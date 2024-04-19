Вашингтон обвинил Китай в нанесении ущерба судостроительной и сталелитейной промышленности США
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Администрация Байдена представила ряд новых мер, призванных защитить американскую судостроительную и сталелитейную промышленность от "эрозии", вызванной избыточными промышленными мощностями и нерыночными инвестициями Китая.
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В частности, речь идет о недавно начатом расследовании в соответствии с разделом 301 Закона о торговле против китайского морского, логистического и судостроительного секторов. Другой мерой - которая пока находится на стадии рассмотрения - станет повышение текущей таможенной ставки в размере 7,5 % на китайский импорт стали и алюминия.
Эксперты считают, что эти шаги противоречат прежней позиции Джо Байдена, который в 2018-2019 годах осудил тогдашнего президента Дональда Трампа за введение дополнительных 25-процентных пошлин на китайские промышленные товары.
Тогда Трамп обвинил Китай в том, что тот украл миллионы американских рабочих мест, манипулируя своей валютой. В ответ Байден заявил, что введение дополнительных пошлин принесет убытки американским фермерам, производителям и потребителям, вынудив их платить больше. Тем не менее, после вступления в должность в январе 2021 года Байден не стал отменять "тарифы Трампа".
"Растущие опасения"
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"Из-за избыточных мощностей и нерыночных инвестиций Китая в сталелитейную и алюминиевую промышленность высококачественным американским товарам приходится конкурировать с аналогами по искусственно заниженным ценам, произведенными с более высоким уровнем выбросов углекислого газа", - говорится в заявлении администрации Байдена, опубликованном в среду. В Белом доме заявили, что США "крайне обеспокоены" тем, что недобросовестная торговая практика Китая, в том числе наводнение рынка сталью по ценам ниже рыночных, деформирует мировой судостроительный рынок и подрывает конкуренцию.
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В сообщении говорится, что Байден призвал торгового представителя США Кэтрин Тай рассмотреть вопрос об увеличении в три раза существующей тарифной ставки по разделу 301 на китайскую сталь и алюминий, а также поручил своей команде, разработать новую стратегию борьбы с уклонением Китая и других стран от тарифов на сталь и алюминий, импортируемых из Мексики в США.
Петиция
12 марта пять национальных профсоюзов США обратились в петицию с жалобой на то, что американское промышленное судостроение с 1975 года потеряло десятки тысяч рабочих мест и более 70% судоверфей. По их словам, недобросовестная торговая практика Китая — страны-лидера в области судостроения — представляет собой самую большую проблему для восстановления судостроительной отрасли в США.
Они обвинили Пекин в том, что с момента вступления страны во Всемирную торговую организацию в 2001 году он инвестировал в развитие своей судостроительной промышленности сотни миллиардов долларов и принял многочисленные меры поддержки.
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"Петиция США полна ложных обвинений", - заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции Китая. "В этом документе неверно истолковывается нормальная торговая и инвестиционная деятельность - как наносящая ущерб национальной безопасности и корпоративным интересам США. При этом Китай фактически обвиняется в промышленных проблемах США, что не имеет под собой фактической основы и противоречит здравому экономическому смыслу".
По его словам, Пекин категорически не согласен и решительно выступает против недавно запущенного расследования по разделу 301. По его словам, Штаты совершают очередную ошибку, так как ВТО уже определила, что тарифы администрации Трампа в отношении Китая нарушают ее правила.
Ну и кто ксенофобы?
В феврале кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах в США в ноябре он введет дополнительные таможенные пошлины на китайские товары, уровень которых превысит 60 %. В прошлом месяце он пообещал обложить 100-процентными тарифами автомобили, построенные китайскими компаниями в Мексике.
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Помимо того, в последние месяцы Байден неоднократно обращал внимание на негативное влияние избыточных промышленных мощностей Китая на американские трудовые рынки. В среду во время предвыборного мероприятия в Питтсбурге, штат Пенсильвания, Байден заявил местным сталелитейщикам, что его администрация повысит тарифы на китайскую сталь и алюминий. Он назвал Китай "ксенофобским", поскольку эта страна "ничего не импортирует". Он сказал, что в Китае стареет население и что экономика КНР испытывает серьезные проблемы.
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"Кому адресованы эти слова - Китаю или самим США?" заявил в четверг на регулярном брифинге для СМИ официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ли Цзинь в ответ на комментарии Байдена. "Мы призываем США серьезно относиться к принципу честной конкуренции, соблюдать правила Всемирной торговой организации и немедленно отменить все торговые протекционистские меры против Китая", - добавил он. "Китай сделает все необходимое для защиты своих законных прав".
По данным Американского института чугуна и стали (AISI), в прошлом году американские металлургические компании импортировали 28,25 млн тонн стали, что на 8,7 процента меньше, чем в 2022 году. США импортировали 6,88 млн тонн стали из Канады, 4,18 млн тонн из Мексики и 3,94 млн тонн из Бразилии.
По данным Китайской ассоциации чугуна и стали (CISA), экспорт стальной продукции из Поднебесной в 2023 году вырос на 36 % по сравнению с прошлым годом и достиг 90,3 млн тонн. В 2022 году основными пунктами назначения китайской металлопродукции стали Южная Корея, Вьетнам, Таиланд, Индонезия и Турция.
Прямой экспорт китайской стальной продукции в США в 2023 году достиг отметки в 600 000 тонн, что составляет лишь 2,3% от общего объема импорта американской стали в 25,6 млн тон. В 2022 году Китай стал крупнейшим в мире экспортером алюминия и алюминиевой продукции на сумму более $42 млрд, за ним следуют Германия ($21,1 млрд) и США ($14,51 млрд).
В прошлом году импорт алюминия из Китая в США составил 200 000 тонн. Это 3,7% от общего объема импорта алюминия в 5,46 млн тонн. "Нелепо, что Байден призывает к повышению таможенных пошлин на китайскую сталь и алюминий, в то время как Штаты закупают эти два металла в основном в других странах", - пишет в своей статье, опубликованной в четверг, комментатор из Шаньдуна. "Байден всего лишь пытается получить поддержку в колеблющемся штате Пенсильвания".
По его словам, в центре внимания последних заявлений Байдена находится не Китай, а скорее решение президента заблокировать покупку US Steel японской компанией Nippon Steel. В декабре прошлого года Nippon предложила купить US Steel Corp за 15 миллиардов долларов США. Но сделка до сих пор находится под антимонопольным расследованием, инициированным министерством юстиции США.
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