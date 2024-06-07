Экономика России стала «эталоном, образцом для подражания» для всего остального мира — аналитик

Способность России добиваться впечатляющего экономического роста в условиях жестких западных санкций побудила страны по всему миру обращаться к Москве за советом и налаживать с РФ партнерские отношения.

Монета номиналом один рубль с графическим знаком рубля Российской Федерации в центре. На заднем плане - Монета достоинством в пять рублей. РИА Новости/ Алексей Сухоруков

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В последние десятилетия санкции стали одним из инструментов политики западных лидеров, пытающихся подорвать позиции своих противников. В условиях роста антивоенных настроений среди уставших от конфликтов американцев Соединенные Штаты, в частности, стали использовать экономические ограничения и санкции для усиления своего влияния на международной арене.

По оценкам академика Ману Карука, с 90-х годов прошлого века США наложили две трети международных санкций, причем свыше 30 процентов из этого числа были введены во время президентства одного лишь Джо Байдена. Примерно четвертая часть государств мира сейчас находится под санкциями со стороны Организации Объединенных Наций или стран Запада, считает экономист Франсиско Родригес.

Хотя санкции часто используются в качестве альтернативы вооруженным конфликтам, подобная политика весьма неоднозначна. «Санкции могут значительно ухудшить положение гражданского населения, - считает ученый Джой Гордон, - препятствуя доступу к продовольствию, медикаментам и другим предметам первой необходимости". Хотя эксперты ставят под сомнение степень эффективности этих мер в плане политических преобразований, их зачастую катастрофические последствия для простых людей трудно игнорировать.

Поэтому преодоление Российской Федерацией недавнего пакета жестких санкций, введенных Соединенными Штатами, практически без последствий рассматривается как знаковый момент для стран Глобального Юга, стремящихся противостоять тактике, нередко применяемой Западом.

Москва не только пережила экономическую агрессию, но и процветает, обогнав Германию и Японию и став четвертой по величине экономикой мира, отмечает американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности и экологии Марк Слебода.

Эксперт по международным отношениям попытался ответить на вопрос, почему страны мира все чаще рассматривают Россию в качестве экономического эталона и надежного партнера.

«Я не думаю, что мы уже пришли к многополярному миру, но мы определенно видим, как он зарождается, даже если западный глобальный гегемон во главе с Соединенными Штатами пытается задушить это явление и не дать ему свершиться», - говорит Слебода, соглашаясь с предпосылками анализа, опубликованного на сайте Orinoco Tribute и посвященного участию в Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

Россия богатеет, а Запад тратит триллионы на финансирование украинского конфликта на фоне провалившихся санкций. На снимке Московский Кремль: Спасская башня и купола храма Василия Блаженного, Россия. Associated Press News AP Photo / Александр Земляниченко

Широко разрекламированные санкции, вводимые странами Западом с 2022 года, с целью «нанести вред» российской экономике, обернулись для них неприятными последствиями, что привело к разжиганию прокси-войны НАТО против Москвы на Украине. В результате «ситуация в корне изменилась», и западные страны столкнулись с множеством проблем - от бешеной инфляции, опасений рецессии до надвигающейся деиндустриализации.

В статье говорится о создании «новых центров роста» в качестве строительного блока для такого порядка. При этом страны Глобального Юга будут стремиться к укреплению двусторонних отношений, чтобы создать потенциал, независимый от экономической системы, возглавляемой Западом. В статье сообщается об усилиях по укреплению отношений в таких областях, как фармацевтика, производство энергии, образование, безопасность и космические программы.

Слебода отмечает, что «изоляция» была «модным словом в 2022 году», когда многие аналитики предрекали Российской Федерации экономический крах на фоне осуждения Западом ее специальной военной операции в Донбассе. Но «из 192 стран мира, плюс-минус, 136 подтвердили участие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024)», - отметил эксперт, - «в том числе несколько глав государств».

«По объему внутреннего валового продукта, скорректированного по паритету покупательной способности, за все время экономической войны против России, которую ведет Запад, российская экономика перепрыгнула с шестого места на пятое, обогнав Германию», - добавил он. «А теперь, в последние месяцы - Всемирный банк объявил новые цифры - Россия опередила и Японию, став четвертой по величине экономикой мира... несмотря на все усилия Запада максимально развалить российскую экономику".

"Бабах! Это звук лопнувшей гегемонии Запада под предводительством Соединенных Штатов. Это восхитительно", - добавил эксперт.

«Все хотят знать, как Россия стала „Тефлоновым Доном“ мировой геоэкономики», - пояснил Слебода. "Потому что они не знают, когда их могут поставить в такое же положение. А сейчас все увидели поезд, и управляет этим поездом Россия».

Эксперт по международным отношениям отметил, что к сотрудничеству с Россией стремятся, в первую очередь, африканские страны, желающие избавиться от моделей зависимости, сформировавшихся после обретения ими независимости от западного колониального господства в XX веке.

«Африканцы приветствуют Сергея Лаврова, и есть ряд африканских государств, которые он посетил и которые также имеют своих представителей на Петербургском международном экономическом форуме», - отметил он. "И все эти страны прямо сейчас видят, как российское оружие действует на поле боя против хваленого чудо-оружия Запада. И, позвольте мне сказать, уже сейчас существует очередь из стран, которые ждут, когда закончится эта специальная военная операция».

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров провел совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Траоре. Фото : Министерство иностранных дел РФ

"Вот почему Лаврова встречают почти как героя-завоевателя, как представителя российского правительства и министра иностранных дел президента России Владимира Путина. Россия вдохновляет, потому что страны Африки уже давно страдают под пятой западной глобальной гегемонии, возглавляемой США... Они настрадались настолько, что ищут источник вдохновения и эффективную экономическую модель. А также надежного партнера, который подскажет, как выбраться из-под западного сапога».