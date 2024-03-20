Соединенные Штаты планируют построить подводный полигон для испытания гиперзвуковых ракет. В Пентагоне заявили, что новая программа по развертыванию гиперзвукового оружия на подводных лодках будет направлена против потенциальных противников - России и Китая.

США готовятся развернуть гиперзвуковые ракеты подводного базирования. Новый подводный испытательный комплекс ВМС США - ключевой шаг, но программа по-прежнему сдерживается сокращением бюджета, падением уровня заказов на строительство новых судов и отсутствием четкой стратегии. На снимке: подводная лодка класса "Вирджиния". Credit: US Navy

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На слушаниях в комитете по вооруженным силам американского сената в этом месяце вице-адмирал и директор программы стратегических систем военно-морского флота США Джонни Вулф заявил, что Пентагон приступил к созданию стенда для испытаний гиперзвуковых систем (англ. Multi-Service Advanced Capability Hypersonics Test Bed, MACH-TB) и инновационного подводного испытательного комплекса в военно-морском центре надводных боевых действий в Крейне, штат Индиана.

В Пентагоне заявили, что подводный объект является важным этапом на пути к развертыванию гиперзвукового потенциала на субмаринах и свидетельствует о стремлении повысить скрытность и живучесть этих критически важных систем. Вулф также рассказал о совместных планах ВМС и армии США по разработке и внедрению единой системы гиперзвуковых вооружений. В рамках этого сотрудничества планируется разработать гиперзвуковой планер и ракетный ускоритель, а также составить жесткий график совместных испытаний. Это позволит обеспечить соответствие новейшего оружия строгим стандартам эффективности и надежности, отметил вице-адмирал ВМС США

Он обратил внимание комитета на ключевые характеристики гиперзвуковых систем. Новые ракеты будут развивать скорость, превышающую скорость звука в пять раз. Благодаря своей высокой скорости, маневренности и высоте они смогут быстро и эффективно поражать высокозащищенные особо ценные объекты.

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Новый американский гиперзвуковой комплекс занимает центральное место в стратегической концепции Министерства обороны США (МО), изложенной в Стратегии национальной обороны за 2022 год. В документе сказано: "Гиперзвуковое оружие должно усилить комплексное сдерживание, повысить потенциал ведения боевых действий и обеспечить долгосрочные преимущества перед лицом вероятного противника".

Ранее Вашингтон заявлял о своем намерении разместить гиперзвуковое оружие на борту подводных лодок, однако сокращение бюджета и отсутствие соответствующих испытательных полигонов препятствовали реализации этих планов.

В ноябре 2021 года ресурс USNI News сообщил, что к 2028 году американские военно-морские силы планируют разместить гиперзвуковую систему Conventional Prompt Strike (CPS) на борту первой атомной ударной подводной лодки класса Virginia (SSN), оснащенной модулем полезной нагрузки VPM (Virginia Payload Module).

Первоначально США собирались к 2025 году разместить гиперзвуковое оружие на четырех подводных лодках класса "Огайо", но этим планам не суждено было сбыться из-за сокращения бюджета. В результате подводный испытательный комплекс так и не был построен.

Ракетный потенциал

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В феврале 2020 года портал USNI сообщил, что дополнительный модуль полезной нагрузки "Вирджинии" включает 28 дополнительных ракетных труб, что увеличивает количество ракет на каждую субмарину до 40 штук. В отчете говорится, что благодаря этому модулю подводные лодки "Вирджиния" могут стать жизнеспособной заменой более старым субмаринам класса "Огайо", которые несут по 154 ракеты. Тем не менее, уменьшение количества ракет может привести к проблемам с огневой мощью.

На снимке: субмарина класса "Огайо" во время совместных учений с американскими морскими пехотинцами. Окинава, Япония, 4 февраля 2021 года. (U.S. NAVY)

Сокращение финансирования и падение уровня заказов на строительство новых кораблей может сильно осложнить судьбу нового гиперзвукового оружия, которое Вашингтон планирует разместить на подводных лодках. Как сообщает Breaking Defense, в этом месяце американские ВМС снизили свои заказы на SSN класса Virginia на 2025 год с двух до одной единицы.

Breaking Defense сообщает, что, несмотря на отмену одной из запланированных к постройке подводных лодок типа Virginia, в бюджете на 2025 год пока еще остаются средства на разработку проектной документации для строительства девяти субмарин, а также мощностей для их производства.

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Несмотря на то, что строительство подводного испытательного комплекса Underwater Hypersonic Weapons способствует развитию программы гиперзвукового оружия в США, в докладе Исследовательской службы Конгресса США (CRS) за февраль 2024 года эксперты из оборонного ведомства пытаются найти ответы на "критические вопросы" связанные с оперативными и стратегическими последствиями применения гиперзвукового оружия.

В отчете CRS говорится, что, хотя Вашингтон активно финансирует исследования в области гиперзвуковых вооружений, у Пентагоне нет ни четких планов закупок, ни утвержденных требований к выполнению боевых задач. В нем также говорится, что мнения об экономической доступности и возможностях производства этого оружия в достаточном для ведения боевых действий количестве расходятся.

В своей статье для издания War on the Rocks, опубликованной в ноябре 2019 года, Алан Каммингс отмечает, что Соединенные Штаты могли бы использовать гиперзвуковое оружие как в тактических, так и стратегических целях. Новое гиперзвуковое оружие может стать своеобразным сигналом демонстрации интересов и решимости США, рычагом для достижения договоренностей по контролю над вооружениями и гибким ответом на контркосмические операции противника.

Каммингс отмечает, что в силу вероятной малочисленности американского гиперзвукового оружия оно станет мощным сигналом для противника, поскольку сможет продемонстрировать приоритеты США в отношении интересов и "красных линий". Он также отметил, что для достижения этой цели могут быть полезны малозаметные системы, а также системы, которые могут быстро развернуты и восстановлены.

В июле 2010 года практически одновременно в водах Индийского и западной части Тихого океанов всплыли три американских подлодки класса "Огайо". Предположительно, этот шаг должен был продемонстрировать недовольство Вашингтона ракетными испытаниями НОАК в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Субмарина "Мичиган" всплыла в районе Пусана (Южная Корея), "Огайо" - в Субик-Бей (Филиппины), "Флорида" - у острова Диего-Гарсия, в Индийском океане.

По словам Каммингса, гиперзвуковой потенциал позволит минимизировать угрозы, которые ближайшие противники - Китай и Россия - представляют для торговых и других стратегических интересов США, если использовать его в качестве разменной монеты в новых договоренностях по контролю над ракетно-ядерными вооружениями.

Эксперт считает, что для того, чтобы Вашингтон мог вести переговоры с позиции силы, ему необходимо развивать те же возможности, которые он стремится сократить, поскольку только в этом случае потенциальные противники будут воспринимать переговоры всерьез.

Следует отметить, что американцы довольно серьезно отстают в разработке гиперзвуковых ракет подводного базирования. В прошлом месяце мы сообщали о первом случае боевого применения ВС РФ гиперзвуковой ракеты "Циркон" морского базирования в ходе СВО.

Испытания ракеты "Циркон" были начаты в 2015 году, а серийное производство было развернуто к 2022 году. В 2021 году ВМС России провели испытательные пуски ракеты с двух боевых кораблей - фрегата "Адмирал Горшков" и подводной лодки "Северодвинск". С января 2023 года гиперзвуковая противокорабельная ракета 3M22 "Циркон" была принята на вооружение.

Однако, пишет военный эксперт и журналист Габриэль Онрада в своей статье для Asia Times, ни один из этих военных кораблей в настоящее время не находится в Черном море, и было бы странно, если бы эту ракету впервые применили в боевых условиях с корабля, с которого ранее она никогда не запускалась.

Кроме того, Каммингс утверждает, что использование гиперзвуковых вооружений может предложить альтернативные варианты реагирования на агрессивные действия противника в космосе. По его словам, Соединенные Штаты в значительной степени зависят от космических средств связи, наблюдения и навигации, поэтому Вашингтон особенно беспокоят угрозы со стороны противника в отношении этих активов.

Эксперт подчеркивает, что гиперзвуковое оружие может предоставить Америке потенциал нанесения первого удара по системам управления противоспутниковым оружием до того, как последнее будет задействовано.

Гиперзвуковое оружие будет установлено на боевых подводных лодках США в 2028 году. Ренедерное изображение подводной лодки класса Block V Virginia с модулем полезной нагрузки Virginia Payload Module (VPM). Изображение General Dynamics Electric Boat

Малое подлётное время гиперзвуковой ракеты, пишет Каммингс, потенциально позволит Пентагону нанести удар до того, как будут потеряны его космические активы. Оба варианта, по мнению аналитика, вполне могут стать достойным ответом на космические угрозы, способным в первую очередь предотвратить применение противоспутникового оружия.