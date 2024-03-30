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Пока США обсуждают создание независимых кибервойск, Китай активно развивает потенциал ССО НОАК — АТ

Пока Вашингтон только изучают возможность создания независимых кибервойск для устранения пробелов в способах ведения боевых действий в киберпространстве, китайский оперативный эквивалент уже готовится к многодоменным операциям.
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В то время как в Вашингтоне только дискутируют о создании независимых кибервойск, Пекин уже во всю продвигается в реализации этой программы, через Народно-освободительную армию Китая, а если точнее через Силы стратегического обеспечения (ССО НОАК).

Пока США только обсуждают, Китай уже воплощает в жизнь идею создания кибервойск. Пока Вашингтон только изучают возможность создания независимых кибервойск для устранения пробелов в способах ведения боевых действий в киберпространстве , китайский оперативный эквивалент уже готовится к многодоменным операциям. Изображение: Screengrab / CNBC

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В этом месяце эксперты американского аналитического центра Foundation for Defense of Democracies (FDD) опубликовали доклад, в котором потребовали срочно создать собственные независимые кибернетические силы для укрепления национальной безопасности США.

В исследовании говорится о необходимости устранения кадрового дефицита и недостатков в нынешней военной структуре, препятствующих эффективному приему, обучению, продвижению и удержанию талантливых специалистов в области кибернетики.

Эксперты FDD в своем отчете предлагают создать кибервойска по аналогии с космическими или военно-воздушными силами США. В отчете отмечается, что все три инициативы были вызваны необходимостью адаптации к постоянно эволюционирующим условиям ведения боевых действий, в том числе в воздухе, космосе и киберпространстве.

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Киберкомандование США (US CYBERCOM) сталкивается с нехваткой квалифицированных кадров из-за разрозненного оперативного подхода армии, флота, ВВС и корпуса морской пехоты США. Отчет включает в себя исследование, основанное на анализе 75 материалов интервью. В докладе говорится о плачевном положении в кибернетических войсках США из-за проблем с наймом персонала и систем продвижения по службе. Существующие американские кибервойска фактически не способны проводить эффективные кибер-операции, делают вывод эксперты.

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В отчете FDD предлагается создать кибернетические силы как независимую структуру, по аналогии с Космическими силами США. В документе утверждается, что создание специальной киберслужбы - единственно верное решение для преодоления системных проблем, стоящих на пути укрепления потенциала американской кибербезопасности. Альтернативные же предложения сводятся в основном к решению проблемы нехватки киберперсонала в армии без создания новых независимых сил.

В своей статье для журнала War on the Rocks, опубликованной в мае 2021 года, Дэвид Барно и Нора Бенсахель утверждают, что киберпространство играет важную роль в вооруженных силах США и американском обществе, однако, несмотря на всю его значимость, киберзащита, сдерживание и наступательные возможности страны недостаточно скоординированы и требуют создания единых кибернетических сил.

В докладе Комиссия США по киберпространству Cyberspace Solarium Commission (CSC) за сентябрь 2023 года говорится, что Россия и Китай проводят шпионские операции, направленные против американского правительства и ключевых отраслей промышленности, внедряя вредоносное ПО в критически важные объекты инфраструктуры, что потенциально может способствовать будущим вредоносным атакам. В документе также отмечается, что преступные группировки расширили масштабы своей деятельности по распространению программ-вымогателей и совершению киберкраж, создавая значительные угрозы как для государственного, так и для частного секторов.

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В отчете CSC говорится, что рекомендации из предыдущего отчета 2020 года выполняются фрагментарно, и только примерно 70 % из них реализованы или близки к этому. Эти методические рекомендации направлены на реформирование структуры киберпространства американского правительства, укрепление нормативно-правовой базы и невоенных инструментов, повышение уровня кибербезопасности, сотрудничество с частным сектором и сохранность киберпространства как военного актива.

 Пекин и Вашингтон пытаются получить преимущества в способах ведения боевых действий в киберпространстве. Но пока Соединенные Штаты обсуждают целесообразность создания независимых кибернетических сил, Китай уже активно развивает потенциал своих Сил стратегического обеспечения НОАК (PLA-SSF).

Авторы документа считают, что создание независимых кибернетических сил в США будет способствовать инновациям и повышению гибкости при разработке стратегий, технологий и доктрин ведения боевых действий в киберпространстве. Они сравнивают это с созданием ВВС США, которые были необходимы для максимального раскрытия потенциала воздушной мощи в военных операциях.

Они также отмечают, что создание кибернетических сил США может принести пользу армии благодаря эффективному рекрутингу и обучению киберэкспертов из широкого круга специалистов. Кроме того, пишут эксперты, это может привести к появлению новых профессиональных направлений и программ обучения, которые будут лучше соответствовать уникальным требованиям кибернетических операций.

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Кроме того, пишут эксперты, это может привести к появлению новых профессиональных направлений и программ обучения, в большей степени отвечающих уникальным требованиям кибернетических операций.

По мнению других специалистов, существующая система US Cybercom вполне может обойтись без глубокой реорганизации, а создание независимых кибервойск США приведет к снижению эффективности. В статье War on the Rocks, опубликованной в августе 2021 года, Джейсон Блессинг доказывает, что масштабная военная реорганизация может привести к неэффективности и деморализации вооруженных сил США.

В качестве аргумента Блессинг выдвигает тезис о "независимости" киберпространства от морского, воздушного, наземного и космического доменов, акцентируя внимание на сложных переплетениях и взаимозависимости с другими операционными средами.

 Он утверждает, что Киберкомандование США в настоящее время обладает всем необходимым для интеграции цифровых и кинетических возможностей, и что США следует сосредоточиться на повышении эффективности существующих сил. А создание новой службы приведет к пустой трате времени, энергии и денег.

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Журналист и специалист по кибербезопасности Джасприт Гилл в своей статье для Breaking Defense за сентябрь 2023 года пишет, что отдельная киберслужба может создать проблемы с пониманием требований военных ведомств, которые выполняют различные задачи и используют технологии, специфичные для этих миссий.

Гилл отмечает, что в настоящее время Министерство обороны США (DOD) изучает проблемы управления кибероперациями в рамках профессиональной деятельности различных служб, чтобы понять, следует ли модернизировать существующую систему или создать новую.

Блесинг согласен с тем, что появление независимых кибернетических сил США может привести к проблемам интеграции киберопераций в традиционные военные структуры, поскольку кибероперации обычно дополняют и улучшают имеющиеся возможности. Наличие же самостоятельного "кибернетического корпуса" приведет к нарушению координации и оперативной эффективности.

Блессинг также указывает на потенциальную избыточность CYBERCOM и кибернетических сил США, особенно в отношении структуры командования, оперативной направленности и распределения ресурсов.

А пока Соединенные Штаты обсуждают целесообразность создания независимых кибернетических сил, Китай уже активно развивает потенциал своих Сил стратегического обеспечения НОАК (PLA-SSF), пишет издание Asia Times (АТ).

В статье, опубликованной в этом месяце в газете South China Morning Post (SCMP), китайский аналитик Эмбер Ван отмечает, что Силы стратегического обеспечения НОАК выполняют более широкий круг задач, в том числе по ведению космической, кибернетической, радиоэлектронной и психологической войны, а также оказывают разведывательную поддержку всем родам войск и помогают в проведении совместных операций.

Ван говорит, что в целях укрепления и развития военного потенциала Китая ССО НОАК тесно сотрудничает с гражданскими технологическими компаниями, особенно в области развития искусственного интеллекта. Автор подчеркивает, что эта интеграция занимает центральное место в стратегиях модернизации и способах ведения "интеллектуальных боевых действий" НОАК, нацеленных на перспективу.

В докладе американского аналитического центра Foundation for Defence of Democracies (FDD) говорится о плачевной ситуации в американских кибервойсках из-за проблем с системами рекрутинга и продвижения по службе. Эксперты считают, что существующие в настоящее время американские киберсилы фактически не способны проводить эффективные операции в киберпространстве.

Ван считает, что развитие ССО НОАК отражает реакцию Китая на сложные геополитические угрозы и его стремление получить асимметричные преимущества перед лицом потенциальных противников. Журналист подчеркивает, что деятельность ССО НОАК по поддержке военных учений в районе Тайваня и развитие космических и кибернетических возможностей могут оказать серьезное влияние на динамику развития Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вместе с тем автор указывает, что "ахиллесовой пятой" ССО НОАК может стать ее зависимость от высокотехнологичного оборудования, в частности от передовых чипов искусственного интеллекта, подпадающих под экспортный контроль со стороны США.

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