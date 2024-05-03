Возглавляемые США усилия по установлению перемирия в секторе Газа и освобождению израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, зашли в тупик после нескольких недель интенсивной, но, по сути, безрезультатной «челночной дипломатии", считает Дэниел Уильямс - бывший иностранный корреспондент The Washington Post, Los Angeles Times и Miami Herald, а также бывший исследователь Human Rights Watch.

Последствия израильских бомбардировок в секторе Газа, октябрь 2023 года. Image: Wikimedia Commons / Wafa

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Используя методы «челночной дипломатии» США, так и не удалось найти путь к миру или по крайней мере достичь реальных договоренностей о прекращении огня, поскольку Израиль готовится к операции в Рафахе

Более того, пишет Уильямс, на сегодняшний день в этих попытках нет ни единого намека на возможность достижения мирового соглашения, призванного положить конец затянувшемуся израильско-палестинскому конфликту и проложить путь к созданию палестинского государства, живущего в мире с Израилем.

В материалах, опубликованных в Израиле, Египте и Соединенных Штатах, говорится о нескольких незначительных успехах: временном прекращении огня сроком на 40 дней; освобождении нескольких десятков из более чем 130 заложников, удерживаемых в секторе Газа; освобождении нескольких десятков палестинских заключенных из израильских тюрем; открытии прохода с юга на север для палестинских беженцев, находящихся в пограничном городе Рафах, к разрушенным бомбардировками районам в других частях анклава.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, который неделями носится по Ближнему Востоку, пытаясь достичь приемлемого соглашения, призвал ХАМАС принять условия сделки по возвращению заложников как "лучшие из возможных" на данный момент.

После того как Израиль согласился на сделку с заложниками в минувшие выходные, Вашингтон вновь попытался заставить ХАМАС пойти на уступки. Госсекретарь США Энтони Блинкен, который неделями носится по Ближнему Востоку, пытаясь достичь приемлемого соглашения, призвал ХАМАС принять условия сделки по возвращению заложников как "лучшие из возможных" на данный момент.

«Хамас получил от Израиля чрезвычайно щедрое предложение», - заявил Блинкен. «В данный момент единственное, что стоит между жителями Газы и прекращением огня, — это движение ХАМАС. Они должны принять решение, и они должны принять его как можно скорее».

Это предложение, также одобренное переговорщиками из Египта и Катара, вряд ли приведет к окончанию войны на Ближнем Востоке, которая длится уже восьмой месяц.

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В нем также отсутствуют рекомендации по прекращению продолжавшейся десятилетиями израильской оккупации палестинских территорий путем принятия мер по созданию государства Палестина. В начале этого года президент США Джо Байден допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта с гарантированной безопасностью Израиля. В лучшем случае сделка по обмену заложниками приведет лишь к кратковременному перемирию, не предусматривающему однозначного выхода из этого порочного конфликта.

Израиль говорит, что его цель - «восстановить устойчивое спокойствие в анклаве». То все вернуть так как было до 7 октября 2023 года, когда ХАМАС объявил о начале военных действий против израильского государства. В результате атаки ХАМАС погибли 1200 израильтян, среди которых были женщины и дети. По данным Минздрава Палестины, в результате ответных действий ЦАХАЛ с октября в секторе Газа погибло более 34 000 мирных жителей.

По имеющимся данным, ХАМАС рассматривает предложение о прекращении огня. Помимо потенциальной возможности спасти жизни людей в случае немедленного прекращения боевых действий, США и их партнеры по посредничеству, Египет и Катар, пытаются заключить соглашение по другим, не менее важным политическим вопросам. В частности, в преддверии выборов президент США Джо Байден очень надеется добиться хотя бы некоторого урегулирования ближневосточного конфликта, пусть даже в виде краткосрочной передышки.

Госсекретарь США потребовал от ХАМАС принять соглашение о прекращении огня, а ХАМАС его отверг.

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У себя дома Байден столкнулся с целым рядом политических вызовов, касающихся его позиции относительно поддержки Америкой Израиля в войне с ХАМАС. С одной стороны, большинство членов его собственной Демократической партии разделяют его решение о поставках оружия Израилю, в то время как другие считают, что Байден был недостаточно откровенен в своих заявлениях о том, что Израиль стремится уничтожить ХАМАС как в военном, так и в политическом плане.

Многие демократы считают, что Байден фактически разрешил Израилю “несоразмерно жестоко покарать” мирных палестинцев за агрессию ХАМАС. Байден сталкивается с серьезной оппозицией со стороны американских избирателей арабского происхождения, которые обычно отдают предпочтение демократам, но теперь потрясены кровавой бойней в Газе.

Они могут лишить Байдена ключевой поддержки мусульманского электората на президентских выборах в ноябре, в том числе в колеблющемся штате Мичиган. К тому же крупнейшие американские университеты охватили пропалестинские протесты, что явно указывает на то, что молодежь “в любой момент” может переметнуться на сторону Дональда Трампа.

Кабинет Байдена изо всех сил старается представить проводимую США политику в отношении Газы как беспристрастную и учитывающую интересы всех сторон. «Ни одна страна не должна жить по соседству с угрозой, которая является настоящим геноцидом, как это было с ХАМАС», - подчеркнул советником Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби. «Итак, хотя мы не скрываем того факта, что у нас есть определенные проблемы с некоторыми методами ведения дел, мы также не скрываем того факта, что Израиль продолжит получать американскую поддержку в борьбе, которую он ведет, чтобы устранить угрозу со стороны ХАМАС».

С другой стороны, пытаясь успокоить общественное мнение, благосклонное к палестинцам, Египет опасается наплыва палестинских беженцев на Синайский полуостров, в случае ввода Израилем войск в Рафах. В настоящее время в этом приграничном районе нашли убежище более миллиона перемещенных палестинских граждан.

Многотысячные потоки мигрантов могут привести к новой «накбе», что в переводе с арабского означает «катастрофа», как это произошло в 1948 и 1967 годах, когда во время войны с Израилем десятки тысяч палестинцев бежали или были изгнаны на Западный берег, в сектор Газа и соседние арабские государства. Катар, тем временем использовал свои давние отношения с ХАМАС, для укрепления своей репутации и позиции посредника в урегулировании ближневосточных конфликтов.

Впрочем, интересы и планы сторон могут не совпадать с потребностями участников боевых действий, пишет Уильямс. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подвергается острой критике внутри страны как за неподготовленность к нападению 7 октября, так и за нежелание ставить жизнь заложников во главу угла при ведении боевых действий. И хотя он согласился на временное прекращение огня и выразил надежду на безопасное возвращение заложников, он по-прежнему считает, что главной целью Израиля является уничтожение ХАМАСа.

Во вторник Нетаньяху заявил Блинкену, что Израиль готов штурмовать Рафах, несмотря на просьбу Байдена, озвученную в выходные, воздержаться от этого. «Мы войдем в Рафах, потому что у нас нет другого выбора», - заявил Нетаньяху во вторник. «Мы уничтожим там батальоны ХАМАСа, и достигнем всех целей войны, включая репатриацию всех наших заложников».

Между тем, временное прекращение огня вряд ли принесет пользу Хамасу как в дипломатическом, так и в военном плане. С одной стороны, перемирие дало бы передышку солдатам ХАМАС, число которых после нескольких месяцев израильских атак на земле и с воздуха остается неизвестным. Оно также принесло бы какое-то облегчение мирным жителям осажденных территорий, принявшим на себя основной удар “израильской агрессии”.

По мнению Уильямса, ХАМАС ищет способ объявить о какой-то победе, пусть даже пирровой, приведшей к остановке израильского наступления. Таким образом, Исламское движение сопротивления стремится заручиться определенными гарантиями того, что перемирие приведет к окончательному завершению боевых действий. Поэтому лидеры ХАМАС демонстративно отвергли пакет предложений, проталкиваемых Блинкеном, и никаких сроков не назвали.

Боец ХАМАС на фоне одного из входа в подземный туннель в лагере Магази в центральной части сектора Газа. Photo: Youtube Screengrab / BBC

Большинство экспертов пессимистично оценивают вероятность заключения действительно серьезной сделки.

«У США, Египта и Катара есть собственные интересы, обусловленные различными причинами, поэтому сейчас они изо всех сил пытаются оказать давление на обе стороны конфликта, чтобы те согласились на сделку», - считает Майрав Зонзейн, исследователь израильско-палестинских проблем из аналитического центра International Crisis Group. «Я пессимистично смотрю на возможность того, что ХАМАС согласится на сделку, не предусматривающую постоянного прекращения огня».

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш нарисовал апокалиптическую картину, в случае если Израиль войдет в Рафах. "Военное нападение на Рафах будет невыносимой эскалацией, приведет к гибели тысяч мирных граждан и вынудит бежать сотни тысяч человек. Его влияние на палестинцев в секторе Газа будет разрушительным, и повлечет за собой серьезные последствия как на оккупированном Западном берегу реки Иордан, так и в регионе", - подчеркнул генсек ООН.