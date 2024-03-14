Последнее испытание Индией ракеты Agni-5 закрепило ее место в элитном кругу мировых держав с технологией Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle (MIRV), что является значительным шагом в "повышении уровня ядерного сдерживания" по отношению к Китаю и Пакистану.

Индия врывается в "ядерный клуб" стран, обладающих ядерным оружием с РГЧ ИН. Успешное испытание ракеты Agni-5 оснащённой разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками призвано насторожить "ядерных противников" - Китай и Пакистан - и одновременно подчеркнуть способность Индии нанести ответный удар. Изображение представлено: Pallava Bagla / Corbis News / Getty Images / ISTOCK / Asia Times Files.

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В этом месяце многие СМИ сообщили, что Индия успешно завершила первое летное испытание ракеты Agni-5 оснащенной разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. Эксперты считают, что это событие позволит Индии присоединиться к элитной группе ядерных держав, обладающих технологией MIRV, включая Россию, Китай, США, Пакистан, Францию и Соединенное Королевство.

Испытание было проведено на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе, у северо-восточного побережья Индии. Хотя ВС Индии не раскрыли количество MIRV, задействованных в испытании Agni-5, считается, что она способна нести от двух до более дюжины ядерных боевых блоков индивидуального наведения.

Премьер-министр Нарендра Моди назвал запуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Agni-5, (последней в серии Agni) названной так в честь санскритского слова, означающего "огонь", моментом гордости для нации. Министр обороны Раджнатх Сингх и министр внутренних дел Амит Шах подчеркнули важность этого испытания для воплощения концепции Моди - "Самодостаточная Индия".

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Твердотопливная ракета Agni-5 имеет дальность полета более 5 000 километров, что позволяет ей поражать цели в локациях, расположенных в глубине территорий таких вероятных противников, как Китай и Пакистан. Этот потенциал особенно важен на фоне продолжающейся напряженности на границе с Китаем и стратегического соперничества и конфронтации Индии с Пакистаном, что лишний раз подчеркивает роль ракеты в обеспечении национальной безопасности и сдерживания.

Интеграция технологии MIRV в ракетный арсенал Индии может изменить стратегический баланс в Азиатско-Тихоокеанском регионе, усложнив расчеты противников по противоракетной обороне и подчеркнув ядерную стратегию Индии "неприменение первым" с созданием мощного потенциала "второго удара". Постоянно эволюционирующая противоракетная оборона Китая и стремление Пакистана получить технологию MIRV заставили Индию ускорить создание ракет, оснащённых с разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

В отчете Центра Стимсона, опубликованном в мае 2016 года, Раджеш Басрур и Джаганатх Санкаран утверждают, что как очевидные внешние угрозы со стороны Китая, так и внутренние императивы побудили Индию к реализации программы по созданию ракет с РГЧ ИН. Басрур и Санкаран отмечают, что индийская программа MIRV направлена на обеспечение безопасности страны на фоне стремительно растущего военного потенциала Пекина, включая собственные разработки Китая в области РГЧ ИН и противоракетной обороны (ПРО).

Они отмечают, что, хотя сторонники технологии MIRV утверждают, что ракеты РГЧ ИН способны пробить системы противоракетной обороны НОАК, скептики ставят под сомнение риски эскалации и последствия для стабильности кризиса в регионе, который и так охвачен ядерной гонкой вооружений. Ракеты с РГЧ ИН— это военный инструмент из разряда "используй или потеряешь", поскольку размещение большого количества ядерных боеголовок на одной ракете делает ее более уязвимой перед первым ударом, в результате которого будет уничтожена значительная часть арсенала "ответного удара" страны.

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Басрур и Санкаран добавляют, что дискуссии о возможностях индийских ракет с РГЧ ИН осложняются давней ядерной политикой Индии, характеризующейся сдержанностью и декларируемой позицией неприменения ядерного оружия первыми. Эксперты также пытаются разобраться во внутренних мотивах развития индийской программы MIRV, включая взаимосвязь между гражданским надзором за индийской программой создания ядерного оружия и аргументами против минималистской позиции ядерного сдерживания.

Вооруженные силы Индии впервые испытали ракету большой дальности Agni-5 с ядерным зарядом 15 сентября 2013 года. В понедельник 12 марта ВС Индии впервые произвели запуск ракеты Agni-5 оснащенной разделяющейся головной частью с боевыми блоками индивидуального наведения (MIRV). Pallava Bagla / Corbis News / Getty Images / ISTOCK

Однако они подчеркивают, что технологическое развитие часто опережает стратегическую доктринальную определенность, что приводит к появлению таких инноваций, как ракеты с РГЧ ИН, которые не в полной мере соответствуют минималистской ядерной политике Индии.

Тем не менее, Индия сталкивается со стратегическими ограничениями в укреплении своего потенциала ядерного сдерживания по отношению к Китаю. Эти ограничения включают в себя экономическую взаимозависимость двух сторон, а также желание Индии стать лидером на так называемом "Глобальном Юге" и сравнительно серьезные политические и экономические привилегии Китая.

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В декабре 2022 года издание Asia Times писало, что тесные экономические связи Индии и КНР, участие в многосторонних инициативах под руководством Пекина, в том числе в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также участие в военных учениях под руководством Китая - все это может ограничить гибкость и ядерную позицию Нью-Дели.

В октябре 2022 года Asia Times сообщила, что Китай уверен в превосходстве своей авторитарной системы управления в сравнении с индийской демократией и в том, что его преимущество в военных технологиях будет неизменно опережать Индию на десяток лет.

В ноябре 2023 года мы писали, что месяцем ранее на полигоне Сахи Сарвар в провинции Пенджаб ВС Пакистана провели второй успешный испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности "Абабил", которая, также как и "Агни-5", рассчитана на использование разделяющейся головной часть с блоками индивидуального наведения.

Испытательный запуск, проводившийся для подтверждения различных конструктивных и технических характеристик и оценки работы отдельных подсистем, согласно сообщениям местных СМИ, заметно приблизил Исламабад к способности преодолевать новую систему противоракетной обороны Индии.

Военные аналитики считают, что индийской ракете Agni-5 еще предстоит преодолеть определенные проблемы с надежностью, прежде чем она будет поставлена на вооружение. Появление у Индии ракет с РГЧ ИН вызывает вопросы об эффективности существующих у нее ядерных боеголовок и ее способности производить достаточное количество расщепляющегося материала для формирования ядерного арсенала с РГЧ ИН.

Фрэнк О'Доннелл и Харш Пант в своей статье, опубликованной в 2014 году в рецензируемом журнале Asian Survey Journal, считают, что индийская ракета Agni-5, способная нести разделяющуюся головную частью с блоками индивидуального наведения, а также ее преемница Agni-6 создадут спрос на более сложные и компактные боезаряды. О'Доннелл и Пант отмечают, что гиперболические заявления индийских военных ученых о потенциале этой ракеты могут подорвать доверие к ракетным разработкам и более масштабной ядерной программе Индии.

Хотя недавнее испытание Agni-5, возможно, частично развеяло эти опасения, Ханс Кристенсен и Мэтт Корда в статье Bulletin of Atomic Scientists за июль 2022 года подчеркивают, что, хотя Agni-5 уже испытывалась восемь раз, может потребоваться гораздо больше испытаний, прежде чем ракета достигнет оперативной готовности.

Старший научный сотрудник и первый председатель Фонда Карнеги за международный мир Эшли Теллис в своей книге "Ударные асимметрии: Ядерные трансформации в Южной Азии", пишет, что малая мощность индийских ядерных боеголовок является наиболее серьезным ограничением для ее арсенала. По словам Теллиса, наращивание индийского арсенала за счет увеличения количества маломощных боеголовок мало что даст для устранения этого недостатка.

Медленное производство расщепляющихся материалов в Индии, несмотря на наличие обширной ядерной инфраструктуры, объясняется тем, что ядерный потенциал Индии в большей степени ориентирован на производство электроэнергии, чем на производство ядерных вооружений.

Первая "Ласточка": В октябре прошлого года пакистанская государственная оборонная компания Global Industrial & Defence Solutions (GIDS) успешно испытала способную нести ядерный заряд баллистическую ракету с разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. На снимке пакистанская баллистическая ракета средней дальности Ababeel. Изображение представлено: Inter-Services Public Relations of Pakistan, ISPR / Asia Times Files.

Впрочем, пишет Теллис, Индия может увеличить производство оружейного плутония на своих гражданских атомных электростанциях и, скорее всего, в прошлом она уже это делала. По словам эксперта, Индия имеет возможности для наращивания мощностей на случай заключения международного договора о запрещении производства расщепляющегося материала.