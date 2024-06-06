Россия представила целый ряд новых наземных беспилотных аппаратов, в том числе «Лягушка» и «Импульс-М».
Робот-камикадзе «Лягушка», неоднократно применявшийся российскими войсками в зоне проведения военных операций, работает от электропривода, что делает его практически бесшумным.
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Благодаря относительно небольшим размерам и скорости до 20 километров в час дрон способен незамеченным подобраться к позициям противника и доставить до 30 килограммов взрывчатого вещества.
Беспилотным аппаратом управляет экипаж из трех военнослужащих с помощью пульта дистанционного управления и специальных очков. Камера, установленная на антенне, позволяет оператору преодолевать препятствия, направляя машину точно в цель.
Дополнительная антенна комплекса позволяет поддерживать контроль над машиной на расстоянии более трех километров.
Многоцелевая машина «Импульс-М» может применяться для решения самого широкого круга задач, включая постановку мин, перевозку грузов и эвакуацию раненых военнослужащих с поля боя. Дрон, созданный на базе универсальной гусеничной платформы, имеет грузоподъемность в одну тонну.
Робототехнический комплекс "Импульс-М" оснащен многовариантной системой связи, что делает его устойчивым к воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника.
Кроме того, «Импульс-М» оснащен искусственным интеллектом отечественного производства. Он позволяет роботу выполнять задачи в автоматическом режиме.
Многоцелевая машина «Импульс-М» может использоваться для выполнения широкого спектра задач, включая постановку мин, транспортировку грузов и эвакуацию раненых солдат.
Кроме этих двух беспилотников, сегодня на вооружении российской армии находятся и другие многоцелевые дроны наземного базирования, в том числе "Уран", "Депеша", "Шмель" "Челнок" и "Сталкер". Как и «Лягушка», беспилотный комплекс «Импульс-М» успешно применяется на поле боя против вооруженных сил Украины.