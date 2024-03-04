Пекин предлагает провести цифровую модернизацию экономик африканского континента

На Западе с заявили, что страны Африки сильно зависят от Китая в плане развития цифровых технологий. Новые технологии Китая сыграли решающую роль в преодолении цифрового неравенства Африки, однако эта поддержка порой сопряжена с высокими и скрытыми издержками, считает итальянский политолог, китаист и кандидат наук Болонского университета Стефани Арнольд.

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По мнению западных экспертов, Китай для Африки является одновременно и благосклонным покровителем, и колонизатором нового времени. Изображение: Twitter

Цифровые технологии имеют множество потенциальных преимуществ для жителей африканских государств. Они могут способствовать оказанию медицинских услуг, расширению доступа к образованию и непрерывному обучению, а также повышению финансовой доступности. Однако нередко на этом пути встречаются определенные преграды. В некоторых местах отсутствует магистральная инфраструктура и транспорт, необходимый для объединения сообществ. Не хватает также техники и финансов.

В 2023 году только 83 процента населения стран Африки к югу от Сахары было охвачено мобильной сетью 3G. Во всех остальных регионах покрытие превышало 95 процентов. В том же году менее половины жителей Африки подключились к мобильной широкополосной связи, отставая от арабских государств (75 %) и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (88 %). Таким образом, африканцы составляют внушительную долю из 2,6 миллиарда человек во всем мире, которые в 2023 году останутся без связи.

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Китай является основным партнером Африки в устранении этих проблем. Несколько африканских стран зависят от Китая как от основного поставщика технологий и спонсора крупных проектов по созданию цифровой инфраструктуры. В соответствии с недавним исследованием, проведённым западными экспертами, по меньшей мере 38 африканских стран тесно сотрудничали с китайскими компаниями в области развития своей внутренней инфраструктуры оптоволоконных сетей и центров обработки данных, а также внедрения технологических ноу-хау.

Благодаря участию Китая африканские страны добились серьезных успехов в развитии цифровых технологий. Несмотря на сохраняющийся цифровой разрыв между Африкой и другими частями света, в период с 2010 по 2023 год охват сетями 3G увеличился с 22 до 83 процентов. Количество активных абонентов мобильной широкополосной связи увеличилось с менее чем 2 % в 2010 году до 48 процентов в 2023 году.

Спрос на цифровые технологии на Африканском континенте вырос во время пандемии ковид-19. Пекин внес огромный вклад в развитие цифровых технологий в странах Африки. Китай привнес в Африку новую модель цифровой экономики, в том числе электронную коммерцию, цифровые платежи, управление логистикой и обучение цифровому предпринимательству. Новые технологии, которые Пекин предлагает странам Африки, также направлены на улучшение качества жизни африканцев за счет строительства благоустроенных населенных пунктов, внедрения информационно-коммуникационных технологий и обеспечения доступа к телевидению и мобильному интернету для жителей сельской местности.

Однако, по мнению Арнольд, для африканских правительств существует опасность того, что цифровое развитие под влиянием иностранного капитала сохранит существующие структуры зависимости. Мировой рынок инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) контролируется всего несколькими производителями. Например, основными поставщиками волоконно-оптических кабелей - сетевых компонентов, обеспечивающих высокоскоростной интернет, - являются китайские компании Huawei и ZTE и шведская компания Ericsson.

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Многие африканские страны с их ограниченными финансовыми возможностями не могут позволить себе приобрести эти сетевые компоненты. Инвестиции в инфраструктуру зависят от иностранного финансирования, включая льготные займы, коммерческие кредиты или государственно-частное партнерство. Это также может повлиять на выбор государством поставщика ресурсов для развития инфраструктуры.

К технологическим и финансовым проблемам добавляется сложный ландшафт африканского континента. Обширные территории и сложный рельеф делают развертывание инфраструктуры крайне затратным мероприятием. Частные инвесторы избегают малонаселенных районов, потому что им не выгодно предоставлять там услуги. При подключении к международным оптоволоконным линиям связи страны, не имеющие выхода к морю, вынуждены полагаться на инфраструктуру и добрую волю прибрежных государств.

Китайский цифровой Шелковый путь - далеко идущая идея, призванная стимулировать глобальную цифровизацию. Стратегия Китая "Цифровой шелковый путь" (DSR) была запущена в 2015 году как один из компонентов масштабной инициативы "Пояс и путь" (BRI), направленной на развитие глобальных связей. Как и BRI, "Цифровой шелковый путь" не является чем-то единым и включает в себя множество участников на всех уровнях государственных и частных структур КНР.

Некоторые западные аналитики считают, что лидеры африканских государств выбирают китайских поставщиков, потому что они предлагают самые дешевые решения. Однако неофициальные данные свидетельствуют об обратном. Китайские подрядчики являются привлекательными партнерами, поскольку они могут предложить комплексные решения, включая финансирование.

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По так называемой схеме "EPC+F" (Engineer, Procure, Construct + Fund/Finance) китайские компании, такие как Huawei и ZTE, осуществляют проектирование, закупки и строительство, а китайские банки предоставляют финансирование, поддерживаемое правительством. Ангола, Уганда и Замбия — вот лишь некоторые из стран, которые, судя по всему, только выиграли от такого рода сделок. Такие комплексные решения привлекают многие государства Африканского континента.

А что взамен получает Китай?

В рамках своей "глобальной" стратегии правительство Китая поощряет китайские компании инвестировать и работать за рубежом. Правительство КНР поддерживает их финансово и ожидает повышения глобальной конкурентоспособности китайской продукции и национальной экономики.

В долгосрочной перспективе Пекин стремится к созданию и продвижению китайских цифровых стандартов и норм. Благодаря партнерству в области исследований и возможностям обучения все большее число африканских студентов осваивают новые технологии КНР. Власти Китая ожидают, что мобильные приложения и стартапы в Африке будут все больше отражать технологические и идеологические принципы Пекина. Сюда же можно включить трактовку Китаем прав человека, конфиденциальности данных и свободы слова.

Это соответствует концепции китайского "Цифрового шелкового пути", который дополняет инициативу "Пояс и путь", создавая новые международные транспортные коридоры. В цифровой индустрии ставится задача обеспечить технологическое превосходство и большую автономию от западных поставщиков. Правительство КНР пытается создать более китайскоцентричный международный цифровой порядок. Инвестиции в инфраструктуру и партнерство в области обучения в африканских странах - прекрасная отправная точка.

С технологической точки зрения чрезмерная зависимость от одного поставщика инфраструктуры делает клиентское государство более уязвимым. Когда клиент сильно зависит от конкретного поставщика, перейти к другому поставщику сложно и дорого. Африканские страны могут оказаться "запертыми" в китайской цифровой экосистеме.

Такие исследователи, как Артур Гвагва из Института этики при Утрехтском университете (Нидерланды), считают, что экспорт китайских критически важных компонентов инфраструктуры позволит осуществлять военный и промышленный шпионаж. Они утверждают, что оборудование китайского производства сконструировано таким образом, чтобы упростить проведение кибератак.

Международная неправительственная организация Human Rights Watch - со штаб-квартирой в США - занимающаяся исследованиями и защитой прав человека, выразила обеспокоенность тем, что китайская инфраструктура повышает риск авторитаризма, основанного на технологиях. В частности, американская деловая газета The Wall Street Journal обвинила компанию Huawei в сговоре с правительствами Уганды и Замбии с целью шпионажа за политическими оппонентами. Компания Huawei категорически отвергла эти обвинения.

Что же делать Западу?

Участие Китая обеспечивает быстрый путь к цифровому прогрессу для государств африканского континента. Но оно также подвергает страны Африки риску долгосрочной зависимости. Решение проблемы заключается в диверсификации поставок инфраструктуры, возможностей обучения и партнерских отношений.

Китайская телекоммуникационная компания Huawei распространила свою деятельность в большинстве африканских стран, включая Южную Африку. Изображение: Чжан Цзяньлань/Photoshot/phicture alliance

Кроме того, пишет Арнольд, необходимо призывать к интероперабельности на различных международных площадках, включая Международный союз электросвязи - агентство Организации Объединенных Наций, отвечающее за вопросы, связанные с информационными и коммуникационными технологиями.

Интероперабельность позволит продукции или системе взаимодействовать с другими изделиями и системами. Это означает, что клиенты могут покупать технологические компоненты у разных поставщиков и переходить на другие технологические решения. Такой подход стимулирует рыночную конкуренцию и более эффективные решения, поскольку не позволяет пользователям зацикливаться на одном вендоре. В конце концов, в долгосрочной перспективе африканские страны должны сами создавать свою собственную инфраструктуру и стать менее зависимыми Китая, резюмировал западный эксперт.