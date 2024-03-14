Вашингтон активно включился в работу по обеспечению спутниковой и кибербезопасности Бангкока: во время недавно завершившихся военных учений Cobra Gold американские военные впервые тренировали таиландских офицеров навыкам "космической ситуационной осведомленности". Об этом пишет, проживая Бангкоке, Ричард С. Эрлих - американский корреспондент, ведущий репортажи из Азии с 1978 года. США и Китай ведут борьбу за кибердушу Таиланда. США включают вопросы кибербезопасности в ежегодные совместные учения Cobra Gold, а компания Huawei работает рука об руку с властями Таиланда, чтобы противостоять киберугрозам. На снимке: морской пехотинец США и тайский солдат обмениваются контактной информацией перед началом учений по десантированию " Cobra Gold" на пляже Хат Яо, Таиланд, 1 марта 2024 года. Фото: X Screengrab / Stars and Stripes). Источник - Stars and Stripes.

Тем временем китайская компания Huawei заключила партнерство с Национальным агентством кибербезопасности Таиланда (NCSA), которое отвечает за борьбу с "киберугрозами" критической инфраструктуре и другим уязвимым объектам этого юго-восточного азиатского государства.

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Крупнейшие в Азиатско-Тихоокеанском регионе военные учения Cobra Gold под эгидой США включают в себя полевую подготовку, отработку боевых навыков, применение различных видов вооружения, упражнения на выживание и другие мероприятия. Они проводятся на территории Таиланда, в воздухе и акватории Сиамского залива.

С 27 февраля по 10 марта почти 10 000 военнослужащих - в основном из США и Таиланда - прибыли из 30 стран для участия в учениях. В этом году в основной состав боевых групп вошли военные из США, Таиланда, Южной Кореи, Сингапура, Малайзии, Японии и Индонезии. Недавно ушедший в отставку министр обороны Таиланда генерал Чалермпол Срисават дал добро на "интеграцию кибербезопасности и космической ситуационной осведомленности в учения [Cobra Gold]", отмечается в заявлении Индо-Тихоокеанского командования (PACOM).

Космическая ситуационная осведомленность (Space Situational Awareness, SSA) включает в себя мониторинг объектов в космосе и прогнозирование их движения, позволяющее предотвратить столкновения, атаки и другие угрозы. Оборонное ведомство США планирует использовать эти возможности для потенциальной защиты и нападения в космосе, а также для вывода на орбиту, ремонта и возвращения спутников и других объектов. В свою очередь, американское министерство торговли предоставляет данные SSA коммерческим фирмам, которые нуждаются в защите своих телекоммуникационных и иных космических аппаратов.

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Глава Космических сил США заявил, что в настоящее время США создают спутник способный выдвигать роботизированную руку. Он сможет захватывать спутники соперников, поражать космические объекты лазерами и отражать атаки, выпуская огромное количество дронов-обманок и макетов спутников, чтобы сбить противника с толку.

"По словам руководителя Космического командования США генерала армии Джеймса Дикинсона, китайцы провели испытания космического аппарата с роботизированной рукой и продемонстрировали, что он может перемещать вышедший из строя спутник на геосинхронную орбиту и обратно", - сообщает телеканал NBC.

По данным NBC, представители американского оборонного ведомства еще в декабре знали, что "в последнее время Китай успешно испытал эквивалент заправочного танкера для космических аппаратов. Телеканал отмечает, что эта революционная инновация позволит Пекину продлить срок службы спутников, у которых в противном случае закончилось бы топливо". "Если между Соединенными Штатами и Китаем разразится война, она, скорее всего, начнется в космосе", - считают эксперты, передает NBC.

18 января в Бангкоке командующий ПАКОМ адмирал Джон Акилино наградил генерала Чалермпола орденом "Легион почета" командорской степени за сотрудничество с Пентагоном и развитие программы Cobra Gold.В рамках военных учений Cobra Gold 2024 также были пересмотрены предыдущие материалы по кибербезопасности и ведению боевых действий с учетом последних достижений в области вредоносных программ, вирусов, хакерских атак и других глобальных онлайн-угроз.

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Американские морские пехотинцы и военнослужащие ВВС США обсуждают вопросы защитных кибер-операций во время проведения учений "Кобра Голд" на киберполигоне в штаб-квартире Королевских ВВС Таиланда в Бангкоке, Королевство Таиланд, 20 февраля 2019 года. Фото: Корпус морской пехоты США / штаб-сержант Мэтью Дж. Брэгг

Прошлогодние учения Cobra Gold в Таиланде - одном из союзников США, не входящих в НАТО, - включали в себя вводные "киберучения для объединенного координационного центра космических сил", сообщается на сайте американской армии. "Участники разбились на команды по странам и подготовились к обороне кибернетических активов путем оценки угроз, разработки и реализации планов реагирования на инциденты, а также обмена знаниями между командами", - говорится в документе. Эти первые учения стартовали в 2023 году, "в первый год интеграции космических дисциплин в программу Cobra Gold", говорится на портале армии США.

"Эти мероприятия расширили наше общее понимание того, что представляет собой безопасная и надежная космическая деятельность, и как внести вклад в более стабильную космическую среду, снизив риски просчетов", - заявил подполковник ВВС США Чад Бриггс, координатор космических учений и командир 1-го отряда Гавайской национальной гвардии. Команды Cobra Gold 2023 предложили расширить сотрудничество между центрами космических операций в США, Японии и на Таиланде.

В декабре китайская компания Huawei Technology - соперник Вашингтона в холодной кибервойне подозрений и санкций - в партнерстве с Национальным агентством кибербезопасности Таиланда (NCSA) получила Премию премьер-министра за выдающиеся достижения в области информационной безопасности: Thailand Cybersecurity Excellence Award 2023.

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"Как партнеры, NCSA и Huawei Thailand считают, что нам необходимо... достичь целей, которые приведут к еще большему укреплению стандартов кибербезопасности в Таиланде, а также к увеличению числа цифровых талантов для удовлетворения потребностей нашей промышленности", - заявил на церемонии награждения генеральный секретарь Национального агентства кибербезопасности Таиланда вице-маршал авиации Аморн Чомчои.

"NCSA заключило сотрудничество с Huawei, чтобы повысить стандарты кибербезопасности во всех секторах Таиланда", - сказал Аморн. NCSA была учреждена пять лет назад, чтобы сосредоточиться на "атаках кибербезопасности, в том числе отказах в обслуживании и вымогательстве, онлайн-мошенничестве, а также на кибер-благополучии, то есть на том, как идентифицировать ложную информацию", - добавил Аморн.

По информации газеты Bangkok Post: "Эта награда в полной степени отражает усилия Huawei по развитию цифровой экосистемы страны, позволяющей полностью подключить каждого человека, каждое домохозяйство и каждую организацию к интеллектуальным технологиям для обеспечения устойчивого цифрового будущего Таиланда".

В 2022 году тогдашний генеральный секретарь NCSA генерал Прачья Чалмва отметил: "Наше сотрудничество с Huawei Thailand, основанное на государственно-частном партнерстве, имеет критическое значение для создания в стране киберпространства, пользующегося глобальным доверием". Телекоммуникации Huawei в Таиланде включают в себя технологии с поддержкой 5G, искусственный интеллект (ИИ) и облачные вычисления.По словам директора Huawei в Таиланде Эдисона Сюя, Huawei, NCSA и Таиландская академия развития цифровых навыков недавно запустили учебный курс Cloud Security Training Course 2024 для тренинга тайцев.

Между тем Китай активно обучает Таиланд навыкам работы с космическими технологиями и спутниками.Таиланд является членом Азиатско-Тихоокеанской организации космического сотрудничества (APSCO), совместно с Бангладеш, Ираном, Монголией, Пакистаном, Перу и Турцией. APSCO основана в 2008 году. Штаб-квартира организации находится в Пекине.

Заявленными целями APSCO являются: совместное развитие космической науки, технологий и прикладных программ, включая проекты по исследованию Луны, строительство и запуск космических аппаратов, дистанционное зондирование и телекоммуникации. С 11 по 15 декабря в Бангкоке состоялось заседание "экспертной группы" для членов APSCO, на котором обсуждались различные научные вопросы. В частности, Таиланд уделил особое внимание реке Меконг и "оценке переноса наносов в крупнейших реках с помощью методов дистанционного зондирования", говорится в сообщении APSCO. Автомобиль Huawei 5G на территории госпиталя Сирирадж в Бангкоке. Изображение: X Screengrab

Китай также предлагает Таиланду и другим членам APSCO принять непосредственное участие в разработке спутников. "Совместная группировка малых многоцелевых спутников (SMMS) APSCO представлена тремя орбитальными спутниками дистанционного зондирования, предоставленными Китаем, и восемью новыми спутниками, которые планируется совместно разработать всеми странами-участницами", - говорится в сообщении. "Благодаря объединению всех наземных станций в странах-участницах, эффективность и потенциал спутниковой группировки будет существенно увеличен", - заявили в APSCO.