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Стараясь избежать высоких таможенных пошлин, китайские компании массово строят автозаводы в Европе

Китайские автопроизводители планируют собирать электромобили в Европе, избегая тем самым уплаты высоких таможенных пошлин
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Китайские производители электромобилей (EV) форсируют планы по строительству производственных мощностей в Европе, чтобы снизить эффект от потенциальных таможенных пошлин, которые могут быть введены Европейским союзом.

Китайские автопроизводители планируют собирать электромобили в Европе, избегая тем самым уплаты высоких таможенных пошлин. Например Chery планирует выкупить "старый" завод Nissan в Барселоне и превратить его в свою первую производственную площадку в Европе. На снимке Rely - суббренд компании Chery Automobile. Photo: Baidu, Dongchedi.com

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 В воскресенье 14 апреля президент Chery Automobile Инь Тунъюэ заявил, что его компания планирует приобрести завод Nissan в Барселоне (Испания) и превратить его в свою первую производственную площадку в Европе. По его словам, возобновление работы предприятия, прекратившего работу в 2021 году, позволит создать более 1600 рабочих мест.

 Он также сообщил, что в данный момент Chery обсуждает партнерство с двумя европейскими брендами. Одна из сделок - с очень большой долей вероятности - будет заключена в ближайшее время. По данным китайских СМИ, Chery ведет переговоры с Stellantis, итальянским автомобильным конгломератом, владеющим Fiat, Chrysler и Peugeot. 

В пресс-службе Министерства промышленности Испании сообщили, что соглашение о начале производства Chery в стране будет подписано в ближайшие дни.

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В первом квартале этого года количество экспортированных автомобилей компании выросло более чем на 41 процент по сравнению с прошлым годом и составило 253 418 единиц. В настоящее время производитель сосредоточился на рынках Южной Америки, Ближнего Востока и России. В конце этого года компания планирует выйти на рынки Испании, Италии, Польши и Великобритании.

Планы по выпуску электромобилей в Европе вынашивают и другие крупнейшие автопроизводители КНР. К примеру, в декабре прошлого года базирующаяся в Шэньчжэне компания BYD заявила о намерении построить завод по производству легковых автомобилей в Сегеде, Венгрия. "Новое предприятие, оснащенное самым современным высокотехнологичным оборудованием для производства EV, станет первым в своем роде, построенным китайским автопроизводителем в Европе", - говорится в сообщении компании.

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Весной прошлого года компания Great Wall Motor заявила, что рассматривает возможность покупки одного существующего завода в одной из трех стран — Германии, Венгрии или Чехии. SAIC Motor Corp сообщила, что рассматривает возможность строительства производства в Соединенном Королевстве. (Впрочем, эта страна уже вышла из состава Европейского союза).

На этом фоне Китайская торговая палата по импорту и экспорту машинного оборудования и электроники (CCCME), заявила, что 13-месячное расследование, инициированное Европейским союзом в сентябре прошлого года против китайских производителей электромобилей, не является прозрачным и нарушает правила международной коммерции и торговли.

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На слушаниях в Европейской комиссии в Брюсселе 11 апреля вице-президент CCCME Ши Йонгхонг выразил обеспокоенность тем, что результаты расследования ЕС в отношении китайского импорта электромобилей будут необъективными и искаженными.

Ши подчеркнул, что Европейская комиссия отступила от своих принципов и "намерено сфокусировалась" на трёх известных китайских автоконцернах - BYD, Geely и SAIC, чтобы прийти к заранее сформулированным выводам о субсидировании.

По его словам, необъективный подход к выбору продукции поставил под сомнение весь ход расследования. Он добавил, что это расследование является прекрасным примером двойных стандартов ЕС, учитывая, что он не предпринимает никаких действий против субсидий в размере более $400 млрд, предусмотренных Законом США о снижении инфляции, и при этом сам же вливает миллиарды евро в производство аккумуляторов и электромобилей.

Пресс-секретарь Европейской комиссии заявил, что расследование и его результаты будут полностью соответствовать нормам ЕС и международным обязательствам. По его словам, ЕК будет следить за тем, чтобы это антисубсидиарное расследование было тщательным, справедливым и основанным на конкретных фактах.

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Завод BYD по производству новых энергетических транспортных средств

Эффект тарифов

Глава американского Минфина Джанет Йеллен, завершившая 9 апреля шестидневный визит в Китай, заявила выступая в воскресенье по каналу CNN, что в ответ на увеличение производственных мощностей Китая США не будут "ничего исключать", включая возможность введения дополнительных таможенных пошлин, чтобы остановить наплыв дешевых китайских товаров на американские рынки.

"Мы встревожены резким увеличением китайского экспорта на наши рынки в тех областях, где у них очень много избыточных мощностей", - подчеркнула она.

Йеллен заявила, что сообщила китайским чиновникам, что проблема избыточных мощностей в Китае беспокоит не только США, но и другие страны и регионы, в том числе Европу и Японию, и даже развивающиеся рынки, включая Индию, Мексику и Бразилию.

После того как в 2019 году администрация Трампа ввела дополнительные 25-процентные пошлины на китайские товары в дополнение к обычным 2,5-% тарифам, китайские компании, специализирующиеся на производстве EV и аккумуляторов, столкнулись с большими проблемами при освоении американского рынка.

В надежде избежать дополнительных 25-процентных тарифов китайцы решили построить заводы в Мексике, подписавшей в 2018 году соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами и Канадой. Однако в конце прошлого месяца кандидат от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на президентских выборах в ноябре введет 100-процентный тариф на китайские автомобили, произведенные в Мексике.

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Сейчас автопроизводители из Поднебесной форсируют свои планы по локализации производственных мощностей в Европе на случай, если ЕС введет дополнительные тарифы на EV китайского производства в конце этого года.

По данным брюссельской некоммерческой организации Transport & Environment (T&E), примерно каждый пятый автомобиль EV, проданный в Европе в прошлом году, был построен в Китае. Ожидается, что в 2024 году эта цифра вырастет как минимум до 25 процентов.

По информации T&E, более половины китайского импорта в Европу по-прежнему приходится на западные бренды - Tesla, Dacia и BMW. Однако китайские автомобили, включая MG от SAIC, Polestar от Geely и BYD, могут занять 11% европейского рынка EV в 2024 году и 20% в 2027 году, по сравнению с примерно 7,5% в минувшем году.

"Тарифы заставят автопроизводителей перенести производство электромобилей в Европу, и это хорошо, потому что нам нужны новые рабочие места и квалифицированные специалисты", - говорит Джулия Полисканова, старший директор по транспортным средствам и цепочкам поставок электромобилей в T&E. "И все же тарифы не смогут надолго защитить "старых" автопроизводителей".

 Повышение таможенных пошлин, считает Полисканова, должно сопровождаться регулятивными мерами по стимулированию развития внутреннего производства EV, включая цели по электрификации автопарков предприятий к 2039 году, в дополнение к согласованной ранее цели по обеспечению 100 % чистых автомобилей в 2035 году.

Никакого демпинга

После того как 13 сентября прошлого года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале расследования недобросовестной со стороны китайских компаний конкуренции в секторе электромобилей, министр экономики Германии Роберт Хабек с одобрением воспринял это решение.

Тем не менее, 28 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он не уверен в необходимости введения тарифов на китайские электромобили. По его словам, поскольку ФРГ стремится продавать свои автомобили во всех уголках планеты, она также должна открыть свои рынки для иностранных компаний.

13 апреля Шольц прибыл с официальным визитом в КНР. В понедельник, выступая перед китайскими студентами в Шанхае, канцлер ФРГ высказался за открытый и справедливый европейский рынок для китайских автомобилей, но предостерег от демпинга, избыточного производства и нарушения интеллектуальных прав.

 По данным аналитического центра MarkLines, в прошлом году немецкие автопроизводители продали в Китае 462 720 автомобилей, что на 3,8% больше, чем в 2022 году. На их долю пришлось около 17,8 % китайского рынка. Китайские бренды продали 1,46 миллиона автомобилей на внутреннем рынке с долей рынка в 56,2 %. Японские бренды продали в КНР в общей сложности 382 900 автомобилей с долей рынка в 14,7 %.

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