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Почему Китай не будет резко девальвировать юань — мнение эксперта

Отток капитала из КНР оказывает давление на китайскую валюту, но у Пекина есть множество причин удерживать ставку на прежнем уровне
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Поскольку чистый отток капитала из страны превышает положительное сальдо счета текущих операций КНР, китайская валюта неминуемо столкнется с угрозой обесценивания. Тем не менее, эксперты считают, что Китай не допустит ни плавающего валютного курса, ни значительной девальвации.Отток капитала из КНР оказывает давление на китайскую валюту, но у Пекина есть множество причин удерживать ставку на прежнем уровне. (Китайский юань находится под давлением масштабного оттока капитала. Photo: Facebook Screengrab)

Режим плавающего валютного курса в глобальной финансовой системе - где пока доминируют Соединенные Штаты - повышает уязвимость национальных финансовых систем перед действиями Вашингтона. Китай же придерживается противоположной стратегии: уменьшить свою уязвимость по отношению к системам, в которых доминируют Штаты, считает Артур Будагян - главный стратег BCA Research по инвестиционной стратегии Китая и стратегии развивающихся рынков.

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Продажа валютных резервов для поддержания финансовой стабильности также не является оптимальной стратегией для Народного банка Китая, центрального банка КНР. Такая операция приведет к сужению внутренней ликвидности и может взвинтить процентные ставки.

 А последнее, что нужно Китаю в условиях рекордной дефляции, - это ужесточение ликвидности. Такое стечение обстоятельств привело к росту ожиданий в мировом инвестиционном сообществе девальвации юаня - в виде быстрой или единовременной корректировки обменного курса.  При определенных обстоятельствах в системе управляемых привязанных курсов, подобной китайской, единовременная или резкая девальвация может быть предпочтительнее медленного, постепенного снижения курса.

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 Это связано с тем, что растущие ожидания обесценивания валюты могут привести к эскалации оттока капитала. Такая динамика может стать самореализующейся и зачастую не может быть обращена вспять без существенной корректировки обменного курса. И тем не менее, Пекин не будет прибегать к единовременной или резкой девальвации, по крайней мере, в настоящее время. Анализ затрат и выгод подобного варианта является неблагоприятным с точки зрения текущей политики Пекина.

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Во-первых, в августе 2015 года ЦБ Поднебесной уже проводил «небольшую» девальвацию юаня. Снижений курса всего на 2 процента привело к обвалу цен на акции, как в Китае, так и во всем мире. Несомненно, руководство PBOC до сих пор помнит об этом периоде.

Во-вторых, быстрое обесценивание юаня может подорвать доверие потребителей и частного бизнеса и замедлить восстановление экономики, усилить напряженность в отношениях с Соединенными Штатами в год крайне противоречивых выборов и повредить усилиям Китая по интернационализации юаня. По мнению пекинских политиков, такие негативные факторы, скорее всего, перевесят положительные моменты девальвации валюты.

Наконец, китайский экспорт и так очень конкурентоспособен, и небольшое и умеренное ослабление валюты мало что даст для его роста в ближайшей перспективе. Спрос на материковый экспорт сдерживается низкими доходами или низкой тенденцией к покупкам всех видов товаров на зарубежных рынках и тарифами, которые некоторые страны, в первую очередь США, ввели на его продукцию.

Западные эксперты считают, что перенасыщенность КНР недвижимостью будет продолжать сдерживать рост на протяжении всего этого года. Image: Facebook Screengrab

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Превентивная и масштабная девальвация юаня может повысить вероятность того, что другие страны, например страны Евросоюза, присоединятся к Штатам и введут более высокие тарифы на товары из Китая. В связи с этим ЦБ Китая скорее всего одобрит лишь постепенное и умеренное ослабление валютного курса - в пределах не более 5 % - до конца этого года. Но перспектива дальнейшего обесценивания валюты может привести к еще большему оттоку капитала

Однако власти Поднебесной, скорее всего, предпримут более жесткие меры административного контроля, чтобы ограничить отток капитала. В конечном итоге это сделает уязвимыми тех участников рынка, которые до сих пор извлекали выгоду из оттока капитала с материка.

При этом не следует забывать, что инвестиции жителей материка в золото, другие металлы и котируемые в Гонконге китайские акции являются формой оттока капитала, и все они влияют на стоимость юаня. ЦБ КНР контролирует весь импорт золота, поэтому он может временно сократить квоту на импорт и заставить продавцов (банки и торговые дома) в стране прекратить продажу золота и связанных с ним продуктов инвесторам на материке.

На этом фоне аналитики западной инвесткомпании BCA Research считают, что PBOC будет продолжать диверсифицировать свои международные резервы в нерезервные валюты дружественных государств. Диверсификация подразумевает продолжение покупки золота, потому что альтернатив доллару США или другим валютам западного блока немного. Поэтому любой откат цен на золото, скорее всего, будет мягким и скоротечным.

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Следует отметить, что, когда монетарные власти используют свои международные резервы для покупки золота, это не является оттоком капитала и не влияет на стоимость валюты. В отличие от резидентов, центральный банк покупает золото за доллары США, а не за местную валюту.

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Кроме того, инвесторы, работающие на материке, вливают капитал в китайские акции, котирующиеся в Гонконге по программе Southbound Stock Connect. Эти акции торгуются в гонконгском долларе, который привязан к доллару США. Материковые инвесторы, скорее всего, расценивают эти акции как валютные активы, защищающие их от обесценивания юаня.

Однако подобное понимание не совсем корректно, пишет BCA Research, активы и доходы этих компаний в основном сосредоточены в материковом Китае и поступают из него. Среди них мало экспортёров. Если юань обесценится, цены на акции материковых компаний, зарегистрированных в Гонконге, упадут в пересчете на гонконгский доллар. Таким образом, покупая акции китайских компаний в Гонконге, материковые инвесторы не смогут надежно защитить свои активы от возможного падения курса.

Несмотря на недавний крупный отток капитала с материка, политика постепенного и минимального колебания курса юаня, скорее всего, будет продолжена. Власти Китая с очень большой долей вероятности не станут прибегать к единовременной и стремительной девальвации. Скорее всего, пишет Будагян, Пекин ответит ужесточением лимитов по счету движения капитала, а значит, игроки финансового рынка, недавно получавшие выгоду от оттока капитала, окажутся в зоне повышенного риска.

Китайские эксперты имеют иную точку зрения. Пекинский финансовый обозреватель под псевдонимом Godzilla Mothra пишет следующее: Китаю в первую очередь необходимо сосредоточиться на дедолларизации. Замена долларовых резервов золотом и другими ценными активами — это первый шаг. Что еще более важно, Китаю необходимо убедить страны вести расчеты в своих валютах и юанях. Особенно это касается богатых ресурсами государств, в числе которых Саудовская Аравия, Индонезия, Бразилия и т. п. Пекину также необходимо создать в стране сырьевой рынок с ценами в юанях, чтобы помочь усилиям по дедолларизации.

Причина, по которой страны продолжают хранить доллары, заключается не в том, что они доверяют американской валюте, а в том, что они используют доллар для покупки энергоносителей и сырьевых товаров. Но если они будут иметь возможность использовать юань для покупки энергии и товаров, они будут заинтересованы хранить юани в своих резервах. В прошлом это было нелегко сделать, но сегодня у Китая есть прекрасная возможность сделать юань одной из международных валют.

Китай, вторая по величине экономика мира, быстро сокращает свои активы в американских казначейских обязательствах, одновременно наращивая запасы золота.. Gettyimages.ru / Zhang Peng/LightRocket

Это связано с тем, что Россия, один из крупнейших производителей энергоносителей и сырьевых ресурсов, находящийся под санкциями Запада, в настоящее время в значительной степени использует китайский юань. Если Пекин сумеет добавить к этому списку Саудовскую Аравию, Бразилию, Индонезию и другие страны, то сможет сформировать полноценную экосистему и создать в КНР новый глобальный сырьевой центр, торгующий в юанях.

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