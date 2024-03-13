Заголовки новостных изданий, посвященные сокращению прямых иностранных инвестиций в Китай, упускают из виду более важный момент, связанный с резким ростом его внешних инвестиций в страны Глобального Юга. Китайские инвестиции за рубеж меняют глобальную экономику. Фото: Facebook ScreengrabЭкономисты, одержимые проблемой падения прямых иностранных инвестиций в Китай, упускают из виду гораздо более важную тенденцию: гигантские потоки капитала, устремляющиеся в совершенно другом направлении.

Только в 2023 году прямые китайские инвестиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли на 37 процентов и составили почти 20 миллиардов долларов США. Этот исход говорит о том, как китайские компании, пытающиеся расти за рубежом, меняют финансовую динамику от Азии до Запада и Латинской Америки. А также о том, что инвестиционные амбиции "Чайна инкорпорейтед" только начинают перекраивать глобальную расстановку сил, несмотря на попытки Вашингтона обуздать это влияние.

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"С начала тысячелетия объемы китайских ПИИ заметно выросли", - говорит Фредерик Нойманн, главный экономист по Азиатскому региону в HSBC. "Начав осваивать международный инвестиционный ландшафт только в середине 2000-х годов, Китай в некотором смысле "опоздал на игру". Однако после стремительного роста в первой половине 2010-х годов объем китайских ПИИ сейчас превосходит показатели Японии, Германии и Великобритании".

Кроме того, У КНР по-прежнему есть пространство для экспоненциального роста. По состоянию на конец 2023 года, отмечает Нойманн, общий объем китайских внешних инвестиций составлял лишь одну треть от американского, и он все еще оставался небольшим по сравнению с размером китайской экономики. По словам Нойманна, 15,7 процента от валового внутреннего продукта (ВВП) - "это намного меньше", чем в основных развитых странах и в среднем по миру - на уровне 34 процентов.

По словам Нойманна, причина в том, что у китайских компаний есть серьезные стимулы "выходить" на мировые рынки, включая так называемые рынки развивающихся стран "Глобального Юга". По мере развития КНР финансирование ПИИ будет становиться все более важным инструментом для получения доступа к ресурсам, рынкам и торговым коридорам.

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Такая динамика свидетельствует об изменении прежней политики, в соответствии с которой в 2016 и 2017 годах, а также в период пандемии, ПИИ не уделялось должного внимания. Тем не менее, сегодня увеличение объема инвестиций "согласуется с более широкими приоритетами экономического и политического развития Китая", - отмечает Нойманн.

"Мы считаем, что китайские потоки ПИИ будут расти", - добавляет он. "Наш основной сценарий, предусматривающий рост ПИИ в соответствии с недавней тенденцией, предполагает, что ежегодные потоки могут увеличиться более чем на 50 процентов, и в период до 2028 года за рубеж будет направлено не менее 1,4 триллиона долларов".

HSBC также рассматривает и другой, более интересный сценарий: Рост китайских ПИИ идет параллельно с ростом валового внутреннего продукта на душу населения. В этом случае темпы роста ПИИ практически утроятся и составят более 400 миллиардов долларов в год. Китайский денежный трафик резко контрастирует с 12-процентным падением общего объема ПИИ в развивающиеся страны Азии в 2023 году. Примерно половина инвестиций, которые Пекин направляет в АТР, идет в Юго-Восточную Азию, что на 27 процентов больше, чем в прошлом году.

Особенно это касается Индонезии. Крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, рост которой в 2023 году составит более 5 %, приняла в прошлом году около 7,3 млрд долларов США китайских ПИИ. "У Индонезии есть опыт преодоления потрясений и сохранения экономической стабильности", - говорит экономист Сату Кахконен, региональный директор Всемирного банка в Индонезии. Будущий президент Прабово Субианто прогнозирует рост индонезийской экономики на 8 % в течение следующих пяти лет. По словам Кахконен, "задача состоит в том, чтобы, опираясь на прочные экономические основы, обеспечить более быстрый, экологичный и инклюзивный экономический рост".

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Страны БРИКС рассматривают возможность создания новой совместной валюты. Изображение: Shutterstock / Twitter / Bitcoin.comДля достижения такого роста, добавляет она, "важно продолжать проводить реформы, устраняющие узкие места, которые ограничивают эффективность, конкурентоспособность и рост производительности". Это позволит Индонезии ускорить развитие, создать новые рабочие места и реализовать свое намерение - стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году". Эксперты считают, что китайские инвестиции могут помочь Джакарте достичь столь грандиозных целей. Это касается и других регионов Азии, поскольку глобальные инвестиционные тренды Китая начинают возвращаться к допандемийным показателям.

Следует отметить, что секторы, на которых сосредоточены китайские инвестиции, постепенно меняются. Например, сократились ПИИ в горнодобывающую промышленность и недвижимость. Совсем недавно в число ведущих отраслей входили обрабатывающая промышленность, транспорт, хранение и почтовые услуги. Теперь это технологии, возобновляемые и "зеленые" источники энергии, электромобили и цифровая индустрия.

К числу наиболее заметных инвестпроектов в секторе EV относится совместное предприятие южнокорейской компании LG Chem и Zhejiang Huayou Cobalt. Другие автопроизводители материкового Китая размещают производственные мощности в таких странах, как Таиланд, Вьетнам и Малайзия. Географические приоритеты Пекнина также меняются. Так, например, США и Европа пользуются меньшим спросом, в то время как страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока получают все больше ПИИ от крупнейшей азиатской экономики.

"Привлекательность новых глобальных рынков и развивающиеся бизнес-модели стимулируют китайские предприятия к выходу за рубеж и расширению своего присутствия на мировой арене", - отмечает экономист И Ву, автор информационного издания China Briefing, публикуемого компанией Dezan Shira & Associates. Разумеется, это порождает новые проблемы. "Хотя эта тенденция открывает многообещающие возможности для китайских компаний, - говорит Ву, - сложность навигации по различным нормативно-правовым базам в разных государствах может стать препятствием для их глобальных начинаний".

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Многое в роли Китая для мировой экономики понимается неверно. В частности, речь идет о состоянии американо-китайских отношений, одних из самых важных в мире. "Если вы думаете, что США способны отделиться от китайской экономики, подумайте еще раз", - говорит экономист Робин Брукс из Института международных финансов (IIF). Посмотрите на резкий рост положительного сальдо торгового баланса Китая с ключевыми "перевалочными" центрами по всему миру. Товары, изготовленные в Китае, по-прежнему направляются в Америку, просто по более извилистому пути. Никакой изоляции нет. Есть только новые маршруты".

Однако самым важным моментом может стать то, как денежные средства Китая поступают на мировые рынки. Ву отмечает, что в последние годы китайская Инициатива "Пояс и путь" (BRI) "открыла огромные возможности для китайских инвесторов в ПИИ, что привело к значительному росту числа и стоимости инвестиций в этих странах". Тем не менее, проекты в рамках BRI охватывают чуть более 70 стран. БРИКС скоро превратится в БРИКС+ с принятием шести новых членов, но Индонезии среди них пока не будет. Изображение: Screengrab / TwitterК концу 2022 года китайские внутренние инвесторы обеспечили то, что Ву называет "мощным глобальным присутствием": 47 000 оффшорных предприятий в 190 странах мира. Более 60 процентов этих предприятий находились в странах Азии, 13 процентов - в Северной Америке и 10,2 процента - в Европе. Таким образом, осталось примерно 16 000 зарубежных компаний, около 34 % из которых находятся в странах BRI.

Все это означает, что "Чайна инкорпорейтед" методично наращивает свое "присутствие на мировом рынке", одновременно "улучшая местную инфраструктуру и создавая множество рабочих мест благодаря своим проектам, реализуемым по всему миру", - отмечает Юй Мяоцзе, президент Ляонинского университета Китая.

Это распространяется и на Латинскую Америку. Тило Ханеманн, аналитик Rhodium Group, считает, что Соединенные Штаты "переживают постпандемический бум прямых иностранных инвестиций, вызванный устойчивостью американской экономики, а также новой промышленной политикой, стимулирующей инвестиции в американское производство, в частности, законом о чипах и законом о снижении инфляции". Примечательно, что китайские компании на этой вечеринке отсутствуют".

Вместе с тем, активно развивающаяся экономика Глобального Юга вызывает повышенный интерес со стороны материка. "Взаимодействие Китая с Латинской Америкой также стремительно расширяется", - говорит Ву из China Briefing. Он отмечает, что "существенным катализатором этого процесса" стала сделка в Перу стоимостью почти 3 миллиарда долларов. В результате China Southern Power Grid International приобрела два перуанских актива у Enel, крупнейшей итальянской коммунальной компании. Это говорит о том, что "Латинская Америка превратилась в замечательный хаб для слияний и поглощений со стороны китайских предприятий", - говорит Ву.

Лолетта Чоу, руководитель международной сети зарубежных инвестиций EY China, утверждает, что "Китай остается вторым по величине торговым партнером Латинской Америки, и постепенно этот регион превращается в ключевого экономического и торгового игрока для китайских предприятий". В ноябрьском отчете EY China говорится, что общая стоимость сделок по слиянию и поглощению китайскими предприятиями в Латинской Америке составила 3,3 миллиарда долларов, увеличившись на 185,9 % по сравнению с прошлым годом. Основными объектами приобретения стали энергетический сегмент Перу и предприятия передовых отраслей промышленности и транспорта в Бразилии.

EY Global отмечает, что основными сферами интересов China Inc в Латинской Америке являются электроника, международная электронная коммерция, сельское хозяйство, здравоохранение, культура и туризм, логистика, солнечная энергетика и автомобилестроение, что "сигнализирует о широких перспективах будущего сотрудничества между двумя регионами".

Линда Калабрезе, научный сотрудник Института зарубежного развития, отмечает, что это также может стать дополнительным средством укрепления "мягкой силы" Китая в регионе. " Следовательно, - говорит она, - инвестиции в возобновляемые источники энергии имеют положительную неденежную отдачу и могут улучшить двусторонние отношения".

В свою очередь директор по Азиатскому региону аналитического центра "Межамериканский диалог" Маргарет Майерс считает, что китайские инвесторы "по-прежнему сосредоточены на традиционных секторах, представляющих для них интерес, включая те, которые связаны с продовольственной и энергетической безопасностью самого Китая".

Некоторые из них по-прежнему составляют значительную часть общих инвестиций, но инвестиции в этих отраслях также смещаются в сторону, что соответствует растущему вниманию Китая к инновациям", - говорит Майерс. В целом, добавляет она, "крупномасштабные инфраструктурные проекты", которые когда-то характеризовали инициативу BRI, "уже не являются характерной чертой китайских инвестиций в латиноамериканские страны, как это было раньше".

Во многих частях региона интерес Пекина к строительству каналов, железных дорог и других крупных транспортных и энергетических объектов, пишет она, "сменяется растущим акцентом на инновации, будь то информационно-коммуникационные технологии, возобновляемые источники энергии или другие развивающиеся отрасли, что согласуется с акцентом Пекина на модернизацию собственной экономики и глобальную конкурентоспособность".

В более широком смысле, добавляет Чоу из EY, " стремление Китая к открытости на высоком уровне и использование международных платформ, таких как саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР), саммит Шанхайской организации сотрудничества, Третий форум международного сотрудничества "Пояс и путь" и встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), способствовали созданию открытой мировой экономики".

Все это, по словам Чоу, "создало более благоприятные условия для координации политики по выходу китайских предприятий на международный рынок. Мы надеемся, что в будущем мы продолжим наращивать темпы роста исходящих инвестиций в Китай".

Новые энергетические автомобили на парковке в автомобильном распределительном центре Changan в Чунцине, Китай, 12 ноября 2023 года. Фото: Reuters via EAF / Costfoto / NurPhotoРазумеется, геополитические тенденции начертаны между строк жирным шрифтом. Стоит отметить, что среди стран, в которых в период с 2022 по 2023 год наблюдалось примерно 100-процентное падение объемов инвестиций China Inc, были Филиппины, Монголия и Папуа-Новая Гвинея. То есть все те государства, которые находятся в разногласиях с Пекином по целому ряду приоритетов.

Как заявил Nikkei Asia директор Института Азии Гриффита Кристоф Недопил: " Есть разные причины, но обычно это вызвано сочетанием политических и экономических рисков. Например, сегодня между Китаем и Филиппинами наблюдается некоторое охлаждение двусторонних отношений".

Как и внутренняя экономика, China Inc не из вакуума осуществляет зарубежные инвестиции. Для того чтобы Китай мог продолжать вливать огромные суммы в проекты по всему миру, необходимо стабилизировать финансовую систему и обеспечить рост ВВП в конце 2024 года на уровне, как минимум равном 5 %. Но то, как китайские исходящие инвестиции представляют интересный контрнарратив с "раздвоенным экраном" для нестабильных ПИИ внутри страны, является потенциальным мегатрендом, который заслуживает более пристального внимания.