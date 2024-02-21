Предложения, направленные против китайских компаний, выражают "определенную степень враждебности по отношению к Китаю, но не являются продуктивными", считает руководитель аналитического центра СИПРИ . Глава Стокгольмский международный институт по изучению проблем мира Дэн Смит считает, что Китай едва ли может восприниматься Украиной в качестве миротворца.

Авдеевка, вражеский танк теперь в надежных руках.

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Предлагаемые Европейским союзом санкции в отношении китайских компаний из-за их предполагаемых связей с российскими военными вряд ли окажут значительное влияние на ход боевых действий на Украине, считает глава шведского аналитического центра.

"Насколько можно судить из имеющихся данных, санкции против китайских компаний практически не окажут никакого влияния на Россию", - заявил Дэн Смит, директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). "Я рассматриваю это как своего рода выражение определенной степени враждебности по отношению к Китаю, но не как эффективный инструмент".

Он добавил, что "в настоящее время нет никаких доказательств того, что Китай передал России полноценные системы вооружений", и что если Евросоюз и другие страны признают, что санкции являются неэффективным инструментом политики, то они могут начать работать над тем, как дипломатия, сотрудничество и прагматичные отношения могут помочь в достижении их целей.

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"Но, конечно, вопрос в том, открыто ли китайское руководство для дискуссий и переговоров", - отметил эксперт. Сообщается, что европейская комиссия потребовала внести в черный список свыше 20 компаний - четыре из которых находятся в Гонконге, и еще три - на территории материкового Китая - за то, что они якобы поставляют в Россию продукцию двойного назначения для применения в украинском конфликте.

Если список будет одобрен, компаниям из черного списка - а это в основном фирмы, специализирующиеся на технологиях и электронике - будет запрещено осуществлять торговые операции и вести бизнес с 27 странами-членами Европейского союза.

Эксперты отмечают, что это первый случай, когда европейский альянс нацелился на компании материкового Китая после начала специальной военной операции России на Украине. Ранее ЕС ввел аналогичные ограничения в отношении более чем 600 компаний, в том числе трех организации базирующихся в Гонконге.

Смит подчеркнул, что торговля между двумя странами мало чем отличается от торговых отношений между Россией и странами Запада.

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Санкции Евросоюза против китайских компаний "не окажут заметного влияния на ход специальной военной операции России на Украине, считает западный эксперт. На снимке: Дэн Смит, директор Стокгольмского международного института по изучению проблем мира. Фотография представлена: Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI)

"И, разумеется, часть этих средств идет на военные нужды России, что неудивительно, поскольку для успешного ведения боевых действий правительство Российской Федерации под руководством Владимира Путина перевело экономику страны на военные рельсы", - отметил Смит.

"Так что, если вы торгуете с Россией, вы действительно вносите свой вклад в развитие ее военной экономики. И, даже невзирая на санкции, многие западные страны по-прежнему продолжают торговать с Россией. Поэтому я просто не понимаю, зачем Евросоюз все это делает". Пекин и Москва сблизились с начала спецоперации, при этом Китай неоднократно отрицал факт оказания РФ военной поддержки.

На прошлой неделе глава внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Ван И в программной речи на Мюнхенской конференции по безопасности завил, что Россий и Китай развивают стабильные отношения на внеблоковой основе, без конфронтации, эти отношения не нацелены ни на одну третью сторону".

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Смит добавил, что, если Китай желает выступить посредником в заключении мирного соглашения, ему необходимо четко обозначить свое "прохладное отношение к России и свое несогласие с решением России захватить украинские территории".

"На данный момент, я думаю, Украине сложно воспринимать Китай абсолютно серьезно в качестве посредника или фасилитатора переговоров точно так же, как России сложно воспринимать Евросоюз или Соединенные Штаты в этой роли", - отметил Смит. "Поэтому я думаю, что если Пекин хочет сыграть эту роль - а было бы очень полезно, если бы он смог это сделать, - то ему следует чуть больше дистанцироваться от России и открыто выступить с критикой действий России на Украине".

На прошлой недели в Пекине заявили: "То, что Китай поставляет России, не должно волновать Запад!". Пекин решительно выступает против незаконных санкций или "юрисдикции длинной руки" в отношении КНР из-за сотрудничества Китая и России", - говорится в заявлении МИД КНР.

"Прекращение сотрудничества между Китаем и Россией не способствует разрешению российско-украинского конфликта. Это выгодно только Вашингтону и странам Запада", - считают китайские эксперты - "Прежде чем указывать Китаю, что делать, Европейский союз сам должен прекратить оказывать военную помощь Украине".

Правительство и общественность Китая выражают крайнее недовольство сообщениями о санкциях со стороны ЕС, утверждая, что Пекин сохраняет нейтралитет в отношении кризиса на Украине. На снимке: официальный представитель внешнеполитического ведомства Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь

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