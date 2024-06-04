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На Западе задумались об использовании Северного морского пути из-за атак хуситов

Блокада Красного моря хуситами повысила привлекательность Севморпути РФ в глазах отчаявшегося Запада
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Ведущее американское новостное издание назвало потенциальные преимущества от использования российского арктического Северного морского пути на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке, наносящей огромный ущерб западным судоходным гигантам.  Издание РИА Новости поинтересовалось у ведущего российского специалиста по Арктике, что стоит за внезапным изменением настроений на Западе в отношении нового амбициозного судоходного маршрута России.

Дальность, скорость, безопасность: Почему Запад «пускает слюни» по поводу российского Севморпути. На снимке: СПГ-судно «Совкомфлота» «Кристоф де Маржери» (первый в мире ледокольный танкер для перевозки сжиженного природного газа) и российский атомный ледокол «50 лет Победы» в феврале 2021 года прошли по Северному морскому пути, став первыми коммерческими грузовыми судами проследовавших по этому маршруту.

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Йеменские ополченцы хуситы не демонстрируют никаких признаков завершения своей кампании по нанесению ракетных и беспилотных ударов по торговым судам, связанным с Израилем, а также по коммерческим кораблям их американских и британских союзников в Красном и Аравийском морях. В результате частичной блокады этой жизненно важной морской артерии с октября объем торговых перевозок, проходящих через этот район, упал более чем на 60 процентов.

Хуситы заявляют, что их нападения прекратятся, когда Израиль прекратит войну в Газе. Израильские официальные лица неоднократно намекали на возможность нового перемирия. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжает настаивать на том, что перемирия не будет до тех пор, пока Израиль не достигнет своей цели - уничтожения ХАМАС.

А пока израильским и западным судоходным компаниям только и остается, как подсчитывать свои убытки: непомерно высокие цены на страховку, расходы на топливо и потерянное время, вызванные необходимостью перенаправлять огромные суда на альтернативные маршруты, продолжают бить по карману.

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Стоимость морских перевозок по Красному морю выросла более чем на 250 процентов с тех пор, как в ноябре прошлого года йеменские ополченцы хуситы частично блокировали регион. По оценкам судоходных компаний, за это время коммерческий грузооборот в Аденском заливе сократился более чем на 60 процентов, а при этом поставки некоторых грузов, в том числе нефти и сжиженного природного газа, и вовсе прекратились.

Небесный "зонтик" НАТО в Восточной Европе настолько дырявый, что его, по сути, не существует — Financial Times

Поскольку Соединенные Штаты и Великобритания оказались не в состоянии выбить хуситов из «седла», а также остановить ополченцев от нападений на связанные с Израилем, американские и британские суда в Красном и Аравийском морях, западные грузоотправители все чаще рассматривают российский Северный морской путь в качестве привлекательной и перспективной альтернативы, сообщает один из ведущих американских новостных журналов.

На фоне этого кризиса репортеры американского журнала Foreign Policy задумались о том, а не может ли российский Северный морской путь стать той альтернативой, которую ищут западные грузоперевозчики. Этот маршрут короче, быстрее и, что самое главное, безопаснее, чем все его другие варианты. Единственная «проблема», пишет издание, заключается в том, что Севморпуть полностью контролируется Россией.

«Растущие расходы и страх попасть под удар беспилотников и ракет хуситов заставили некоторых грузоперевозчиков рассмотреть Арктику в качестве альтернативного варианта, по мере того как таяние льдов начинает открывать новый потенциал для так называемого Северного морского пути», - пишет Foreign Policy.

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Авторы статьи «внезапно обнаружили» то, о чем российские официальные лица и СМИ говорят уже много лет: Северный морской путь протяженностью около 5600 км является кратчайшим морским путем между Европой и Азией. Использование этой водной артерий позволяет сократить расстояние на 8000 км и более, а также уменьшить сроки доставки грузов на 40-60 процентов по сравнению с традиционными маршрутами Европа - Азия через неспокойные воды на Ближнем Востоке.

«Возможность сократить путь корабля приблизительно на 5 000 миль позволит значительно ускорить доставку грузов, что является большим плюсом в современном мире онлайн-торговли и отправки товаров на следующий день», - отмечает FP. К сожалению, сетует издание, есть одна большая загвоздка: 70 процентов Арктики, включая практически всю протяженность арктической части маршрута, проходит через российские воды. «Корабли, намеревающиеся пройти по этому маршруту, должны получить разрешение россиян и заплатить им за транзит». Принимая во внимание сложившиеся сегодня отношения между западными государствами и Россией на фоне конфликта на Украине, это представляет собой серьезную проблему».

Лоббисты, выступающие против амбициозного российского судоходного маршрута, ранее указывали и на другие потенциальные проблемы, связанные с мелководьем и суровыми арктическими зимами, плавучими льдами и удаленностью большей части маршрута, пытаясь снизить привлекательность Севморпути. При этом игнорировался целый ряд мер, предпринятых Россией в последние годы для устранения этих и других проблем.

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Речь идет об огромных инвестициях (на десятки миллиарды долларов) в 16 глубоководных портов и 14 аэродромов, региональную систему противовоздушной обороны и поисково-спасательной службы, инфраструктуру интернет-коммуникаций при помощи новейших спутников на геостационарных орбитах, растущую флотилию новых тяжелых ледоколов и многое, многое другое.

В 2024 году Россия планирует довести грузооборот по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн, а к 2035 году - до 270 миллионов тонн в год.

«Выйдя на полную мощность» Севморпуть позволит России стать крупным игроком на мировом рынке транспортных услуг с ежегодным оборотом в триллионы долларов, а также облегчит освоение и эксплуатацию российских территорий на Крайнем Севере, включая огромные, нетронутые запасы энергоносителей и редких полезных ископаемых.

США выражают недовольство тем, что Россия контролирует Арктику, угрожая расширить операции по обеспечению «свободы навигации» в российских арктических водах. Правда при этом англосаксы сталкиваются с определенными трудностями из-за плачевного состояния своего арктического флота и отсутствия соответствующей инфраструктуры. Россия включила проект развития Северного морского пути в военно-морскую доктрину 2022 года, назвав его в числе шести стратегических приоритетных направлений по укреплению «позиций РФ среди ведущих мировых военно-морских держав".

В сентябре 2018 года по Северному морскому пути успешно прошло первый контейнеровоз. Этот проход дал возможность оценить потенциал Севморпути в качестве альтернативы традиционным маршрутам между Европой и Азией

Есть «множество факторов», определяющих привлекательность Северного морского пути, и неудивительно, что западные эксперты навострили уши и внезапно прониклись интересом к этому проекту, говорит Александр Воротников, координатор Проектного офиса развития Арктики и доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

«Во-первых, это расстояние. Северный морской путь, естественно, гораздо короче, неважно от того, куда направляется судно - в Китай, Японию, Мурманск или, например в Роттердам. В зависимости от маршрута расстояние может быть сокращено вдвое. Это очень важный фактор. Соответственно, при сокращении расстояния меняются и сроки доставки", - пояснил эксперт, добавив, что даже с учетом нынешней напряженности на Ближнем Востоке потенциально длина маршрута и сроки доставки гораздо короче, чем при транспортировке через Суэцкий канал.

Есть и другие факторы, негативно влияющие на итоговые показатели грузоотправителей, считает эксперт, в том числе расходы на топливо и экипаж. «И еще один важный момент - проход через Суэцкий канал может быть ограничен габаритами судна. Не все суда способны пройти через Суэцкий канал. Тем более, через него не могут пройти крупные танкеры", - отметил Воротников, добавив, что все эти факторы в совокупности, естественно, "делают Северный морской путь привлекательным для других государств".

Небесный "зонтик" НАТО в Восточной Европе настолько дырявый, что его, по сути, не существует — Financial Times

Экономика — это одно, а политика - совсем совершенно иное, - считает аналитик. Очевидный интерес Запада к Северному морскому пути при одновременном ведении агрессивной прокси-войны против России наглядно демонстрирует политику «двойных стандартов» западного мира. Это относится не только к Северному морскому пути, но и, например, к попыткам заставить Москву подчиниться санкциям, но при этом не прекращать закупки российской нефти, сжиженного газа и т. д.

По словам Воротникова, для России Северный морской путь не связан с прихотями или интересами западных держав. Напротив, это проект плотно увязан с российской политикой «поворота на Восток» и «является активным инструментом проведения такой политики».

Севморпуть — это не просто попытка России «сидеть на одном месте» и взимать плату за транзит грузов, курсирующих между Европой и Азией. Это возможность для российских компаний и компаний из других стран постсоветского пространства найти приемлемый маршрут для доставки товаров в Китай, Индию и другие страны БРИКС, развивающиеся страны, и наоборот.

Что касается Запада, то «они могут говорить или декларировать одно, но, как правило, всегда используют все доступные возможности», - отметил Воротников, указав на смягчение нарратива в отношении замороженных в Европе российских активов как пример разницы между «политической риторикой» и юридическим языком и финансовыми интересами.

 Что же касается угроз некоторых западных государств (в первую очередь Соединенных Штатов) попытаться превратить Северный морской путь в «открытый водоем свободного судоходства», не привязанный ни к какой национальной юрисдикции, то они не имеют под собой реальной основы, считает Воротников.21 декабря 2019 года правительство РФ утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути, подготовленный "Росатомом" до 2035 года

«С моей точки зрения, Западу сегодня нечего противопоставить России в Арктике. Россия уже много лет, несколько десятилетий, уделяет пристальное внимание развитию своей национальной безопасности в Арктической зоне. Это важно не только в контексте возможного конфликта за Арктику, но и для защиты Северного морского пути от возможных провокаций. Там построено много новых военных баз, созданы новые аэродромы, на многих арктических островах размещены наши ЗРК С-400", - отметил обозреватель.

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