Рост акций не всегда является хорошей новостью, особенно когда текущий бум искусственного интеллекта (ИИ) создает для Азии еще один серьезный повод для беспокойства. Замедление темпов роста в Китае, задержка Федеральной резервной системы США с принятием мер смягчения и геополитическая неопределенность на каждом шагу - Азия переживает непростой 2024 год. Иррациональное изобилие искусственного интеллекта надувает огромные рыночные пузыри. Акции азиатских компаний достигли двухлетнего максимума на фоне ажиотажа, вокруг генеративного искусственного интеллекта, который очень похож на манию dot.com конца 90-х годов прошлого века. Artificial Intelligencce shares are looking frothy. Images: X Screengrab.

Акции азиатских компаний, взлетевшие до двухлетних максимумов благодаря не более чем инспирированной искусственным интеллектом эйфории, говорят о том, что в мире с каждой минутой появляются новые пузыри на фондовых рынках. И если эти пузыри лопнут, они обрушат экономику всего региона.

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Более того, Тони Ванг, управляющий научно-техническим фондом T Rowe Price с капиталом 9 миллиардов долларов США, считает, что ралли искусственного интеллекта только начинается. Мультипликаторы "сейчас очень разумны", - заявил Ванг агентству Bloomberg. "В конце концов, мы получим спад, но я думаю, что сейчас очень сложно говорить о вершине... да мне кажется, что пока рановато".

Однако этот спад может наступить в любой момент и вызвать цепную реакцию в момент максимальной уязвимости всего региона. Так, например, в Китае команде Си Цзиньпина лишь недавно удалось укрепить падающий фондовый рынок. Обвал на 7 триллионов долларов в период между пиком 2021 года и январем этого года уже нанес колоссальный ущерб уверенности и благосостоянию бизнесменов и домохозяйств.

В то же время кризис недвижимости в Китайской Народной Республике по-прежнему представляет собой реальную и серьезную опасность. Дефляционное давление сталкивается с рекордной безработицей среди молодежи и ухудшением финансовых условий местных органов власти в крупнейшей экономике Азии.

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При этом Япония едва избежала рецессии во второй половине прошлого года. В июле-сентябре экономика страны Восходящего солнца сократилась на 3,3 процента в годовом исчислении, а в последние три месяца года - всего на 0,4 процента. В январе расходы домохозяйств упали на 6,3 % по сравнению с годом ранее, что стало самым резким снижением за последние 35 месяцев.

И все это происходит в то время, когда Центральный банк Японии пытается провести первый цикл смягчения с 2007 года. А поскольку рейтинг одобрения премьер-министра Фумио Кисиды опустился ниже 20 процентов, у него мало политических ресурсов, чтобы реанимировать процесс реформ.

Помимо ситуации в Китае и Японии, Юго-Восточная Азия сталкивается с перспективой "более длительного роста" доходности американских облигаций. В начале года регион был уверен, что команда главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла еще не раз снизит процентные ставки в 2024 году.

Однако стабильно высокая инфляция оставляет все меньше шансов на это. Призрак геополитических угроз - начиная от Украины и Красного моря и заканчивая китайско-американской напряженностью - повышает цены на нефть и продовольствие и грозовой тучей нависает над развивающимися странами Азии.

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Этот антураж был бы достаточно сложным, если бы фондовые рынки не взорвались по причинам, которые мало кто понимает и которые даже по косвенным признакам связаны с интересами Азии. Промышленный индекс Доу-Джонса находится на рубеже 40 000, а индекс Nikkei 225 превысил этот показатель, что является рекордом для Японии, - поэтому на рынках царит ажиотаж.

Взять, к примеру ситуацию, произошедшую на этой неделе с производителем чипов Broadcom Inc. Акции этой компании взлетели только потому, что она провела мероприятие, посвященное перспективам инвестиций в технологии искусственного интеллекта. На этом фоне многие аналитики, в том числе Мэтью Рамзи из TD Cowen, стали больше доверять Broadcom. Его аналитическая записка для инвесторов была опубликована под названием: "Лучше поздно, чем никогда?".

Трудно вновь не уловить флюиды технологической мании конца 90-х годов прошлого века. В те времена для повышения цен на акции сети универмагов Walmart или Macy's достаточно было добавить ".com" в конец своего названия. Также нетрудно распознать отголоски ажиотажа на рынке мемов, в результате чего акции GameStop, Bath & Beyond и других никому не известных компаний взлетели в стратосферу.

Сегодня, когда мировые рынки опьянены последним приступом потенциального "иррационального изобилия", следует задуматься о происхождении этой нашумевшей фразы. В декабре 1996 года тогдашний председатель американской федеральной резервной системы Алан Гринспен "ходил на цыпочках", предупреждая о "пузыре" в американских технологических акциях.

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У "крестного отца искусственного интеллекта" появилось новое прозвище - "человек-триллион". Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг надеется, что ему удастся найти баланс между ведением бизнеса с материковым Китаем и Тайванем. Фото: YouTube Screengrab / Unique Satellite TV

В середине своей довольно скучной речи о финансах Гринспен спросил: "Как мы узнаем, что иррациональное изобилие привело к неоправданному росту стоимости активов, которые затем подвергаются неожиданному и длительному сокращению?" В частности, он имел в виду японский финансовый пузырь начала 1990-х годов. Но американские трейдеры не могли не заметить, что таким образом ФРС посылает риторический сигнал Уолл-стрит.

Спустя годы Гринспен напишет в своих мемуарах: "Я очень тщательно подбирал слова. Я тщательно маскировал то, что хотел сказать в своем обычном языке Федрезерва". Возможно, слишком тщательно, как отмечает экономист Крис Тернер из ING Bank. За три года после предупреждения Гринспена индекс S&P 500 вырос более чем в два раза. Пик индекса, отмечает Тернер, пришелся на верхнюю точку пузыря dot-com в 2000 году.

Сегодня главный вопрос заключается в том, что будет делать команда Пауэлла. В 1996 году Гринспен заявил: "Мы не должны недооценивать или самоуспокаиваться по поводу сложности взаимодействия рынков активов и экономики. Следовательно, оценка изменений в балансовых отчетах в целом и в ценах на активы в частности должна быть неотъемлемой частью процесса формирования денежно-кредитной политики".

Особого выбора у США нет. Общепризнанный специалист фондового рынка Эд Ярдени из Yardeni Research считает, что команда Пауэлла может через какое-то время "вылить ушат холодной воды" на ралли ИИ, вызванное скорее "страхом упустить выгоду", чем фундаментальными показателями. По его мнению, страх на рынках может молниеносно распространиться в случае "более ястребиного" курса Федрезерва.

Однако, подобно ралли акций, ставших мемами, или новым максимумам биткоина, Федрезерв является чем-то вроде аналоговой силы в цифровом мире, охваченном спекулятивными безумствами, развивающимися с огромной скоростью. В то время как ажиотаж вокруг акций чипмейкера Nvidia Corp и деструктивная сила ChatGPT меняют торговые стратегии, азиатские рынки находятся на линии фронта.

Выступление генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на конференции GPU Technology Conference (GTC) на этой неделе, судя по всему, привлекло гораздо больше внимания, чем повышение процентной ставки Банком Японии, что произошло впервые с 2007 года.

"Подвинься, Тейлор Свифт, ты не единственная, кто способен собрать стадионы, - пишет аналитик Bernstein в своем отчете для клиентов, - выступление Дженсена в Сан-Хосе (Калифорния) на GTC прошло при полном аншлаге". Стратег Эми Ву Сильверман из RBC Capital Markets выражает мнение многих экспертов, когда называет Nvidia "Пэрис Хилтон" среди акций.

Все это заставляет задуматься о том, не утратили ли центральные банки свою "потенцию", поскольку рынки работают на недосягаемых для них орбитах. Однако на данный момент самый влиятельный - пока - центральный банк занимает выжидательную позицию по отношению к внутренним тенденциям.

"В целом ФРС придерживается мнения, что базовая картина инфляции будет улучшаться, несмотря на разочаровывающие цифры за последние два месяца", - говорит экономист Ян Шефердсон из Pantheon Macroeconomics. "Другими словами, они рассматривают последние показатели как временный перерыв, а не как перемену тенденций".

Мохамед Эль-Эриан, главный экономический советник Allianz, согласен с тем, что руководство Федрезерва сигнализирует о выжидательной позиции. Команда Пауэлла, по словам Эль-Эриана, "указывает на готовность терпеть более высокую инфляцию и дальше".

То же самое касается сроков проведения так называемого количественного ужесточения. "Первый аспект терпеливости связан с целью поддержания экономического благосостояния, - говорит он, - в то время как второй отражает желание предотвратить связанные с ликвидностью нарушения в функционировании рынка".

Варианты действий Банка Японии еще более неоднозначны. На этой неделе управляющий Кадзуо Уэда предпринял "очень скромные" шаги к прекращению количественного смягчения. 19 марта Токио прекратил действие последнего в мире режима отрицательных процентных ставок и отказался от политики контроля кривой доходности. Новый диапазон процентных ставок находится в пределах от 0 до 0,1 процента, отойдя от прежнего целевого значения -0,1 процента.

Однако до последнего времени Народный банк Японии был очень осторожен и не пытался намекнуть на сроки возможного значительного изменения ставки. "Сдержанность BOJ в отношении перспективных ориентиров вполне объяснима, но она будет приобретать все большую актуальность для формирования структуры кривой доходности", - утверждает Иданна Аппио, портфельный менеджер First Eagle Investments:

В феврале японская инфляция росла самыми быстрыми темпами за последние четыре месяца. Потребительские цены, исключая стоимость свежих продуктов питания, подскочили на 2,8 процента в годовом исчислении. На первый взгляд, эти данные подтверждают мнение о том, что после первого за последние 17 лет повышения ставки Банка Японии в этом году последует еще одно.

Ожидается, что японская иена укрепится благодаря повышению процентных ставок. Фото: Asia Times Files/AFP/Се Чжэньи/ Imaginechina

В то же время экономист Такеши Ямагучи из Morgan Stanley MUFG находит важное значение в признаках "значительного числа" респондентов деловых опросов, обеспокоенных "влиянием замедления темпов экономического роста Китая" на перспективы Японии.

Однако падение иены на 1,8 процента с момента предполагаемого ужесточения мер со стороны Банка Японии говорит о том, что трейдеры не уверены в том, что Уэда снова начнет действовать в ближайшее время. По словам стратега Нориацу Тандзи из Mizuho Securities, мировые рынки "все еще сомневаются" в новых шагах по ужесточению. В то же время некоторые аналитики, в том числе Саймон Харви из Monex Europe Ltd, считают, что у команды Уэды есть потенциал для того, чтобы остановить падение иены до самого низкого с 90-х годов значения.

"Поскольку доходность государственных облигаций теперь может гибко корректироваться в сторону повышения - при условии, что это будет происходить умеренно, - вербальное вмешательство политиков будет более действенным. Они смогут более эффективно управлять ожиданиями относительно будущей политики в "ястребином" ключе, чтобы стабилизировать курс иены", - отмечает Харви.

19 марта министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил, что его команда внимательно следит за колебаниями иены. Однако на фоне ажиотажа вокруг генеративного искусственного интеллекта, отправляющего акции в пучину экономических пузырей, японские чиновники контролируют свои рынки не больше, чем кто-либо другой в Азии.

Уильям Песек.