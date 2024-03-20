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Трамп предложил Китаю построить автозаводы в Мичигане, Огайо и Южной Каролине

Кандидат от Республиканской партии предложил Китаю ту же сделку, которую Рейган заключил с Японией в 1980-х годах
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Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп 18 марта обратился к китайским автопроизводителям с предложением построить заводы в США, фактически он предложил Пекину ту же сделку, которую Рональд Рейган заключил с Японией в 1980-х годах.

На снимке: тогдашний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в гостях у председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Пекине, 2017 год. Фото: Роман Пилипей / EPA

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Бывший президент пообещал ввести 100-процентные таможенные пошлины на импорт китайских автомобилей как напрямую с материка, так и через таких посредников, как Мексика. Тем не менее он добавил: "Если они вдруг захотят построить завод в Мичигане, в Огайо, в Южной Каролине, они смогут это сделать, привлекая американских рабочих. Они не могут отправить сюда китайских рабочих, что они порой делают. Но если они захотят это сделать, мы будем рады, не так ли?"

Признак возможной оттепели: кандидат от республиканцев предложил Китаю сделку, аналогичную той, которую Рейган заключил с Японией в 80-х годах прошлого века.  В 1980-х годах японские автопроизводители - Honda, Toyota и Suzuk - построили на территории Штатов сборочные производства, чтобы отбиться от нападок Вашингтона на демпинг своей продукции на американских рынках.

Обращаясь к китайскому лидеру Си Цзиньпину, Трамп сказал: "Мы с вами друзья".

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Предложение Трампа Китаю практически не освещалось в западных средствах массовой информации. Ранее ведущие американские издания набросились на бывшего президента за употребление термина "кровавая баня" при описании воздействия перспективного китайского импорта на американскую автомобильную промышленность, намекая на то, что он угрожает реальным насилием, если его не изберут на пост главы государства. Однако из стенограммы его выступления на митинге в Дейтоне, штат Огайо, становится понятно, что он имел в виду ситуацию в отрасли.

В ближайшие 3 года в Китае может стартовать строительство Кругового Электрон-Позитронного Коллайдера

В частности, выступая перед аудиторией в Дейтоне, Трамп заявил следующее:

Позвольте мне кое-что сказать Китаю. Если вы слушаете, председатель Си, а мы с вами друзья, и он понимает, как я веду дела. Вы сейчас строите в Мексике огромные заводы по производству автомобилей, и думаете, что сможете добиться успеха, не нанимая американцев и продавая автомобили нам. А мы возьмем и введем 100-процентные тарифы на каждый автомобиль, который пересечет границу, и вы не сможете продавать эти автомобили, если меня изберут… И я скажу им, что если они хотят построить завод в Мичигане, в Огайо, в Южной Каролине, то они могут это сделать, используя американских рабочих. Они не могут присылать сюда китайских рабочих, что они иногда делают. Но если они хотят это сделать, мы будем рады, верно? А вот строить эти заводы в Мексике они не будут, да и не смогу.

Эксперты считают, что в Китае ускоряется процесс автоматизации промышленности, а вот в США - отстает. По словам Чжана Вэйвэя, профессора Фуданьского университета, в Китае уже насчитывается 10 000 приложений 5G для промышленного интернета. По неофициальной информации, в Соединенных Штатах их меньше десяти.

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В настоящее время Китай устанавливает больше промышленных роботов и готовит больше инженеров, чем весь остальной мир вместе взятый. В 2023 году Пекин станет крупнейшим в мире экспортером автомобилей. Электромобили по цене до 9700 долларов за хорошо зарекомендовавший себя субкомпактный хэтчбек BYD Seagull - по ценовой доступности и популярности сравнимый с Ford Model T 1908 года - формируют новые рынки для автомобилей в странах Глобального Юга.

Трампы-бобблхеды на митинге в Дейтоне в 2024 году. Фото: Ник Эванс / Ohio Capital Journal

Кроме того, Китай укрепил свое лидерство в области широкополосной связи 5G. Чжан сообщил, что в настоящее время в Китае насчитывается 3,37 миллиона базовых станций 5G из 4 миллионов по всему миру — это 85 процентов установленной мощности.

Соединенные Штаты, скорее всего, никогда не смогут сравниться с Китаем по совокупности квалифицированных специалистов, инфраструктуры и гигантской экономии на масштабах производства. Гораздо проще разрешить китайским компаниям наладить промышленную автоматизацию в Соединенных Штатах, чем пытаться догнать Китай. Именно этот путь наименьшего сопротивления и предлагает Трамп, считает американский экономист и аналитик Дэвид Голдман. Подход Дональда Трампа к Китаю никогда не был идеологическим.

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Позиция Дональда Трампа по отношению к Китаю никогда не была идеологической.  В интервью 6 октября 2023 года Трамп намекнул на возможность заключения сделки со второй по величине экономикой мира, оставив дверь открытой для будущих переговоров. Когда журналист Джон Соломон задал ему вопрос о стратегии разрыва с Китаем, ответ Трампа отразил сугубо прагматическую позицию:

“По крайней мере, частичное разделение, а там посмотрим. Вполне возможно, что все будет хорошо. Это очень популярная в политике фраза - "Мы собираемся разделиться!" - но я считаю, что у меня были очень хорошие отношения с Китаем”.

На фоне обвала рынка на $7 трлн Пекин активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам

Однако разделение экономик США и Китая задача практически невыполнимая, пишет Голдман. Учитывая, что в настоящее время США импортируют больше капитальных товаров, чем производят внутри страны, любая попытка разделения экономик повлечет за собой необходимость импортировать еще больше этих товаров, чтобы содействовать росту внутреннего производства. Сам Трамп признает политическую привлекательность идеи разделения, подчеркивая при этом ее практическую недостижимость.

В подходе Трампа к Китаю есть некоторые нюансы. Когда в 2018 году компания ZTE, второй по величине производитель телекоммуникационного оборудования в КНР, нарушила санкции США против Ирана, Трамп принял меры, чтобы спасти компанию от краха, позволив ей заплатить крупный штраф и сохранить доступ к американским чипам. Однако его позиция по отношению к Huawei, особенно в отношении ограничений на закупку микросхем, постоянно менялась. В итоге это привело к серьезным последствиям для бизнеса Huawei по производству смартфонов, но практически не отразилось на технологической траектории Китая в целом.

Несмотря на введенные Трампом таможенные пошлины на китайский импорт, частично продиктованные его желанием сократить дефицит торгового баланса США, этот дефицит продолжал увеличиваться. Администрация Байдена сохранила эти ограничения и усилила технологический контроль, в том числе запретила экспорт высокотехнологичных полупроводниковой продукции китайским покупателям и убедила союзников прекратить поставки в Китай оборудования для их производства.

BYD Seagull. Фото: Википедия

Если китайские автоконцерны построят заводы по производству электромобилей на территории Америки, Вашингтону будет гораздо сложнее создавать проблемы китайской чип-индустрии. В процессе производства EV требуется до 4 000 кристаллов разной степени сложности. Фактически, электромобиль — это компьютер на колесах. Сделка по производству транспортных средств может стать предвестником более "сильной" оттепели в американо-китайских внешнеэкономических отношениях, заключил американский экономист.

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