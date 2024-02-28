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Обозреватель NI де Верну: США не могут ничего сделать с российской программой импортозамещения

Россия создает мощный устойчивый к западным санкциям высокотехнологичный сектор.
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8 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин поручил чиновникам в течение недели подготовить проект указа о стратегии технологического развития России и обновить перечень наиболее приоритетных наукоемких технологий.Такер Карлсон берет интервью у президента Российской Федерации Владимира Путина в феврале 2024 года. Photo: Википедия / kremlin.ru

В течение последних двух лет президент РФ неоднократно обращал внимание на необходимость развития отечественного и независимого от иностранных поставщиков промышленного производства, но Вашингтон не обратил никакого внимания на столь важный экономический переход, считает обозреватель американского издания National Interest Аксель де Верну.

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Когда Запад после начала специальной военной операции России на Украине ввел всеобъемлющие санкции и запрет на экспорт специализированной продукции, Москве пришлось перестраивать свою экономику.

На первых порах это подразумевало продажу большого объема энергетических ресурсов Китаю для обеспечения прежних темпов экономического роста. Однако российским политикам быстро стало понятно, что такая стратегия не является устойчивой в долгосрочной перспективе. Поэтому Россия активизировала политику импортозамещения, в том числе в развивающемся высокотехнологичном секторе.

Россия традиционно является страной с "сырьевой экономикой", обменивающей свое ископаемое топливо, такое как нефть, газ и уголь, на промышленные товары, произведенные за рубежом. Но теперь, чтобы сократить зависимость от иностранных институтов, в России строятся или модернизируются предприятия способные производить готовую продукцию, альтернативную той, что раньше в основном импортировалась с Запада. И для этого России необходимо развивать собственный высокотехнологичный сектор.

Национальная платформа

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Президент России поручил упростить процедуру размещения ценных бумаг быстрорастущих высокотехнологичных компаний на российском фондовом рынке и на инвестиционных платформах, чтобы стимулировать их рост. Более того, отмечает западный эксперт, российские компании "Ростелеком" и "НТЦ Протей" строят первую в стране опорную сеть пятого поколения (5G) - на замену Ericsson, Nokia и Huawei.

Россия преследует эти цели не для того, чтобы укрепить уже существующие отрасли с помощью возможностей искусственного интеллекта. Она делает это в силу необходимости.

 Производство изделий для экстренной медицины. Фото: ТАСС / Гавриил Григоров

С начала боевых действий на Украине РФ изыскала возможность закупать западные технологии косвенным образом, несмотря на санкции и запреты на импорт. Так, в 2023 году Россия импортировала американские и европейские чипы на сумму около 2 миллиардов долларов через третьи страны, в том числе КНР и Турцию.

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США и страны Евросоюза пытаются заткнуть эти дыры новыми пакетами санкций, направленными на товары двойного назначения и заставляющими третьи стороны соблюдать западные ограничения. Впрочем, все эти усилия, "активно инициированные" в июне прошлого года, не увенчались особым успехом.

Тем не менее в Москве понимают, что давление Запада нарастает и что в интересах РФ развивать передовые производственные технологии внутри страны. Президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью, опубликованном в этом месяце, объяснил, что санкции являются стимулом для Москвы "развивать собственную базу лабораторного оборудования и производства расходных материалов для экспериментов".

Тем не менее в Москве понимают, что давление Запада нарастает и что в интересах РФ развивать передовые производственные технологии внутри страны. В этом месяце президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью "Известиям" подчеркнул, что санкции — это "стимул развивать собственную базу лабораторного оборудования и производства расходных материалов для экспериментов".

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Технологическое развитие России

Концепция технологического развития России до 2030 года предусматривает "производство высокотехнологичной продукции на основе собственных разработок с использованием критических и сквозных технологий". И как результат, в 2023 году Россия увеличила производство вычислительной техники, электроники и оптических приборов на 32,8 процента по сравнению с предыдущим годом.

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Стимулы и мандаты Москвы в отношении отечественного производства подстегнули импортозамещение, что не ограничивается только желанием отдалиться от Запада. Например, в прошлом месяце российские ученые, работающие в рамках национального проекта "Наука и университеты", разработали технологию производства синтетических высших жирных спиртов, что позволило России избежать дорогостоящих закупок в странах Юго-Восточной Азии.

Среди других важнейших инициатив - программа "Земля за один рубль", запущенная в марте 2022 года для стимулирования развития отраслей, отвечающих стратегии импортозамещения. В Московской области до конца этого года планируется завершить свыше 80 проектов, большинство из которых связано со строительством новых производственных объектов.

Российские компании строят эти объекты по самым современным стандартам, возможно, лишь в краткосрочной перспективе полагаясь на “частичный” западный импорт. В этом месяце президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что импортозамещение " базируется на новой технологической базе".В сентябре 2023 года в Московском государственном университете заработал новый суперкомпьютер, способный решать задачи с помощью искусственного интеллекта. Photo: TASS/Maksim Grigoriev

В декабре прошлого года американский департамент финансов заявил, что Россия "испытывает огромные трудности с доступом к ключевым ресурсам, необходимым для ведения боевых действий, из-за санкций и экспортного контроля со стороны США и их партнеров, что ограничивает доступ Москвы к ключевым технологиям". А поскольку единственной долгосрочной альтернативой для России является "внутреннее производство этих передовых вооружений", то, согласно статье Минфина, "США и их партнеры из кожи вон лезут, чтобы этого не допустить".

Однако для Запада проблема заключается в том, что Россия нашла пути для дальнейшего импорта важнейших технологий через третьи страны, в первую очередь из Китая, одновременно укрепляя свою импортозамещающую промышленность внутри страны.

Все это говорит о том, что "краткосрочные трудности", которые россияне испытывали в течение последних двух лет, после того как западные компании перестали поставлять в РФ специализированную продукцию, постепенно закончатся, потому что в конечном итоге Россия создаст свои собственные аналоги.

Россия может позволить себе вкладывать огромные средства в новые технологии, поскольку получает стабильную прибыль в обход западных санкций. Так будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута производственная независимость.

Следует также отметить, пишет де Верну, что основным препятствием на пути к самодостаточности России будет ее экономическая зависимость от Китая.

Хотя президент РФ в недавнем интервью Такеру Карлсону заявил, что товарооборот России с Китаем "сбалансирован" и выстроен таким образом, что обе стороны "дополняют друг друга в сфере высоких технологий, в энергетике и в области научных исследований", экспорт Москвы в Пекин по-прежнему в значительной степени состоит из природных ресурсов, которые Китай охотно приобретает с большой скидкой, считает западный колумнист.

Тем временем Пекин поставляет в российскую экономику промышленные и индустриальные товары. В конце концов, российские производители, использующие китайские товары в качестве временной альтернативы при переходе от западного импорта к отечественному производству, начнут с ними конкурировать.

Но как показывает история, конкурировать с китайскими производителями по цене очень сложно. Кроме того, такая конкуренция потенциально способна спровоцировать нежелательные политические разногласия в период экономического сближения.

На снимке: президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на на церемонии открытия третьего форума "Один пояс, один путь" в Пекине.  Фото: Global Look Press / AP

Если Вашингтон действительно пытается ограничить военные усилия России и ослабить ее долгосрочный экономический рост, он должен внедрить более жесткие механизмы принуждения при разработке санкций с европейскими партнерами, чтобы закрыть лазейку для третьих стран, благодаря которой российская экономика остается настолько здоровой, что активно продолжает инвестировать в масштабные проекты по импортозамещению, заключил де Верну, не сказав ровным счетом ничего нового.

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