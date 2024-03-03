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Британский эксперт заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией

Французский лидер Макрон считает, что Запад мог бы направить на Украину сухопутные войска, но у НАТО недостаточно средств для их снабжения
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Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправка западных войск на Украину "не исключена".

В Британии заявили, что НАТО неспособна воевать с Россией. Французский лидер Макрон считает, что Запад мог бы направить на Украину сухопутные войска, но у Североатлантического альянса недостаточно средств для их обеспечения. На снимке: силы специального назначения Румынии готовятся к выполнению имитационного прорыва во время учений Steadfast Defender 2021. Учения Steadfast Defender 2021 проводились под руководством Североатлантического альянса с участием более 9000 военнослужащих из более чем 20 стран-членов НАТО и партнеров. Цель учений заключалась в том, чтобы обеспечить подготовку сил НАТО, их способность действовать сообща и готовность к реагированию на любую угрозу с любого направления. Фото: NATO

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26 февраля на встрече 25 лидеров европейских государств в Париже Макрон заявил, что среди стран ЕС "нет консенсуса" по поводу необходимости отправки наземных подразделений НАТО на Украину, добавив при этом: "Ничего нельзя исключать. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть этот конфликт".

До сих пор Североатлантический альянс ограничивался обучением украинских военных и поставками Киеву различных вооружений. Государства-члены опасаются, что прямое столкновение с российскими войсками на Украине чревато масштабной эскалацией. К тому же высокопоставленные российские чиновники постоянно выступают с предупреждениями о том, что в случае более масштабного конфликта Россия может задействовать свой ядерный арсенал. Об этом пишет Кентон Уайт, преподаватель стратегических исследований и международных отношений в Университете Рединга (Британия).

В настоящее время в рамках НАТО проходят крупнейшие военные учения со времен холодной войны. Учения Steadfast Defender продлятся с января по май, и в них примут участие ВС всех 31 государства-члена. Эти учения, по мнению западного эксперта, направленные на укрепление коллективного оборонного потенциала и готовности альянса, станут крупнейшими со времен операции Reforger (1988 г.), в которой участвовали 125 000 военнослужащих из Соединенных Штатов, Германии, Канады, Франции и Дании.

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Генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий союзными войсками Североатлантического альянса в Европе, отметил: "Steadfast Defender 2024" станут наглядной демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и основанный на правилах международный порядок".

Одним из важных элементов учений станет участие вооруженных сил США и Канады, призванное продемонстрировать оперативность и масштабность возможности усиления западного альянса. Эти учения одновременно выступают в качестве "средства успокоения" европейских стран-членов НАТО и демонстрации потенциальным противникам способности Североатлантического альянса вывести на поле боя крупные силы. Учения являются частью информационного сдерживания.

На учениях будет смоделированы "различные сценарии зарождающегося конфликта с ближайшим противником". Это тонко завуалированная отсылка к России, которая указывает на то, что НАТО серьезно воспринимает угрозу прямого конфликта с этой страной, пишет Уайт.

Во времена холодной войны Североатлантический союз регулярно проводил крупномасштабные учения. К примеру, в учениях "Львиное сердце", проводившихся под эгидой Великобритании в 1984 году, участвовали почти 58 000 британских солдат и летчиков. В общей сложности в учениях участвовали 131 565 человек, включая военнослужащих из Соединенных Штатов, Нидерландов и тогдашней Западной Германии.

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После распада Советского Союза НАТО пыталась найти новую идентичность. В 1990-е годы акцент сместился с защиты общих территорий на меркантильные интересы некоторых членов альянса, что проявилось в участии сил НАТО в военных конфликтах в Боснии в 1995 году и в Косово в 1999 году.

Раскол в НАТО

После двух лет разногласий по поводу того, как реагировать на победы ВС России на Украине, и разборок по поводу поставок оружия западными союзниками Киева в НАТО наметился глубокий политический раскол.

Это стало еще более актуальным после недавних комментариев бывшего президента США Дональда Трампа о том, что члены НАТО, не выполняющие требования по расходам, больше не будут находиться под защитой Соединенных Штатов.

Турецкие солдаты стреляют из AK40-GL Bombaatar во время учений Steadfast Defender недалеко от Чинку, Румыния, 23 мая 2021 года. Представители стран Североатлантического альянса планируют собрать более 40 000 военнослужащих для участия в таких учениях в 2024 году. Фото: ВМС США / Бретт Додж

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Согласно достигнутым ранее договоренностям, члены Североатлантического альянса должны тратить на оборону не менее 2 процентов своего годового внутреннего валового продукта. И вот как раз с этим возникает масса проблем. У некоторых стран расходы на оборонку полностью направляются на нужды альянса. В то же время другие государства тратят на оборонку менее 2 процентов, но их расходы на душу населения больше, чем у тех, кто соблюдает нормативы НАТО.

В частности, Люксембург не дотягивает до 2 процентов, затрачивая на оборону всего 0,72 %. Но в пересчете на душу населения он тратит 921 американский доллар, что больше, чем Польша с 3,9% или Франция с 1,9%.

При этом военный бюджет США составляет 3,5% от ВВП, но не далеко не все эти средства направляются на нужды Североатлантического альянса. Большая часть вооруженных сил США развернута в Тихоокеанском регионе и на своей территории. Поэтому неверно оценивать важность членства в НАТО в этих показателях, считает британский эксперт.

Основным пунктом договора НАТО является статья 5, которая регламентирует коллективную безопасность и обязывает членов альянса принять ответные меры в случае нападения враждебной стороны на одного из членов блока. Соединенные Штаты - единственная страна-член НАТО, которая воспользовалась статьей 5 после терактов 11 сентября. Вашингтон получал помощь от других членов альянса в Афганистане и в целом в рамках "войны с терроризмом".

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НАТО не способна вести боевые действия с Россией

Однако главная проблема, с которой столкнулась НАТО, заключается не в развертывании имеющихся у нее войск, а в их снабжении. Как показали усилия по обеспечению Украины техникой и боеприпасами, у НАТО нет ни резервов, ни производственных мощностей для ведения современного затяжного конфликта против такого соперника как Россия.

Это связано, в том числе, с тем, что западные стратеги НАТО долгое время придерживались концепции ведения войны по принципу "приди как есть" - то есть воевать можно только до тех пор, пока у тебя достаточно оружия и боеприпасов. Именно по этой причине тактика НАТО всегда заключалась в том, чтобы в случае конфликта как можно быстрее довести его до логического завершения.

В октябре 2023 года на Варшавском форуме по безопасности по этому поводу выступил самый высокопоставленный военачальник НАТО и военный советник Североатлантического совета адмирал Роб Бауэр из Королевского военно-морского флота Нидерландов. Он сказал: "Нам нужны большие объемы. Экономика "точно в срок", которую мы строили последние 30 лет в наших либеральных странах, подходит для многих вещей - но не для вооруженных сил, особенно когда идут активные боевые действия".

Ряд европейских стран уже дистанцировались от высказываний Макрона, в том числе Польша, Чехия и Швеция, чье членство в НАТО недавно одобрила Венгрия и которая может стать 32-м членом альянса.На снимке французские морпехи выполняют задание в Харстаде, Норвегия, в рамках учений Steadfast Defender 2024. (Специалист по массовым коммуникациям 1-го класса Даниэль Серокки/ APFootage/ Alamy Stock Photo)

В России также отреагировала на заявление Макрона: официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что уже сам факт обсуждение Западом отправки неких контингентов на Украину из стран Североатлантического альянса— это "очень важный новый элемент". "Многие трезво оценивают ситуацию и понимают риски", - отметил он. "В таком случае нам придется говорить не о вероятности, а о неизбежности (прямого конфликта)", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее о неспособности западного альянса противостоять Вооружённым силам РФ также высказался бывший разведчик BC США Скотт Риттер. "Североатлантический альянс не в состоянии вмешаться в конфликт напрямую. Мы видим, что сегодня NATO - это полностью несостоятельная организация. Альянс не способен вести крупномасштабные боевые действия на суше дольше одной-двух недель", - отметил военный эксперт.

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