Если верить последним опросам общественного мнения, американцы не желают не только финансировать и поддерживать военные конфликты на Украине и в секторе Газа, но и участвовать вообще в любых боевых операциях, жизненно важных для "безопасности и национальных интересов" США на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Штатах растут антивоенные настроения - общественность требует прекращения всех конфликтов: на Украине, Ближнем Востоке и в Азии. Более того, американцы даже не желают сражаться за свою страну. Источник сетевое издание EurAsian Times / Агентство Франс Пресс / AFP / Getty Images.

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Несмотря на то, что американские корабли и военные объекты постоянно подвергаются атакам со стороны повстанцев хуситов Йемена, антивоенные настроения в Соединенных Штатах растут стремительными темпами. Опубликованный 16 февраля опрос общественного мнения, проведенный Harris Poll и Институтом Куинси, показал, что более 70 процентов американских граждан хотят, чтобы администрация Байдена как можно скорее подтолкнула Украину к заключению мира с Россией путем переговоров.

В ходе исследования в режиме онлайн с 8 по 12 февраля было опрошено 2 090 взрослых американцев. Полученные результаты были признаны объективными и использовались для обеспечения репрезентативной выборки по населению США. Погрешность составляет 2,5 процента при доверительном уровне 95 процентов.

Результаты опроса проведенного накануне второй годовщины (24 февраля) начала специальной военной операции России на Украине свидетельствуют о том, что политика американского правительства в отношении украинского конфликта все больше расходится с общественным мнением. Последний опрос показал скачок на девять пунктов по сравнению с исследованием, проведенным в конце 2022 года среди потенциальных избирателей. В том опросе 57 процентов респондентов заявили, что поддерживают идею мирных переговоров, которые предполагают компромиссные решения.

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Следует отметить, что время проведения опроса также имеет большое значение. Результаты исследования были опубликованы на фоне новостей о том, что предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Украине с целью заморозки конфликта было отклонено Соединенными Штатами. Это произошло после раунда консультаций с участием посредников в конце 2023 - начале 2024 года, включая серию неофициальных встреч в Турции.

Однако американские официальные лица отрицают наличие таких контактов, заявляя, что между Москвой и Вашингтоном не было "официальных переговоров" по этому вопросу и что Соединенные Штаты могут согласиться на переговоры только с участием Украины.

Между тем, другой опрос, проведенный New Economist/YouGov в конце ноября, также показал, что 68 процентов американских респондентов поддерживают прекращение огня между Россией и Украиной. Этот же опрос показал, что 65 процентов американских граждан поддерживают прекращение боевых действий между Израилем и боевой группировкой ХАМАС.

Как оказалось, мнения американцев относительно дальнейшей поддержки Израиля или Украины сильно разделились. В то время как дополнительная помощь Израилю получила больше поддержки со стороны республиканцев, дополнительная помощь Украине была более популярна среди демократов. Данные опросов общественного мнения показывают, что молодые американцы и граждане США более зрелого возраста существенно отличаются друг от друга, когда речь заходит об участии американских вооруженных сил за рубежом и о роли, которую США призваны играть в мире.

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В целом американцы заинтересованы в урегулировании проблем внутри страны и опасаются участия в зарубежных конфликтах. По результатам другого опроса, проведенного в ноябре прошлого года, подавляющее большинство зарегистрированных избирателей (84 процента) были либо очень обеспокоены (43 процента), либо в некоторой степени встревожены (41 процент) тем, что Соединенные Штаты будут втянуты в военный конфликт на Ближнем Востоке.

Что любопытно, американцы одновременно осознают, что независимо от того, где происходит конфликт - на Украине, на Ближнем Востоке или Азиатско-Тихоокеанском регионе (здесь речь идет о военных угрозах Китая Тайваню и ракетных угрозах Северной Кореи в адрес США), - эти очаги напряженности имеют серьезные геополитические последствия для Соединенных Штатов.

Опрос Pew Research Center, проведенный с 22 по 28 января, показал, что 74 процента американцев считают конфликт на Украине важным для национальных интересов США, причем 43 процента оценивают его как "очень" серьезный. Примерно такой же процент опрошенных считает важными для американских национальных интересов войну между Израилем и ХАМАС (75 %) и напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем (75 %).

Однако, когда встает вопрос о том, готовы ли они сами принять участие в иностранном конфликте для обеспечения своих жизненно важных интересов, как оказалось, американцы вовсе не горят желанием погибнуть за дядю Сэма. Дошло до того, что сегодня Соединенные Штаты не способны найти достаточного количества молодых людей для службы в армии.

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Авианосец "Карл Винсон". Истребитель F/A-18F Super Hornet, приписанный к отряду "Охотники за головами" из 2-й эскадрильи ударных истребителей (VFA), получает сигнал к взлету с полетной палубы авианосца класса "Нимиц" USS Carl Vinson (CVN 70) во время ежегодных учений (ANNUALEX) 2023. (Фотография представлена пресс-службой военно-морских сил США, специалист по связям с общественностью 3-го класса Лариса Т. Догерти)

Было подсчитано, что в 2023 году армия США и военно-воздушные силы не достигли поставленной цели примерно на 10 000 новобранцев, а военно-морской флот - на 6 000. Фактически, с 1987 года число военнослужащих в США сократилось на 39 процентов. И такой дефицит все больше беспокоит американское правительство в условиях все более нестабильной международной обстановки.

Чем объясняется такой раскол в общественном мнении Соединенных Штатов? Ответить на этот вопрос попытался Уильям Уолдорф, профессор политики и международных отношений в Уэйк-Форест и приглашенный научный сотрудник организации Defense Priorities ( в настоящее время он пишет книгу "Американские вечные войны: почему так долго, как закончить сейчас, что будет дальше, с акцентом на Сирию, Ирак и Афганистан"), опираясь на недавний американский опыт.

За последние несколько лет США вели несколько войн, которые становились все более "непопулярными" внутри страны. Причем в большинстве из них, начатых при поддержке населения, США проиграли. В качестве примера можно привести Вьетнам, Ирак и Афганистан.

Американская элита и общественность с большим энтузиазмом поддержали начало этих войн, но, поскольку конфликты не привели к определенному результату, они в конце концов ополчились против военных действий или просто потеряли к ним интерес. "Американцам нравится развязывать войны, но они не сильно заинтересованы в их завершении", - утверждает Уолдорф.

Во-вторых, нынешние политические лидеры Америки, в отличие от своих предшественников, не сумели создать приемлемые "нарративы" для завоевания общественной поддержки. Лидеры прошлого всячески пытались убедить американскую общественность, "красочно описывая", почему американское участие в Корее, Вьетнаме или других странах во время холодной войны было необходимо из-за "экзистенциальной угрозы советской экспансии" и "остановки коммунизма". Подобным образом, вмешательство в Афганистан и Ирак, и, если на то пошло, в Ливию, было необходимо для победы над "терроризмом".

В своей недавней статье под заголовком "Чтобы изменить наш мир к лучшему" автор К. Уильям Уолдорф-младший утверждает, что политика, связанная с двумя широкими общественными нарративами - либеральным и сдержанным - играет важную роль в формировании американской позиции в отношении военного вмешательства или отказа от него в проблемных точках мира. Он убедительно доказывает, что внешняя политика Штатов определяется не только балансом сил или географией, но и основными нарративами.

Но как оказалось, сегодня в США такие нарративы отсутствуют. Антитеррористическая повесть исчезла с упадком "Аль-Каиды" и "Исламского государства". Военный конфликт на Украине не представляет для США экзистенциальной угрозы. Несмотря на всю свою браваду на переговорах, Северная Корея - слишком слабый глобальный игрок.

Кроме того, как отметил в своем аналитическом эссе А. Уэсс Митчелл, директор The Marathon Initiative и бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии, у Вашингтона сейчас есть еще один существенный недостаток - денежный фактор.

"В прошлых конфликтах Вашингтон мог легко опередить противников. Во время Второй мировой войны соотношение государственного долга США к внутреннему валовому продукту выросло почти вдвое - с 61 до 113 процентов ВВП. Сегодня же, Соединенные Штаты развязывают конфликты с долгом, уже превышающим 120 процентов ВВП. Если предположить, что темпы расширения экономики будут такими же, как во время Второй мировой войны, то небезосновательно ожидать, что долг может вырасти до 200 процентов ВВП или даже выше. Как отмечают Бюджетное управление Конгресса и другие источники, долговая нагрузка таких масштабов чревата катастрофическими последствиями для экономики и финансовой системы США", - пишет он.

В Соединённых Штатах растут антивоенные настроения - граждане США требуют прекратить все конфликты: на Украине, Ближнем Востоке и в Азии. Более того, американцы даже не желают сражаться за свою страну. Источник сетевое издание EurAsian Times / Агентство Франс Пресс / AFP / Getty Images.

Безусловно, США рассматривают Китай как грозного противника, но Пекин не переходит границ, например, не нападает на Тайвань, чтобы породить кризис, реально чреватый глобальными последствиями, в том числе и для США.

"Если в настоящее время и существует двухпартийный консенсус по поводу того, как вести себя с Китаем, то он заключается в разработке эффективных мер сдерживания путем оказания помощи и обеспечения военного потенциала союзников и партнеров, таких как Австралия, Южная Корея, Япония, Тайвань и Индия, чтобы они могли защитить себя", - пишет Митчелл. А США, со своей стороны, должны и дальше укреплять свою оборонно-промышленную базу, говорится в статье.

Таким образом, Штаты вступают в период принятия сложных решений. На фоне превалирующих настроений "нет войне" Вашингтону приходится крутиться, как ужу на сковородке, пытаясь объяснить общественности, почему США должны и дальше развязывать войны по всему миру.