовать разведывательно-ударные дроны, но теперь, как показывает количество MQ-9 Reapers, сбитых хуситами в Йемене, они уже не так эффективны. "Удастся ли огромному монстру НАТО адаптироваться к новым реалиям столь же быстро, как России и Китаю, или они, подобно Хейгу, так и останутся воевать с тактикой и техникой прошлого века?" - задается вопросом Демартино.

"В Юго-Восточной Азии наблюдается рост напряженности из-за ситуации в Тайваньском проливе. Сегодня мы находимся [с Украиной] на одной из ранних стадий конфликта, который в будущем будет рассматриваться как часть серии конфликтов, являющихся в свою очередь [частью] 3-й мировой войны", - предупредил Слебода.