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Northrop Grumman планирует построить на Луне железную дорогу

Американское оборонное агентство и компания Northrop Grumman совместно разрабатывают лунную железную дорогу, в качестве альтернативы российско-китайской программы строительства на Луне станции к 2035 году.
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Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов США (англ. Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) и компания Northrop Grumman планируют построить лунную железную дорогу, которая положит начало новой эре космических военных операций, исследований и развития экономики.

Американское оборонное агентство и Northrop Grumman сотрудничают в создании лунной железной дороги в рамках противодействия российско-китайской программе построить на Луне станцию к 2035 году. Концепт-арт лунного поезда. Изображение: University of California Davis Human / Robotics / Vehicle Integration & Performance Laboratory.

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В этом месяце издание Defense News сообщило, что DARPA и американский оборонный подрядчик намерены построить на Луне железнодорожную систему, которая облегчит транспортировку людей, ресурсов и грузов в коммерческих целях и будет способствовать развитию космической экономики для Соединенных Штатов и их международных партнеров.

Defense News отмечает, что работа Northrop Grumman будет сосредоточена на определении интерфейсов, ресурсов и финансирования, необходимых для создания такой инфраструктуры, а также на оценке технологических и логистических рисков. В докладе говорится, что частная компания предложит прототипы лунной рельсовой системы, чтобы изучить перспективы ее создания и эксплуатации.

Эта работа является частью программы DARPA Lunar Architecture Capability Study (LunA-10), направленной на определение основополагающих технологий, необходимых для создания будущей лунной инфраструктуры.

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В декабре прошлого года компания Northrop Grumman стала одной из 14 организаций, отобранных DARPA для изучения концепций развития лунной экономики к 2035 году. Эти исследования проводятся в то время, когда Вашингтон, его международные партнеры и коммерческие структуры планируют будущие операции в окрестностях Луны.

Defense News сообщает, что Космические силы США также проявляют все больший интерес к возможности проведения военных операций в районе Луны и планируют создать команду Space Futures Command для оценки перспективных концепций и новых миссий. Источник утверждает, что работа Space Futures Command в окололунном пространстве будет сосредоточена на выяснении целесообразности проведения военных операций в этой среде.

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В своей статье, опубликованной в марте 2022 года в издании Politico, репортер и редактор по национальной безопасности Брайан Бендер называет несколько потенциальных стратегических направлений освоения Луны, включая информирование о домене, создание лунных аванпостов, защиту окололунного пространства и добычу ресурсов. Лунный поезд может сыграть важную роль в реализации проектов по достижению этих целей, сообщается в докладе.

Луна также может использоваться в качестве базы для размещения оружия и космических аппаратов, которые невозможно обнаружить обычными методами слежения за космическим пространством. В частности, на Луне может быть размещено оружие, предназначенное для отслеживания и уничтожения спутников и космических аппаратов на орбите.

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По словам Бендера, Космические силы Соединенных Штатов планируют развивать технологии расширенных сенсорных возможностей для изучения и мониторинга деятельности за пределами земной орбиты.

В ноябре 2022 года в рамках программы создания космического аппарата Oracle Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) заключила с компанией Advanced Space LLC контракт общей стоимостью 72 миллиона долларов США на разработку космической системы мониторинга окружающей среды, обнаружения объектов и слежения за ними в окололунном пространстве.

Цель проекта - разработка новые технологии для идентификации ранее не распознаваемых объектов, обнаружения малых и далеких небесных тел, а также изучение позиционирования и навигации космических аппаратов за пределами геосинхронной орбиты вплоть до Луны. Эта область получила название XGEO. Она в десять раз дальше, чем обычный оперативный радиус действия Космических сил и космического командования Соединенных Штатов.

 Флаг США на здании исполнительного офиса Эйзенхауэра напротив Белого дома в Вашингтоне развевается на фоне полумесяца. | Чарльз Дхарапак/AP Photo

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В настоящее время сеть космического наблюдения Соединённых Штатов (United States Space Surveillance Network) использует комбинацию датчиков, расположенных на Земле и на стандартных орбитах, включая ГСО. Система Oracle будет располагаться вблизи первой точки Лагранжа Земля-Луна на расстоянии около 320 000 километров.

В декабре прошлого года американские военно-воздушные силы сообщили, что проект Oracle будет состоять из двух систем - Oracle-M и Oracle-P. Oracle-M — это бюджетный космический аппарат для поиска объектов в дальнем космосе. Он должен быть построен в середине 2024 года. Oracle-P — это экспериментальный космический аппарат, предназначенный для поиска неизвестных или потерянных объектов в цислунарном пространстве, а также для наблюдения за известными объектами. Поставка ожидается в 2026 году, а запуск запланирован на 2027 год.

Бендер подчеркивает, что Луна может выполнять функции космического форпоста, что говорит о стратегической важности обладания лунными территориями для экономических и военных целей.

В январе 2022 года издание Asia Times сообщило, что Россия и Китай приняли решение построить лунную базу раньше намеченного срока - к 2027 году. Международная научная лунная станция (МНЛС) будет состоять из различных научных модулей, предназначенных для проведения исследовательских экспериментов, изучения Луны и тестирования новых технологий.

Однако в связи с последними событиями сроки сдачи станции, похоже, были скорректированы. В качестве первого шага в создании МНЛС в 2028 году Китай планирует запустить лунную экспедицию "Чанъэ-8", в ходе которой будут отрабатываться технологии освоения местных ресурсов и производства с помощью 3D-печати.

Ранее в этом месяце издание Forbes со ссылкой на генерального директора российского космического агентства "Роскосмос" Юрия Борисова сообщило, что Россия и Китай в ближайшее десятилетие рассматривают возможность строительства на Луне совместной ядерной электростанции. В докладе Forbes отмечается, что проект, предназначенный для лунных поселений, планируется завершить к 2033-2035 годам. Строительство станции, скорее всего, будет автоматизировано и будет проходить без участия человека. В статье также говорится о востребованности ядерной энергии, поскольку современные солнечные батареи не способны обеспечить достаточное количество электричества.

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Forbes также сообщает, что НАСА и Министерство энергетики США разрабатывают планы по созданию на Луне атомной электростанции в начале 2030-х годов. Бендер указывает на экономический потенциал Луны, ссылаясь на проект DARPA NOM4D, в рамках которого изучается возможность изготовления в космосе продукции из материалов, доставляемых с Земли.

Предполагается, что на Луне имеются такие ценные ресурсы, как кремний, редкоземельные металлы, титан, алюминий, вода, драгоценные металлы и гелий-3. Технологии, разработанные для долгосрочного присутствия на Луне, могут иметь в будущем важное коммерческое применение.

В январе 2023 года НАСА предложило проект Lunar South Pole Oxygen Pipeline (L-SPoP) - трубопровод для транспортировки газообразного кислорода, который планируется разместить на южном полюсе Луны. В агентстве считают, что эта технология произведет революцию в операциях на лунной поверхности, а также снизит затраты и риски за счет использования лунных ресурсов.

Концепция представляет собой 5-километровый трубопровод, по которому газообразный кислород будет транспортироваться от источника его производства до завода по хранению/ожижению в районе лунной базы.

В этом месяце журнал IEEE Spectrum сообщил, что американская космическая компания Interlune объявила о планах по добыче гелия-3 из лунного реголита. Реголит — это слой рыхлых, разнообразных и неконсолидированных поверхностных отложений, покрывающих твердую горную породу.

IEEE Spectrum отмечает, что гелий-3 - стратегический ресурс, применяемый в нейтронных детекторах для обнаружения ядерных материалов, криогенном "холодильнике" для квантовых вычислений, в качестве малорадиоактивного материала при обработке медицинских изображений, а в перспективе - в качестве топлива для термоядерных реакторов.

Interlune планирует добывать гелий-3 на Луне с помощью семиметровых роботизированных аппаратов на солнечных батареях. Они будут зачерпывать реголит и отделять гелий-3. Затем эти аппараты доставят газообразный гелий-3 на ожидающий их космический корабль, который доставит его на Землю.

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Пусть сначала США у себя жд дороги нормальные сделают, а то составы под откос идут пачками устраивая экологические катастрофы.
Northrop Grumman планирует построить на Луне железную дорогу
Юрий Марковец
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Откуда вы такие пьяницы берётесь и зачем высираете в комменты этот солевой абсурд
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