Последние разработки Пакистана в области ракетных технологий, продемонстрированные испытательным пуском баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Абабиль" с разделяющейся головной частью (РГЧ), стали поворотным моментом в стратегическом балансе и обороноспособности Южной Азии.

Первая "Ласточка": Пакистан испытал способную нести ядерный заряд баллистическую ракету с разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. На снимке пакистанская баллистическая ракета средней дальности Ababeel. Изображение представлено: Inter-Services Public Relations of Pakistan, ISPR / Asia Times Files

реклама





По сообщению Международного института стратегических исследований (International Institute of Strategic Studies Ю, IISS), в прошлом месяце Пакистан осуществил второй испытательный пуск новейшей баллистической ракеты средней дальности "Ласточка" (Ababeel), оснащенной системой MIRV, что еще на один шаг приблизило его к достижению расширенных возможностей по созданию потенциала способного пробить противоракетную оборону Индии.

Недавние испытания на полигоне Сахи Сарвар в провинции Пенджаб, пишет IISS, проводились в соответствии с индийско-пакистанским соглашением от 2005 года, согласно которому Исламабад и Нью-Дели договорились заранее оповещать друг друга о каждом испытательном запуске ракет, способных нести ядерные боевые части. В рамках этого документа Пакистан направил Индии семь уведомлений о воздушных миссиях. В сообщении говорится, что испытания проводились с целью проверки различных конструктивных и технических параметров, а также оценки работы отдельных подсистем.

Эксперты IISS отмечает, что Ababeel - одна из двух разрабатываемых Пакистаном баллистических ракет средней дальности способной нести ядерный заряд. Основное отличие этой БРСД в том, что она оснащена системой MIRV (разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения). Такой потенциал повышает уровень сдерживания и увеличивает шансы на прорыв создаваемой Индией системы противоракетной обороны.

реклама





По данным института, Индия также ведет разработку собственного модуля РГЧ для межконтинентальной баллистической ракеты Agni VI. При этом, пишут эксперты, ракета Agni VI предназначена в первую очередь для преодоления китайских систем противоракетной обороны, а не для противодействия Пакистану.

Ракеты с разделяющейся головной частью впервые были разработаны в 60-х годах прошлого века. Они позволяют доставлять несколько ядерных боезарядов к различным целям, что отличает их от традиционных ракет, несущих одну боеголовку. Хотя первые варианты РГЧ ИН не были рассчитаны на преодоление противоракетной обороны, оказалось, что перехватить их гораздо сложнее, чем ракеты традиционного типа.

В частности, американская ракета LGM-30G Minuteman III, как основной компонент сил ядерного сдерживания наземного базирования США, может нести три блока Mk 21 MIRV, каждый из которых оснащен термоядерной боевой частью W87 мощностью от 375 до 475 килотонн. Запуск РГЧ ИН может выполняться с МБР на различных скоростях и направлениях, причем некоторые ракеты с РГЧ ИН способны поражать цели, находящиеся на расстоянии 1500 километров друг от друга.

Вместе с тем ракеты с РГЧ имеют свои стратегические недостатки. Так, военный эксперт и обозреватель Закари Кек в своей статье для журнала Bulletin of Atomic Scientists в 2014 году пишет, что реактивные системы с разделяющимися головными частями могут дестабилизировать обстановку, так как при нанесении первого удара одна ракета может поразить несколько целей.

реклама





Таким образом, пишет Кек, ракеты с РГЧ ИН предоставляют странам возможность запускать по одной цели несколько боеголовок. Причем "эти" несколько боеголовок будут более разрушительными, чем одна БЧ эквивалентной мощности. Он также отмечает, что применение РГЧ ИН существенно упрощает преодоление систем противоракетной обороны. В силу всех этих причин, утверждает Кек, MIRV делают малые и средние ядерные арсеналы весьма уязвимыми перед первым "обезглавливающим" ударом, приводя к значительной потере потенциала с каждой уничтоженной пусковой платформой.

По словам эксперта, обладание соперником ракетами с РГЧ ИН вынуждает ядерные державы значительно расширять и рассредоточивать свои арсеналы для сохранения надежного потенциала ответного удара. Кроме того, пишет он, наличие ракетных систем с РГЧ ИН порождает потребность в наращивании объемов тактического ядерного оружия. Именно этими причинами объясняется необходимость приобретения Пакистаном реактивных снарядов с РГЧ ИН. В июле 2022 года эксперты Missile Threat писали, что стратегические арсеналы Пакистана, состоящие в основном из баллистических ракет малой и средней дальности, позволяют ему наносить удары практически по любой точке Индии, компенсируя дисбаланс двух соперников в области конвенциональных вооружений.

Ответ на стратегию "Холодный старт"?

Некоторые военные эксперты считают, что программа Исламабада по созданию ракет с РГЧ ИН может быть ответом на военную доктрину Нью-Дели "Холодный старт", разработанную на фоне прошлых пограничных конфликтов с Пакистаном и подозрений в том, что Исламабад спонсирует терроризм.

На снимке запуск пакистанской баллистической ракеты средней дальности Shaheen 3. Изображение представлено: Inter-Services Public Relations of Pakistan, ISPR / Asia Times Files

реклама





В своей статье, опубликованной в декабре 2022 года в рецензируемом журнале BTTN Research Journal, Саба Ханиф пишет, что Индия разработала свою доктрину "Холодный старт" в 2004 году для быстрого захвата небольших территорий Пакистана на глубине до 50-60 километров, чтобы использовать их в качестве рычага давления в постконфликтных переговорах, а также во избежание санкций международного сообщества и ответного ядерного удара со стороны Исламабада.

По словам Ханифа, стратегия "Холодный старт" предусматривает развертывание восьми интегрированных боевых групп дивизионного масштаба, включая мотопехоту, артиллерию, танки. Поддержку с воздуха будут осуществлять индийские ВВС.

Учитывая малочисленность вооруженных сил Пакистана и ограниченный ядерный арсенал, насчитывающий порядка 165 боеголовок, Исламабад скорее всего предпочтет использовать на поле боя ракеты с разделяющимися головными частями в качестве тактического оружия против превосходящих конвенциональных сил Индии.

Пакистан также может быть обеспокоен живучестью своего относительно небольшого ядерного арсенала, учитывая, что реактивные системы РГЧ максимально увеличивают возможности возмездия для каждой пусковой платформы и ракеты, пережившей первые удары со стороны Индии. Однако появления у Исламабада оружия с РГЧ ИН может серьезно осложнить ситуацию вокруг ядерного южноазиатского треугольника, в который входят Пакистан, Индия и Китай.

В статье, опубликованной в июне 2020 года в журнале Stimson, Мониш Турангбам отмечает, что территориальная близость стран, обладающих ядерным оружием, повышает риск ядерной войны или войны на два фронта для Индии в случае военной конфронтации. Турангбам характеризует этот треугольник как попытки Пакистана преодолеть силовую асимметрию с Индией за счет ядерного сдерживания, поддержки Китая и обеспокоенности Нью-Дели растущим военным потенциалом и влиянием Пекина в регионе.

При этом он отмечает, что стратегический союз между Китаем и Пакистаном носит скорее косвенный, чем явный характер, без четких обязательств по взаимной обороне в случае начала боевых действий с участием одной из стран. На этом фоне доклад Института мира США (USIP), опубликованный в мае 2022 г., подчеркивает, что Китай, Индия и Пакистан форсировали работы по наращиванию своих ядерных арсеналов и военных технологий, что привело к дилемме безопасности и увеличению риска ядерного конфликта.

В докладе отмечается, что кризис в Пулвама-Балакот в 2019 году наглядно продемонстрировал перспективы индийско-пакистанских противоречий. При этом обе страны сделали выводы, которые в будущем могут только усугубить ситуацию. В докладе также отмечается, что пограничные столкновения между Индией и Китаем в Ладакхе в 2020-2021 годах привели к резкому ухудшению отношений между Индией и Китаем.

В своей статье, опубликованной в USIP в феврале этого года, Дэниел Марки отмечает, что стратегическая стабильность в Южной Азии становится все более неустойчивой из-за геополитических трансформаций и развивающихся военных технологий, включая расширение ядерных арсеналов и современных средств доставки.

Баллистическая ракета Ababeel, оснащенная разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения, интенсифицирует ядерную напряженность и риски эскалации в "треугольнике противоречий" Индия-Пакистан-Китай. В кадре индийский солдат на автомобиле в районе Гандербал после пограничных столкновений с Китаем в Ладакхе. Фотография представлена: Asia Times Files / NurPhoto / Muzamil Mattoo

Эксперт считает, что стратегическая стабильность в регионе зависит от множества факторов. Например, от ядерной эскалации из-за ошибки, допущенной Индией в марте 2022 года при запуске ракеты Brahmos по территории Пакистана; от эскалации кризисов, вызванных деятельностью повстанцев или пограничными спорами; от обострения отношений между Индией и Пакистаном, вызванного внутренней политикой, а также внешними факторами, в том числе влиянием движения "Талибан" в Афганистане.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Он отмечает, что усиление напряженности на границах между Индией и Китаем и рост их военного потенциала вызывают опасения эскалации конвенциональных и ядерных вооружений, способствуя возникновению "каскадной дилеммы безопасности", в рамках которой оборонительные меры одного государства усиливают чувство неуверенности и наращивание вооружений у другого, что в перспективе может привести к непредсказуемой и опасной гонке вооружений в Южной Азии.