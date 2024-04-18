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Россия поставляет Ирану истребители Су-35 и ЗРК С-400 в обмен на беспилотники и ракеты — WP

Иран ударит по Израилю истребителями Су-35 и ЗРК С-400, сообщает американская ежедневная газета The Washington Post
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На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после недавней атаки Ирана на Израиль, по мнению журналистов The Washington Post (WP), планируемые Тегераном закупки российских истребителей Су-35 и систем противовоздушной обороны С-400 могут значительно усилить военный потенциал Исламской Республики, создавая серьезную угрозу безопасности еврейского государства.

На снимке: Су-35 (Flanker-Е+ по кодификации НАТО) - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++

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Издание "Вашингтон пост", ссылаясь на источники в американской разведке, утверждает, что Россия активно ведет секретные переговоры о поставках Ирану Су-35 "Фланкер-Э+", одного из самых грозных многоцелевых истребителей поколения 4++.

Для Ирана это приобретение будет означать существенную модернизацию его военно-воздушных сил, преимущественно состоящих из восстановленных американских и советских самолетов, построенных в 80-х годах прошлого века.

Покупка истребителей, пишет газета, обсуждается с марта 2023 года, когда иранские государственные СМИ сообщили о завершении сделки по приобретению Су-35 Flanker-E. Предполагалось, что Тегеран получит как минимум 24 истребителя, которые первоначально предназначались для ВВС Египта.

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Однако до сих пор нет публичных доказательств поставки Су-35, а потенциальная задержка связана с процессом оплаты со стороны Ирана, сообщили представители спецслужб США и Ближнего Востока, знакомые с ситуацией.

В докладе также сообщается о заинтересованности иранской стороны в приобретении российских передовых зенитно-ракетных комплексов С-400. В прошлом году иранская делегация посетила российский оборонный завод, где ознакомилась с производством различных систем противовоздушной обороны, включая ЗРК С-400.

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Российский комплекс С-400, известный своей способностью обнаруживать и уничтожать широкий спектр воздушных угроз, включая, возможно, стелс-самолеты, может существенно укрепить возможности Ирана по защите от израильских атак.

Хотя степень достигнутого Ираном прогресса в приобретении систем С-400 остается нераскрытой, американские и израильские источники с прошлого года неоднократно предупреждали о попытках Тегерана поставить на вооружение эти новейшие системы обороны. По словам представителей западных спецслужб, сотрудничество Ирана с Россией является взаимовыгодным, более того, Москва получает дополнительные бонусы от этого партнерства.

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Помимо закупки тысяч иранских беспилотников, Москва договорилась о приобретении военной техники на сумму около 2 млрд долларов - в том числе систем защиты от дронов, что крайне важно для проводимой Россией специальной военной операции на Украине. Участие Москвы в производстве беспилотников иранской разработки на территории РФ еще больше укрепили отношения между двумя странами в области обороны. WP пишет, что к 2025 Россия планирует построить тысячи беспилотников для использования в различных операциях, в том числе для нанесения ударов по позициям ВСУ и объектам критической инфраструктуры Украины.

Впрочем, на вооружении Ирана уже давно стоят российские зенитно-ракетные комплексы С-300. Тегеран заключил контракт на приобретение российской зенитной системы С-300 еще в 2007 году. Однако позиция Москвы столкнулась с давлением со стороны стран Запада, что привело к задержке поставок оружия. В весной 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на поставки ЗРК С-300 в Иран. Первые дивизионы ЗРК С-300 заступили на боевое дежурство в Иране в 2017 году.

Российские ЗРК С-400 будут интегрированы в единую систему противовоздушной обороны Ирана, в состав которой, в том числе, входят отечественные зенитные ракетные комплексы "Хордад-15" и "Бавар-373". На снимке запуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф". Фотография предоставлена пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации.

Как Су-35 и С-400 могут повлиять на ситуацию в регионе?

Приобретение зенитных ракетных комплексов С-400 - давняя цель Ирана, вызванная желанием укрепить обороноспособность перед лицом потенциальных ударов США или Израиля по его ядерным и военным объектам.

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В последнем докладе американского издания сообщается, что некоторые варианты С-400 оснащены радиолокаторами, способными эффективно противостоять "стелс" технологиям, что представляет значительную угрозу для боевых самолетов пятого поколения, используемых США и Израилем.

Россия развернула С-400 для защиты своих военных баз в Сирии и уже неоднократно демонстрировала их эффективность в противодействии американским и израильским самолетам, действующим в сирийском воздушном пространстве. В случае поставки в Иран эти передовые системы ПВО позволят еще лучше укрепить воздушное пространство Исламской Республики.

Более того, пишет издание, развертывание этих систем вместе с истребителями Су-35 может существенно изменить ситуацию на Ближнем Востоке, поскольку они станут "мощным фактором сдерживания потенциальных агрессоров". "Комбинация возможностей" С-400 и Су-35 - при их правильном использовании - может создать существенные проблемы для военных кампаний, нацеленных на Иран.

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Даже если эти системы окажутся неэффективными в каких-то единичных случаях, их интеграция в правильно организованную, эшелонированную систему ПВО может серьезно осложнить военные операции Израиля и США в этом регионе, пишет индийский журналист и военный эксперт Ашиш Дангвал в своей статье для онлайн издания EurAsian Times.

Кроме того, перспектива столкнуться с передовым российским оружием, вероятно, заставит военное руководство Израиля пересмотреть свои стратегии, так как для успешных ударов по ядерной программе Ирана сначала потребуется нейтрализовать эти опасные цели.

Тегеран планирует интегрировать российские ЗРК С-400 в единую систему противовоздушной обороны Ирана, в состав которой, в том числе, входят отечественные зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" и "Бавар-373". 

Иран вложил значительные средства в разработку собственных зенитно-ракетных комплексов большой дальности. Однако, по мнению экспертов, по своим боевым характеристикам "Бавар-373" все же значительно уступает российским ЗРК С-400.

Совместное развертывание систем вооружений российского и иранского производства для защиты важнейших объектов и подземных сооружений, несомненно, повысит ставки для любого военного вторжения в Иран. Потенциально это может сдержать превентивные атаки и значительно увеличить стоимость и сложность любых военных операций против этой страны.

Зенитно-ракетный комплекс "бавар-373" — аналог С-300

Военный эксперт и управляющий редактор EurAsian Times Нитин Джей Тику считает, что приобретение Тегераном российских ЗРК С-400 нанесет большой удар по амбициям Израиля, желающего нейтрализовать иранскую ядерную программу, поскольку сначала ЦАХАЛ придется уничтожить РЛС С-400, а уже потом ядерные объекты.

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Какой замысловатый бред у американцев. Поставлять более сложное оружие, чтобы в ответ получать более примитивное.)))
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