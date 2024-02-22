Китайские военные инженеры разработали передовое разведывательное устройство, способное значительно расширить потенциал Китая в области радиоэлектронной борьбы - высокотехнологичной сфере, где в будущем все чаще будут происходить конфликты и, возможно, решаться их исход, сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

В Китае заявили о прорыве в технологиях радиоэлектронной борьбы. Устройство, как утверждается, способно в режиме реального времени отслеживать и анализировать широкий электромагнитный спектр, что является ключевым фактором для декодирования вражеских сигналов и обеспечения прозрачности полей сражений.

Устройство имеет небольшие размеры, высокую мощность и низкое энергопотребление, говорится в материале SCMP. Оно позволит китайским военным обнаруживать и регистрировать сигналы противника с небывалой скоростью, практически мгновенно декодировать их физические параметры и эффективно их подавлять, обеспечивая при этом бесперебойную работу коммуникаций, говорится в сообщении.

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Ранее эта технология считалась несбыточной мечтой из-за огромного объема данных, которые необходимо обрабатывать в условиях боевых действий. Ведущий научный сотрудник проекта и профессор Школы информации и электроники Пекинского технологического института Ян Кай (Yang Kai) рассказал SCMP о том, каких успехов добилась его команда в этой области.

В традиционных системах мониторинга частотного спектра полоса анализа в реальном времени обычно ограничена диапазоном от 40 до 160 МГц. Однако новое китайское устройство предположительно охватывает частоты вплоть до гигагерцового диапазона, используемого, в том числе, радиолюбителями и спутниковой группировкой Starlink Илона Маска. Такое преимущество означает, что даже если американские военные внезапно перейдут на частоты гражданской радиосвязи, специалисты НОАК все равно смогут перехватить, проанализировать и при необходимости подавить сигнал противника, говорится в отчете SCMP.

Команда Яна утверждает, что в процессе анализа критически важной информации был задействован искусственный интеллект (ИИ). Нейросеть позволила китайским военным добиться "невиданных ранее результатов" в восприятии информации при минимальных затратах. По мнению разработчиков, новое устройство произведет революцию в военном деле.

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Военные эксперты считают, что причиной появления этого устройства послужила "прозрачность поля боя" в украинском военном конфликте, когда обе стороны обладают практически полной информацией о позициях и передвижениях друг друга, что в значительной степени приводит к патовой ситуации и истощению сил.

В эссе для журнала The Economist, опубликованном в ноябре 2023 года, бывший украинский военачальник Валерий Залужный вкратце описал "прозрачное поле боя". Он утверждает, что современные сенсорные устройства способны обнаружить любое скопление сил, а современное оружие - их уничтожить. "Простой факт: мы видим все, что делает противник, а он видит все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - отметил Залужный.

Рассуждая на эту тему, Бреннан Деверо и Джон Томас Пелтер в статье Real Clear Defense, опубликованной в январе 2023 года, отмечают, что в условиях "прозрачного поля боя" появление высокоточных боеприпасов большой дальности и модернизация мобильных систем поражения, таких как дроны-убийцы с видом от первого лица (FPV) и противотанковые управляемые реактивные снаряды (ПТУРС), должны заставить Пентагон пересмотреть существующую доктрину американской армии, делающую упор на комбинированные вооружения и маневренную войну.

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Некоторые эксперты считают, что стремительное развитие электромагнитных технологий военного назначение в Китае напрямую связано с его лучшей в мире телекоммуникационной индустрией. Ведущие китайские телекоммуникационные компании, такие как Huawei, инвестировали огромные средства в передовые технологии беспроводной связи и получили солидную прибыль.

Авторы отмечают, что в условиях прозрачного поля боя бронетанковые подразделения будут уязвимы перед дальнобойным высокоточным огнем и не смогут воспользоваться убежищем для дозаправки и пополнения запасов. в то время как демократизация разведданных от средств до технологий значительно улучшит тактическое и стратегическое наведение на цель.

Кроме того, пишут эксперты Real Clear Defense, появление высокоточных боеприпасов позволит воюющим сторонам с относительной легкостью поражать особо важные цели. Они отмечают, что мощные портативные системы, такие как дроны FPV и ПТУРС, способны позволить небольшим рассредоточенным пехотным подразделениям наносить массированные удары по конвоям, местам расположения крупных запасов топлива и другим важнейшим объектам, необходимым для ведения механизированных боевых действий.

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Прозрачность боевого пространства также открывает новые возможности по получению целеуказания для поражения объектов противника на поле боя, используя зависимость современных вооруженных сил от электронных средств связи и гражданских технологий двойного назначения.

В январе 2023 года телеканал Sky News сообщил, что и Россия, и Украина использовали сотовые сети для нанесения ударов по позициям друг друга, назвав использование мобильных телефонов на поле боя цифровым эквивалентом небрежно прикуренной сигареты в ночное время. Sky News отмечает, что обе стороны использовали имитаторы базовых станций, которые "обманным путем" триангулировали местоположение мобильных телефонов по заданному району, после чего наносился артиллерийский удар.

Источник также утверждает, что точное местоположение мобильного устройства на поле боя можно определить с помощью доступа к его внутреннему GPS и других технологий, которые обычно являются тщательно охраняемой военной тайной.

В статье, опубликованной в ноябре 2022 года в издание National Defense Magazine, американский журналист и военный эксперт Стью Магнуссон пишет, что вооруженные силы США готовятся к ведению боевых действий в прозрачных зонах с ограничением и воспрещением доступа и маневра (anti-access/area denied environment, зоны A2/AD). Магнуссон отмечает, что в условиях прозрачного поля боя американская армия должна в режиме реального времени вести наблюдение за противником со спутников или беспилотников.

Он считает, что прозрачность — это улица с двусторонним движением: американские военные используют средства радиоэлектронной борьбы для обнаружения, идентификации и уничтожения сил противника. Магнуссон утверждает, что в процессе обучения ведению боевых действий в условиях “перегруженности, деградации или отсутствия GPS сигнала” американские военные отрабатывает способы "перехода" на аналоговые системы навигации и синхронизации данных.

Прозрачность полей сражений поднимает новые вопросы относительно целесообразности использования элемента внезапности на стратегическом уровне и, если да, то как этого добиться.

В своей книге, вышедшей в свет 1993 года "Искусство войны: возвращение к основным принципам" Брайан Холден Рид пишет, что, хотя новые технологии, вероятно, сделали достижение внезапности на прозрачном поле боя более сложной задачей, она по-прежнему является важнейшим элементом военных операций.

Рид отмечает, что внезапность может быть достигнута за счет неожиданного применения новых технологий и инновационных доктрин ведения боя, причем именно технология может стать источником внезапности. Он отмечает, что достижение "абсолютной неожиданности" на прозрачном поле боя не является необходимым, говоря о том, что ситуация "неожиданности" встречается крайне редко. На снимке российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4". Фотография представлена пресс-службой министерства обороны Российской Федерации

Вместо этого он указывает, что внезапность достигается за счет неспособности обрабатывать, а не воспринимать информацию, при этом уязвимыми местами являются когнитивный диссонанс, неверные суждения о потенциале противника, предвзятость в отношении подтверждения, нерешительность и чрезмерная самоуверенность.