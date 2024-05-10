Сегодня глобальная экономика сильно отличается от той, что была пять лет назад, когда китайский лидер Си Цзиньпин в последний раз посещал Европу в марте 2019 года, пишет журналист и бывший обозреватель Barron's и Bloomberg Уильям Песек.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на трехсторонней встрече Китай-Франция-ЕС с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Елисейском дворце в Париже, Франция, 6 мая 2024 года. Photo: Xinhua

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Европейское турне лидера КНР по проходит на фоне растущих претензий ЕС к китайским субсидиям, избыточным мощностям и поддержке России.

С тех пор произошло много разных событий: пандемия посеяла хаос по всему миру, президентом США стал Джо Байден, Россия начала специальную военную операцию на Украине (которую Пекин негласно поддерживает), канцлер Германии Ангела Меркель ушла в отставку, Федеральная резервная система США провела самый агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики с середины 1980-х годов, а Европейский союз (ЕС) пригрозил ввести новые пошлины на экспорт крупнейшей экономики Азии.

Все это ставит перед Си одну из самых серьезных задач за все десятилетие его пребывания у власти. Турне Си Цзиньпина по Франции, Сербии и Венгрии проходит в тот момент, когда Соединенные Штаты и их европейские партнеры все громче выражают обеспокоенность тем, что китайский экспорт товаров двойного назначения в Россию подпитывает ее военную машину, сообщает эксперт. Пекин защищает торговлю как постоянную часть двусторонних отношений.

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Си также необходимо получить доступ к европейскому рынку электромобилей (EV), убедить Запад в том, что опасения по поводу "избыточных производственных мощностей" Китая сильно преувеличены и что кризис недвижимости в Поднебесной не станет причиной следующего мирового финансового кризиса. И все это, не втягиваясь в более масштабную торговую войну с одним из ключевых экономических блоков из-за роста производства, который привел КНР к восстановлению после пандемии Covid-19.

Однако, пишет Песек, есть и еще одно важное обстоятельство, о котором не следует забывать. Во время последнего визита Си Цзиньпина в Европу внутренний валовой продукт (ВВП) Китая был примерно равен ВВП Евросоюза в долларовом выражении. Сегодня ВВП КНР примерно на 15 процентов больше.

"Цикличность экономического развития Европы и Китая указывает на то, что торговый баланс будет склоняться в пользу Китая", - говорит Седрик Гемель, аналитик Gavekal Dragonomics. "В то же время спрос в странах Евросоюза демонстрирует признаки восстановления, что может стать благоприятным фактором для закупок товаров китайского производства".

По словам экономиста ING Bank Берта Колина, "в первом квартале 2024 года экономика стран еврозоны наконец-то вновь продемонстрировала некоторый рост после длительного периода стагнации с момента начала энергетического кризиса во второй половине 2022 года. Экономика выигрывает от более стабильных поставок энергоносителей. Сегодня их стоимость значительно снизилась, что привело к небольшому снижению инфляции. Рост заработной платы, в свою очередь, немного ускорился, и частично компенсировал утраченную покупательную способность, что в настоящее время благоприятно сказывается на потребителях".

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Некоторые экономисты утверждают, что, поскольку Китай сталкивается с усиливающимся давлением со стороны Соединенных Штатов, включая ограничения на инвестиции в материковые компании, у ЕС есть рычаги давления. По мнению Песека, маршрут Си не случайно начался с Франции. Через три недели после визита канцлера Германии Олафа Шольца в Китай Си встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в некоторых отношениях может показаться его "единомышленником".

«Попытки» Макрона предотвратить превращение Европы в «вассальное государство» США делает его лучшим вариантом для Си в плане влияния на политику Брюсселя. Доводы Макрона в пользу «стратегической автономии» от Вашингтона во главе с Байденом, которые он часто выдвигал, являются основным пересечением в диаграмме Венна как для Пекина, так и для Парижа.

Тем не менее, проблем хватает. Одна из них - желание Макрона защитить французскую экономику - и экономику всего ЕС - от цунами дешевых товаров с материка и экспорта электромобилей и других «зеленых» продуктов, которые, как утверждает Брюссель, получают «несправедливые» государственные субсидии.

И еще один важный момент: Китай все активнее поддерживает специальную военную операцию России на Украине. А Макрон, со своей стороны, заявил о готовность отправить в Незалежную французский иностранный легион. «Си вероятно попытается преуменьшить масштабы поддержки Китаем военной машины России», - считает Мэтт Джерачи, помощник директора Глобального центра изучения Китая при Атлантическом совете.

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Макрон также не в восторге от выбора Си места "остановки" после Франции. Западные средства массовой информации сообщают, что Макрон ожидал, что в центре внимания будут франко-китайские отношения, а не дружественные России Сербия и Венгрия.

Лидер Франции не убедил Си Цзиньпина отказаться от поддержки России. На снимке: Эммануэль Макрон слушает речь председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Париже. Фото: Reuters

Западноевропейские лидеры, в том числе Макрон и Шольц, обеспокоены тем, что Си Цзиньпин, много времени проводивший в прокремлевских кругах, не обращает внимания на более масштабные политические сигналы Евросоюза.

“Разумеется, Си Цзиньпин прекрасно владеет искусством сталкивать страны Европы друг с другом, а некоторые из них - с более широким блоком ЕС. Возьмем, к примеру, апрельскую поездку лидера ФРГ в Китай”, - пишет старший научный сотрудник Кильского института Рольф Лангхаммер. «Шольц в основном руководствовался аргументами немецкой промышленности», - говорит Лангхаммер.

«Например, что немецкие компании в Китае также получают выгоду от политики субсидирования или что дешевые китайские продукты переработки и сбыта обеспечивают ценовые преимущества для отечественной промышленности и побуждают немецких потребителей и переработчиков покупать экологически чистые товары. Кроме того, немецкие компании опасаются ответных мер в виде ограничений на экспорт ключевых видов сырья, если Евросоюз действительно введет тарифы на импорт из Китая", - говорит он.

По словам Лангхаммера, "эти аргументы понятны с макроэкономической точки зрения. Однако они не учитывают вполне обоснованные опасения Еврокомиссии касательно ожидаемого резкого роста китайского экспорта на единственный в мире открытый рынок - рынок ЕС".

По поводу поездки лидера КНР на этой неделе старший научный сотрудник Института Монтеня Матье Дюшатель пишет, что "одна лишь дипломатия вряд ли принесет ощутимые результаты в отношениях между Евросоюзом и Китаем, что еще раз доказывает этот визит. Тем, кто ищет более реалистичный способ устранения асимметрий и дисбалансов в торговых, технологических и инвестиционных отношениях между ЕС и КНР, следует обратить свое внимание на эволюционирующую экономическую программу безопасности ЕС".

Дюшатель отмечает, что впереди еще больше проблем. "Проблема устойчивости цепочек поставок показывает, насколько сложно выстроить европейскую программу экономической безопасности без экономической разведки. Последовательные кризисы обнажили слабые места в европейских цепочках поставок. Однако попытки снизить эти риски предпринимались в основном частными компаниями и отдельными государствами-членами и к существенным результатам не привели".

"Не имея собственного потенциала экономической разведки, попытки Европейского союза устранить уязвимости в цепочках поставок пока не принесли серьезных результатов", - печально констатирует Дюшатель. "Для эффективного решения этой проблемы Европейская комиссия должна аккумулировать и анализировать стратегическую информацию в масштабах, превосходящих потенциал отдельных государств-членов и частных организаций. Это позволит Комиссии стать ключевым партнером в принятии решений по обеспечению устойчивости цепочек поставок, что принесет пользу всем странам ЕС и европейскому бизнесу в целом".

На этом фоне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен накаляет страсти, вводя ряд торговых ограничений против КНР. Эти тщетные попытки отчасти направлены на осуществление ее обещаний сделать Брюссель более влиятельным игроком на мировой арене. Часть усилий направлена на более масштабную оценку затрат, связанных с китайскими субсидиями на электромобили и поддержкой ветряных электростанций, производителей солнечной энергии, железнодорожных компаний и медицинского оборудования.

Китай ведет свою игру

"Мы понимаем, что Китай ведет свою игру", - заявила агентству Bloomberg Маргрете Вестагер, глава антимонопольного ведомства Европейского союза. "Понимание того, что вас переиграли, учит вас тому, что нужно быть осторожнее, проявлять больше внимания и действовать более эффективно". Вестагер отмечает, что "мы в полной мере используем наши торговые инструменты и механизмы, связанные с регулированием иностранных субсидий, с тем чтобы восстановить честную конкуренцию".

Так называемые правила об иностранных субсидиях призваны защитить от недобросовестной конкуренции на государственных тендерах и сделках за счет государственных средств и в ущерб европейским компаниям. В прошлом месяце команда Вестагер объявила о начале субсидиарного расследования в отношении участия китайских компаний в строительстве ветропарков в Болгарии, Франции, Греции, Румынии и Испании.

Старший экономист Rabobank Group Маартье Вийффелаарс считает, что крайняя неопределенность, связанная с геополитической напряженностью, делает 2024 год еще более тревожным. "Главный вопрос в том, - говорит Вийффелаарс, - чем все закончится? Солнечные батареи, ветряные турбины и медицинские приборы также "недавно" привлекли внимание европейцев". Однако Европа нуждается в Китае как в качестве экспортного рынка, так и потому, что "не может позволить себе потерять доступ к незаменимым ресурсам для столь необходимого ей энергетического перехода".

При этом не следует, пишет Песек, что важной проблемой Пекина остается внутренняя экономика КНР. Кризис в секторе недвижимости продолжает оказывать дефляционное давление на фоне роста безработицы среди молодежи. Тем временем муниципалитеты сталкиваются с серьезной долговой нагрузкой, включая $9 трлн. так называемых финансовых механизмов местных органов власти (LGFV). А это вдвое больше ВВП Германии.

По словам Леони Аллард, внештатного научного сотрудника Европейского центра Атлантического совета, торговые проблемы "несомненно" станут одним из ключевых пунктов дискуссии, особенно с учетом того, что Китай борется с замедлением темпов роста экономики.

Слабая иена также вносит свои коррективы в планы Пекина на 2024 год. Падение курса японской валюты более чем на 10 процентов в этом году дает Токио торговые преимущества, которыми не пользуется Китай. С точки зрения экономики Пекин, конечно, может подтолкнуть Народный банк Китая к снижению обменного курса. Но это будет рискованный шаг, потенциально способный спровоцировать более масштабную валютную войну. Кроме того, по мнению западных экспертов, это может отбросить назад десятилетние усилия Китая по увеличению доли юаня в глобальных торговых расчетах.

Китайский девелопер недвижимости Country Garden (Фото DR)

Ослабление юаня может повысить риск дефолта среди застройщиков, накопивших большой объем офшорных долгов. Кроме того, это может поставить Китай в еще более невыгодное положение перед выборами в США 5 ноября.

Главное - считает Песек - преодолеть кризис на рынке недвижимости, укрепить фондовые биржи, увеличить размер частного капитала по сравнению с государственными предприятиями и создать более надежные механизмы социальной защиты, побуждающие потребителей больше тратить и меньше сберегать. А пока Си совершает турне по Европе, премьер-министр Поднебесной Ли Цян остается в Пекине и руководит процессом повышения экономической мощи Китая.