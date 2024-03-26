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Nvidia обгоняет Китай в гонке чипов искусственного интеллекта

Американская Nvidia демонстрирует находящемуся под санкциями Китаю, как непросто сохранить конкурентоспособность в динамично развивающейся и ориентированной на ИИ полупроводниковой индустрии
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18 марта на конференции Nvidia по GPU-технологиям (GTC 2024) генеральный директор Дженсен Хуанг выступил с программной презентацией, наглядно продемонстрировав, с чем приходится сталкиваться Huawei и другим китайским высокотехнологичным компаниям в условиях жестких санкций, наложенных США.

Nvidia обгоняет Китай в гонке чипов искусственного интеллекта. Американская компания Nvidia демонстрирует находящемуся под санкциями Китаю, как непросто сохранить конкурентоспособность в динамично развивающейся и ориентированной на ИИ полупроводниковой индустрии.

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Во время двухчасового экскурса в мир искусственного интеллекта Хуанг представил новый процессор Blackwell AI, который, по его словам, "станет самым успешным релизом в нашей истории". Названный в честь американского математика Дэвида Блэквелла, графический процессор Blackwell B200 содержит 208 миллиардов транзисторов по сравнению с 80 миллиардами у предшественника Hopper H100 и работает в пять раз быстрее (20 петафлопс). Для справки. H100 обладает в несколько раз большей вычислительной мощностью, чем чип H20, который американское министерство торговли пока разрешает Nvidia продавать в Китае.

В результате двух раундов "принудительной кастрации" от H20 отказались Alibaba, Baidu, Tencent и многие другие китайские компании, занимающиеся облачными вычислениями. Они предпочли использовать Ascend от Huawei и аналогичные AI-процессоры китайского производства, которые "так же или почти так же эффективны", но не подвержены риску потенциальных западных санкций.

Но, несмотря на впечатляющий прогресс, китайцы пока отстают в гонке по разработке более мощных процессоров искусственного интеллекта. Nvidia планирует начать поставки графических ускорителей Blackwell в конце этого года компаниям Amazon, Dell, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Tesla и другим клиентам за пределами Китая.

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Кристаллы производятся компанией TSMC по 4-нм технологическому процессу с использованием EUV-литографии ASML, недоступной в Китае. В тот же день, когда Хуанг выступил с докладом, TSMC и Synopsys объявили о запуске в производство платформы вычислительной литографии Nvidia cuLitho, использующей для ускорения производства интегральных схем вычисления на GPU и генеративный искусственный интеллект.

Ведущий мировой производитель интегральных схем и крупнейшая в мире компания по автоматизации электронного проектирования (EDA) уже интегрировала технологию cuLitho в свое программное обеспечение и производственные процессы. По словам генерального директора TSMC Си Си Вэя, это позволило добиться "большого скачка в производительности, значительного повышения пропускной способности, сокращения времени цикла и экономии энергии".

Nvidia утверждает, что 350 систем cuLitho на базе NVIDIA H100 способны заменить 40 000 CPU, что приведет к ускорению производства, сокращению затрат, площади и энергопотребления. По мере внедрения новых процессоров архитектуры Blackwell эксперты компании в самое ближайшее время обещают "дополнительные преимущества".

Сассин Гази (Sassine Ghazi), президент и генеральный директор Synopsys, заявил: "С переходом на передовые технологические узлы сложность и стоимость вычислительной литографии резко возросли. Наше сотрудничество с TSMC и NVIDIA очень важно для обеспечения масштабирования на ангстремном уровне... благодаря ускоренным вычислениям время выполнения заказа сократится на порядки".

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В то время пока SMIC - крупнейший проиводитель микросхем Китая - не перестает смущать Минторг США, задействовав DUV-литографию и многократное шаблонирование для производства 7-нм кристаллов и разработки 5-нм решений, TSMC и Intel переходят на технологические узлы, измеряемые в ангстремах. На первых этапах они будут соответствовать 2 нм (20 А в терминологии Intel) и 1,8 нм (18 А). К 2027 году Intel планирует достичь рубежа 1 нм, а к концу десятилетия - в 2029 - перейти на техпроцесс в 7А (0,7-нм).У генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jen-Hsun "Jensen" Huang) есть свои планы по развитию систем искусственного интеллекта. Изображение: Twitter

Nvidia назвала процессор Blackwell "двигателем новой индустриальной революции". Рассуждая о следующем поколении промышленного программного обеспечения на мероприятии GTC, президент и генеральный директор Siemens Роланд Буш заявил, что внедрение технологий ускоренных вычислений Nvidia и генеративного искусственного интеллекта приведет к появлению в конце этого года нового облачного ПО по управлению жизненным циклом изделий. Новый софт "предоставит инженерным командам уникальную возможность построения сверхинтуитивных, фотореалистичных, основанных на физике цифровых двойников в реальном времени, что сократит потери и количество ошибок в рабочем процессе".

Буш продемонстрировал это на примере визуализации рабочего процесса, разработанной для южнокорейского судостроительного конгломерата HD Hyundai. Эта компания в том числе занимается производством кораблей, работающих на аммиаке и водороде, многие из которых состоят из более чем семи миллионов деталей. По словам представителей Siemens и Nvidia, оптимизация рабочего процесса, на которую раньше уходили десятки дней, теперь может быть выполнена за несколько часов, "при этом инженерные данные будут контекстуализированы так, как они выглядели бы в реальном мире". Разработчики называют это "промышленной метавселенной".

Nvidia также объявила о том, что несколько производителей электромобилей (EV) и операторов автопарков активно используют чипы DRIVE Thor при разработке новых автомобильных платформ ассистивного и автономного вождения, массовое внедрение которых ожидается в следующем году.

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Преемник широко используемого DRIVE Orin, специализированный автомобильный компьютер DRIVE Thor будет построен на архитектуре Blackwell, поддерживающей большие языковые модели и генеративный искусственный интеллект.

BYD - крупнейший в Китае, а с недавних пор и в мире - производитель электромобилей планирует не только внедрить DRIVE Thor, но и воспользоваться архитектурой ИИ от Nvidia для планирования производства. Хотя BYD реализует гораздо больше электромобилей, чем Tesla, многие эксперты задаются вопросом, сможет ли она сравниться с Tesla по технологиям автономного вождения. Теперь, благодаря DRIVE Thor шансы на это заметно возросли.

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Hyper, премиальный электромобильный бренд, принадлежащий китайской компании GAC AION, планирует задействовать DRIVE Thor в электромобилях с высокой степенью автоматизации вождения 4-го уровня. Запуск в производство запланирован на 2025 год. В настоящее время Hyper использует DRIVE Orin в частично автоматизированных автомобилях уровня 2+.

Китайские производители электромобилей XPENG, Li Auto и ZEEKR также перешли на DRIVE Thor, как и американская компания Nuro, разработчик технологии автономного вождения 4-го уровня, основанная инженерами, ранее работавшими в Google. Компания Plus - мировой разработчик программного обеспечения для автономного вождения, базирующейся в Силиконовой долине, - планирует использовать DRIVE Thor для достижения систем 4-го класса автономности.

Этот же чип от Nvidia уже задействован в проектах канадской компании по разработке ПО для автономного вождения большегрузных автомобилей, а также китайского разработчика роботизированных такси WeRide, основанного в Кремниевой долине и присутствующего сегодня на рынках США, Китая, Сингапура и Ближнего Востока.

Около десятка китайских производителей электромобилей используют более старые процессоры DRIVE Orin, в том числе BYD, Li auto, Nio, Xpeng и ZEEKR. По данным Gaogang Industry Research Institute, в первой половине 2023 года Nvidia занимала 53 процента китайского рынка чипов для систем автономного вождения. За Nvidia следуют Horizon Robotics с 31 процентом, Texas Instruments с 9 процентами и Huawei и Mobile Eye с 4 процентами у каждой.

Американский аналитик американский Скотт Фостер считает, что риск для Nvidia заключается в том, что, как и в случае с Apple, антиамериканские настроения и хеджирование от возможных санкций в будущем заставят китайских производителей электромобилей переориентироваться на отечественных поставщиков. В прошлом месяце президент Соединенных Штатов Джо Байден, министр торговли Джина Раймондо и "слишком активные" члены Конгресса назвали китайские электромобили угрозой национальной безопасности США. В ответ на это правительство Поднебесной настоятельно рекомендовало китайским производителям EV максимально использовать для разработки автономных систем чипы отечественного производства.

Китайская компания BYD оставила далеко позади конкурентов как на китайском, так и на мировом рынках электромобилей. Изображение: BYD

Пока, пишет Фостер, они отдают предпочтение продукции Nvidia, но если правительство США в рамках своей технологической войны с Китаем решит вмешаться и в этот бизнес, это может создать новые возможности для Horizon Robotics и Huawei.

Ранее сообщалось, что к 2028 году Китай выйдет на первое место в мире по производству зрелых чипов, потеснив с этой позиции Тайвань. Согласно прогнозам экспертов, к 2027 году доля Китая на рынке зрелых кристаллов увеличится с 31 до 39 процентов, а уже в 2028 году Китай станет лидером в этой категории, потеснив Тайвань на второе место. Подробнее... 

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