Американский истребитель F-35A Joint Strike Fighter (JSF), вооруженный термоядерной бомбой B61-12, может стать "краеугольным камнем" воздушных сил ядерного сдерживания НАТО нового поколения. На фоне этих событий вновь разгораются споры о логичности расширенного сдерживания США и развертывания ядерного оружия в Европе. Малозаметные истребители F-35 Lightning II. Фотография представлена пресс-службой ВВС США: US Air Force

Американский истребитель F-35A Joint Strike Fighter теперь способен нести ядерную бомбу B61-12 с высокоточным наведением. Западные эксперты считают, что это позволит существенно модернизировать систему ядерного сдерживания НАТО по отношению к России.

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В этом месяце многие западные средства массовой информации сообщили о том, что F-35A JSF официально сертифицирован для несения термоядерной бомбы B61-12, что является важным этапом развития потенциала ядерного сдерживания. В частности издаени, The War Zone пишет, что получение сертификата подтверждает уникальную способность F-35A проникать сквозь хорошо укрепленную противовоздушную оборону противника и это делает его лучшим в НАТО активом ядерного сдерживания в Европе.

Западные аналитики считают, что стелс и передовые возможности F-35A повлияют на оборонительные стратегии России и моделируют успешность нанесения ядерных ударов по территории РФ. Издание отмечает, что сертификация самолета была проведена в октябре 2023 года, а не в январе 2024 года, как было запланировано ранее, что свидетельствует об интенсивном сотрудничестве между 16 правительственными и отраслевыми заинтересованными структурами в течение последних десяти лет.

F-35A становится все более популярным в Европе стелс-истребителем 5-го поколения. В статье European Security & Defense за июль 2023 года отмечается, что Великобритания, Италия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Бельгия, Финляндия, Польша и Германия уже приобрели или планируют закупить этот самолет. Авторы пишут, что для установки B61-12 на F-35A не требуется модернизация Block 4, что снижает опасения на фоне продолжающихся задержек с апгрейдом Block 4 и Technology Refresh-3.

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Процесс сертификации вовсе не означает, что все F-35A будут активно участвовать в ядерных миссиях - только специальные эскадрильи будут обладать квалификацией и инфраструктурой для проведения таких операций. Развертывание B61-12 в Европе по-прежнему держится в строгом секрете: ожидается, что это оружие по-прежнему будет храниться в Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах.

Возможности B61-12, включая новую систему наведения, представляют собой серьезный прорыв по сравнению с более старой гравитационной бомбой B61. Новая система наведения ЯО обеспечивает круговое вероятное отклонение в 30 метров, что в сочетании с переменной мощностью позволяет использовать его в качестве тактического средства на поле боя и атаковать глубоко заглубленные цели, в том числе командные пункты.

Данная сертификация также подчеркивает стратегическое значение F-35A на фоне растущей напряженности в отношениях между НАТО и Россией. Обострившиеся отношения могут отрицательно отразиться на программе НАТО по обмену ядерным оружием и ее потенциале сдерживания как в Европе, так и за ее пределами.

Этот шаг подчеркивает текущую модернизацию ядерного потенциала, отражающую меняющийся ландшафт безопасности и критическую роль технологии "стелс" в ядерном сдерживании. Расширенное сдерживание, основанное на "совместных ядерных миссиях" в Европе, было важнейшей частью стратегии Соединенных Штатов и НАТО на протяжении всей холодной войны, однако после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году вновь разгорелись споры о его актуальности.

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В "Стратегии национальной безопасности США за 2022 год" (NDS) акцентируется внимание на важности расширенного сдерживания как важнейшей составляющей американского подхода к поддержанию стратегической стабильности. В документе говорится, что расширенное сдерживание подразумевает использование всего спектра военных ресурсов США, включая ядерные, конвенциональные и некинетические инструменты, в координации с дипломатическими усилиями и альянсами для устрашения противников и успокоения союзников.

В NDS говорится о решающей роли союзников и партнерств в укреплении стратегических усилий США, а также о необходимости расширения сотрудничества, оперативной совместимости и распределения бремени для повышения потенциала коллективной обороны и сдерживания.

Совместное использование ядерного оружия является важнейшим компонентом концепции расширенного сдерживания США. В своей статье для Bulletin of Atomic Scientists за ноябрь 2023 года Ханс Кристенсен и его коллеги отмечают, что, вопреки распространенному заблуждению, размещение ядерного вооружения не наделяет неядерные государства правом прямого контроля над его запуском или управлением.

Истребитель военно-воздушных сил Соединенных Штатов F-35 Lightning проводит испытание на сбрасывание бомбы B61-12. Credit: US Department of Defense / F-35 Joint Program Office

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По их словам, управление американским ядерным оружием в Европе, осуществляется на основе специальных соглашений с принимающими странами и включает в себя широкий спектр совместных действий, начиная от хранения и обеспечения безопасности и заканчивая предоставлением систем доставки.

Они отмечают, что действия Пентагона по модернизации своей ядерной инфраструктуры в Европе, а также агрессивная позиция России и развертывание ядерного оружия в Беларуси заставляют по-новому взглянуть на договоренности о совместном использовании ядерного оружия. По мере присоединения к НАТО новых членов - а именно Швеции и Финляндии - сложность и масштабы совместного использования ядерного оружия, как ожидается, в ближайшие годы будут только расти.

В своей статье, опубликованной Советом по международным отношениям (CFR) в марте 2023 года, американские эксперты Джонатан Мастерс и Уилл Мерроу пишут, что, хотя масштабы ядерных запасов США в Европе остаются засекреченными, по оценкам, там хранится порядка 100 ядерных бомб. Авторы статьи отмечают, что нынешний ядерный арсенал США в Европе полностью состоит из гравитационных бомб B-61, которые находятся на вооружении с 60-х годов прошлого века.

Что касается оперативного эффекта от применения F-35A с ядерным вооружением в Европе, Фрэнк Кун в статье для издания War on the Rocks, опубликованной в сентябре 2023 года, отмечает, что стратегия ядерного сдерживания Североатлантического альянса, основанная на американских гравитационных бомбах B-61, скорее всего, устарела и больше не внушает доверия.

Вместе с тем он пишет, что принятие на вооружение F-35A и модернизированных ядерных боеприпасов B61-12 с улучшенными возможностями прецизионного наведения знаменует собой серьезный сдвиг в возможностях альянса в отражении потенциальной российской агрессии. По его словам, F-35A открывает перед НАТО беспрецедентные возможности по проникновению в самые передовые системы ПВО, тем самым повышая ядерный потенциал ядерного сдерживания блока.

Он также утверждает, что программа F-35A будет способствовать расширению сотрудничества между членами НАТО, поскольку позволит пилотам из восточноевропейских стран тренироваться в Западной Европе для проведения ядерных операций. Однако “модернизированная система” расширенного сдерживания США в Европе на основе F-35A, вооруженных ядерными бомбами B61-12, столкнулась с серьезной оперативной и стратегической критикой.

В статье, опубликованной в июне 2023 года в журнале The Defense Horizon Journal (TDHJ), Северин Плейер отмечает, что основная причина критики относительно роли F-35A в ядерном сдерживании кроется в его "поколенческой классификации", слабых возможностях стелса и оперативных ограничениях. Несмотря на то, что F-35A рекламируется как истребитель 5-го поколения, для определения этой категории не хватает четких, поддающихся точному количественному измерению показателей, особенно в отношении стелса, считает Плейер. По его словам, развитие противниками радиолокационных технологий ставит под сомнение долговечность и эффективность стелса как единственной жизнеспособной технологии.

Плейер также упоминает об оперативных проблемах, связанных с сетецентрическим боевым применением F-35A, в котором основное внимание уделяется обмену информацией и информированности на поле боя. По словам эксперта, несмотря на то, что самолет разработан для укрепления оперативной совместимости сил НАТО, его ограниченная способность нести ядерные боеприпасы и зависимость от внешних ресурсов для успешного выполнения миссии представляют существенные риски.

Кроме того, в своей статье для Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованной в декабре 2023 года, Тютти Эрасто утверждает, что наращивание и без того внушительных конвенциональных сил НАТО за счет усиления ядерного потенциала может не принести желаемого сдерживающего эффекта.

Эрасто считает, что это в итоге может привести к эскалации и новому витку гонки вооружений, а не к долгосрочным решениям в области безопасности. Она также считает, что аргументы в пользу размещения тактического ядерного оружия США в Европе уже давно устарели, поскольку баланс конвенциональных вооружений сейчас в значительной степени способствует укреплению НАТО. Военнослужащие румынского спецназа готовятся к выполнению имитации прорыва во время учений Североатлантического альянса Steadfast Defender 2021. Photo: НАТО

Вместе с тем Эрасто отмечает, что американское ядерное оружие в Европе имеет больше символическое значение, особенно на фоне растущего беспокойства по поводу милитаризации России и высокой вероятности распространения украинского конфликта на территорию Европы. Эрасто также ставит под сомнение саму идею ведения ограниченной ядерной войны, указывая на катастрофические гуманитарные и экологические последствия любого применения ядерного оружия.