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США запустили на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT

Встревоженные тем, что Россия разрабатывает "опасное космическое оружие", США запустили на орбиту шесть спутников, которые будут предупреждать, отслеживать и отражать атаки вражеских ракет.
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На фоне растущей угрозы со стороны гиперзвукового оружия, разрабатываемого противниками, Пентагон объявил, что 14 февраля Агентство космических разработок SDA (англ. Space Development Agency) и Агентство противоракетной обороны MDA (англ. Missile Defense Agency) успешно запустили шесть искусственных спутников, включая космический датчик MDA для отслеживания гиперзвуковых и баллистических ракет (англ. Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, HBTSS).США запустили на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT. Встревоженные тем, что Россия разрабатывает "опасное космическое оружие", США запустили на орбиту шесть спутников, которые будут предупреждать, отслеживать и отражать атаки вражеских ракет. Недавно Northrop Grumman завершила критический анализ конструкции гиперзвукового и баллистического космического датчика слежения. Изображение представлено  Northrop Grumman.

В заявлении, опубликованном пресс-службой американского военного ведомства, говорится: "Агентство противоракетной обороны (MDA) и Агентство космических разработок (SDA) подтвердили успешный вывод шести спутников на низкую околоземную орбиту в 17:30 по восточному времени со стартового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал ракетой Falcon 9 компании SpaceX".

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"Этот запуск является поворотным моментом для противоракетной обороны США, поскольку мы вступаем в новую фазу предупреждения о ракетном нападении, отслеживания и обороны", - заявил накануне запуска директор MDA генерал-лейтенант Хит Коллинз. "Новые спутники HBTSS — это важный шаг вперед в наших попытках опередить противника".

“Спутники — два из них будут следить за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами (в рамках проекта HBTSS), а остальные четыре аппарата вести наблюдение за истребителями противника в составе архитектуры Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) — в настоящее время проходят первоначальное тестирование и проверку после успешной доставки на орбиту”.

В течение двух лет после запуска обе системы будут проходить орбитальные испытания. В ближайшие недели инженеры MDA и SDA проведут обширные контрольные измерения и необходимые тесты, чтобы убедиться, что спутники функционируют и взаимодействуют с другими системами должным образом.

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Сенсоры HBTSS будут идентифицировать и отслеживать конвенциональные баллистические ракеты, маневрирующее гиперзвуковое оружие и другие современные угрозы. Сообщается, что они были разработаны и изготовлены компаниями L3Harris Technologies и Northrup Grumman.

Спутники являются компонентом более широкой стратегии, направленной на улучшение возможностей США по мониторингу и предупреждению о ракетном нападении в ответ на растущие угрозы со стороны России и Китая. Благодаря размещению аппаратов на более низких орбитах (примерно 35 000 километров над Землей), они могут функционировать с более "простыми" сенсорами, которые использовались в ранних миссиях США на геосинхронной орбите (GEO).

Для борьбы с угрозой, исходящей от гиперзвуковых глиссадных аппаратов (HGV), Пенатгон также работает над созданием перехватчика способного перехватывать гиперзвуковую ракету на глиссирующей фазе полета. (GPI). Гиперзвуковые ракеты, такие как китайская DF-17, практически невозможно отследить, поскольку они выходят и входят в атмосферу, следуют по непредсказуемой траектории и движутся со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука.

Ожидается, что платформа Glide Phase Interceptor (GPI), способная перехватывать гиперзвуковые ракеты на глиссирующем этапе полета, будет поставлена на вооружение в начале 2030-х годов. Агентство противоракетной обороны США должно поставить и развернуть "как минимум 12" перехватчиков Glide Phase Interceptors к указанному сроку, а также в ходе испытаний продемонстрировать, что перехватчик действительно способен противостоять и поражать гиперзвуковое оружие.

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Агентство противоракетной обороны США должно поставить и развернуть "не менее 12" перехватчиков Glide Phase Interceptors (GPI) к указанному сроку, а также в ходе испытаний продемонстрировать, что перехватчик действительно способен противостоять и поражать гиперзвуковое оружие. В Пентагоне заявили, что система HBTSS позволит отслеживать ракетные угрозы от момента запуска до момента перехвата.

HBTSS, как прототип космического датчика, предоставит "качественные данные" по управлению огнем. Эта информация, в свою очередь, необходима для поражения оружия противоракетной обороны, и в первую очередь гиперзвуковых глиссадных боеголовок.Пентагон запустил на орбиту систему HBTSS, пытаясь противостоять планам Москвы "взорвать" космос и нейтрализовать военное превосходство США  В минувшую среду 14 февраля компания SpaceX произвела запуск ракеты Falcon 9 с шестью спутниками слежения за гиперзвуковым оружием для американских военных. 

Дерек Тернер, директор SDA, сказал: "Запуск наших спутников слежения на одну орбиту со спутниками MDA HBTSS — это победа для обоих агентств". "Мы сможем одновременно наблюдать за тестовыми мишенями с одной и той же орбиты, чтобы понять, как обе системы работают вместе. В рамках первого транша SDA будет осуществлять эксплуатацию обоих типов датчиков в качестве операционной среды - среднего угла обзора для управления огнем, основанного на концепции HBTSS, и широкого угла обзора для предупреждения и слежения, основанного на технологии слежения T0". Кроме того, эта система будет предоставлять данные для отслеживания гиперзвуковых угроз, которые могут быть переданы в распоряжение связанных между собой средств противоракетной обороны.

Новое противоспутниковое оружие России сильно встревожило США

Недавно Вашингтон предупредил, что Россия разрабатывает "опасное противоспутниковое оружие". Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома, заявил об этом на следующий день после того, как глава разведки Палаты представителей США Майк Тернер призвал Байдена рассекретить информацию о "серьезной угрозе для национальной безопасности", не упомянув при этом о якобы существующем в России оружии ASAT.

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По предварительной информации, полученной от спецслужб, российское оружие космического базирования якобы будет оснащено ядерной боевой частью, которая при подрыве может создать мощный электромагнитный импульс, способный вывести из строя большое количество коммерческих и военных спутников США. Однако в своем выступлении Кирби не подтвердил эти данные и не предоставил дополнительных и конкретных сведений о характере этого столь опасного оружия Москвы.

Между тем, западные эксперты считают, что Россия уже давно обладает противоспутниковым потенциалом и неоднократно использовала его в своих целях.

Така, например, пишет индийский обозреватель Сакши Тивари. В ноябре 2022 года Россия провела испытание противоспутникового оружия (ASAT), в результате которого образовались сотни тысяч обломков космического мусора, что поставило под угрозу безопасность находящихся на Международной космической станции астронавтов, которые были вынуждены "уворачиваться и прятаться", чтобы выжить.

Недавно назначенный на должность помощника президента США Джон Кирби заверил журналистов, что американский народ находится в полной безопасности. По его словам, президент Байден был проинформирован о разведданных, и его администрация относится к разработке оружия "очень серьезно". Президент уже отдал приказ о "прямом дипломатическом взаимодействии с Россией" в ответ на возникшую опасность, добавил он. "В данном контексте мы не говорим об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или причинения физического ущерба здесь, на Земле", - отметил он.

Волна панических слухов прокатилась по США после того, как председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер выступил с тревожным заявлением о серьезной угрозе национальной безопасности. Пытаясь разрядить напряженность, Кирби заявил, что Вашингтон относится к угрозе "очень серьезно", даже несмотря на отсутствие доказательств о разработках такого оружия.Сенсоры HBTSS будут идентифицировать и отслеживать конвенциональные баллистические ракеты, маневрирующее гиперзвуковое оружие и другие современные угрозы. Сообщается, что они были разработаны и изготовлены компаниями L3Harris Technologies и Northrup Grumman. Изображение представлено  Northrop Grumman.

Военный потенциал России и Китая в космосе неуклонно растет, поскольку они пытаются обогнать США, - уже не первый год твердят американские чиновники и эксперты в области аэрокосмической безопасности.

В Москве заявили, что США используют голословные утверждения о новом российском оружии в качестве дымовой завесы, чтобы заставить Конгресс одобрить дополнительную помощь Украине.

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КГ/АМ. Отравлю ка я этого какляцкого пейсаку-клована в бан.
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Overseer man
20:45
amv212 - масонский прихвостень. Мелкий пудель.
США запустили на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT
Вася Ягодкин
20:43
ага, а ещё ты никогда не удаляешь свои сообщения )))))
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Бахтиёр Кудратуллаев
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