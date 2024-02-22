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В Китае разработали боевое устройство наблюдения для радиоэлектронной борьбы нового поколения

Революционное устройство, как утверждается, способно в режиме реального времени отслеживать и анализировать широкий электромагнитный спектр, что является ключевым фактором для декодирования вражеских сигналов и обеспечения прозрачности полей сражений
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Китайские военные инженеры разработали передовое разведывательное устройство, способное значительно расширить потенциал Китая в области радиоэлектронной борьбы - высокотехнологичной сфере, где в будущем все чаще будут происходить конфликты и, возможно, решаться их исход, сообщает издание South China Morning Post (SCMP).
В Китае заявили о прорыве в технологиях радиоэлектронной борьбы. Устройство, как утверждается, способно в режиме реального времени отслеживать и анализировать широкий электромагнитный спектр, что является ключевым фактором для декодирования вражеских сигналов и обеспечения прозрачности полей сражений.

Устройство имеет небольшие размеры, высокую мощность и низкое энергопотребление, говорится в материале SCMP. Оно позволит китайским военным обнаруживать и регистрировать сигналы противника с небывалой скоростью, практически мгновенно декодировать их физические параметры и эффективно их подавлять, обеспечивая при этом бесперебойную работу коммуникаций, говорится в сообщении.

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Ранее эта технология считалась несбыточной мечтой из-за огромного объема данных, которые необходимо обрабатывать в условиях боевых действий. Ведущий научный сотрудник проекта и профессор Школы информации и электроники Пекинского технологического института Ян Кай (Yang Kai) рассказал SCMP о том, каких успехов добилась его команда в этой области.

В традиционных системах мониторинга частотного спектра полоса анализа в реальном времени обычно ограничена диапазоном от 40 до 160 МГц. Однако новое китайское устройство предположительно охватывает частоты вплоть до гигагерцового диапазона, используемого, в том числе, радиолюбителями и спутниковой группировкой Starlink Илона Маска. Такое преимущество означает, что даже если американские военные внезапно перейдут на частоты гражданской радиосвязи, специалисты НОАК все равно смогут перехватить, проанализировать и при необходимости подавить сигнал противника, говорится в отчете SCMP.

Команда Яна утверждает, что в процессе анализа критически важной информации был задействован искусственный интеллект (ИИ). Нейросеть позволила китайским военным добиться "невиданных ранее результатов" в восприятии информации при минимальных затратах. По мнению разработчиков, новое устройство произведет революцию в военном деле.

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Военные эксперты считают, что причиной появления этого устройства послужила "прозрачность поля боя" в украинском военном конфликте, когда обе стороны обладают практически полной информацией о позициях и передвижениях друг друга, что в значительной степени приводит к патовой ситуации и истощению сил.

В эссе для журнала The Economist, опубликованном в ноябре 2023 года, бывший украинский военачальник Валерий Залужный вкратце описал "прозрачное поле боя". Он утверждает, что современные сенсорные устройства способны обнаружить любое скопление сил, а современное оружие - их уничтожить. "Простой факт: мы видим все, что делает противник, а он видит все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - отметил Залужный.

Рассуждая на эту тему, Бреннан Деверо и Джон Томас Пелтер в статье Real Clear Defense, опубликованной в январе 2023 года, отмечают, что в условиях "прозрачного поля боя" появление высокоточных боеприпасов большой дальности и модернизация мобильных систем поражения, таких как дроны-убийцы с видом от первого лица (FPV) и противотанковые управляемые реактивные снаряды (ПТУРС), должны заставить Пентагон пересмотреть существующую доктрину американской армии, делающую упор на комбинированные вооружения и маневренную войну.

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Некоторые эксперты считают, что стремительное развитие электромагнитных технологий военного назначение в Китае напрямую связано с его лучшей в мире телекоммуникационной индустрией. Ведущие китайские телекоммуникационные компании, такие как Huawei, инвестировали огромные средства в передовые технологии беспроводной связи и получили солидную прибыль.

Авторы отмечают, что в условиях прозрачного поля боя бронетанковые подразделения будут уязвимы перед дальнобойным высокоточным огнем и не смогут воспользоваться убежищем для дозаправки и пополнения запасов. в то время как демократизация разведданных от средств до технологий значительно улучшит тактическое и стратегическое наведение на цель.

Кроме того, пишут эксперты Real Clear Defense, появление высокоточных боеприпасов позволит воюющим сторонам с относительной легкостью поражать особо важные цели. Они отмечают, что мощные портативные системы, такие как дроны FPV и ПТУРС, способны позволить небольшим рассредоточенным пехотным подразделениям наносить массированные удары по конвоям, местам расположения крупных запасов топлива и другим важнейшим объектам, необходимым для ведения механизированных боевых действий.

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Прозрачность боевого пространства также открывает новые возможности по получению целеуказания для поражения объектов противника на поле боя, используя зависимость современных вооруженных сил от электронных средств связи и гражданских технологий двойного назначения.

В январе 2023 года телеканал Sky News сообщил, что и Россия, и Украина использовали сотовые сети для нанесения ударов по позициям друг друга, назвав использование мобильных телефонов на поле боя цифровым эквивалентом небрежно прикуренной сигареты в ночное время. Sky News отмечает, что обе стороны использовали имитаторы базовых станций, которые "обманным путем" триангулировали местоположение мобильных телефонов по заданному району, после чего наносился артиллерийский удар.

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Источник также утверждает, что точное местоположение мобильного устройства на поле боя можно определить с помощью доступа к его внутреннему GPS и других технологий, которые обычно являются тщательно охраняемой военной тайной.

В статье, опубликованной в ноябре 2022 года в издание National Defense Magazine, американский журналист и военный эксперт Стью Магнуссон пишет, что вооруженные силы США готовятся к ведению боевых действий в прозрачных зонах с ограничением и воспрещением доступа и маневра (anti-access/area denied environment, зоны A2/AD). Магнуссон отмечает, что в условиях прозрачного поля боя американская армия должна в режиме реального времени вести наблюдение за противником со спутников или беспилотников.

Он считает, что прозрачность — это улица с двусторонним движением: американские военные используют средства радиоэлектронной борьбы для обнаружения, идентификации и уничтожения сил противника. Магнуссон утверждает, что в процессе обучения ведению боевых действий в условиях “перегруженности, деградации или отсутствия GPS сигнала” американские военные отрабатывает способы "перехода" на аналоговые системы навигации и синхронизации данных.

Прозрачность полей сражений поднимает новые вопросы относительно целесообразности использования элемента внезапности на стратегическом уровне и, если да, то как этого добиться.

В своей книге, вышедшей в свет 1993 года "Искусство войны: возвращение к основным принципам" Брайан Холден Рид пишет, что, хотя новые технологии, вероятно, сделали достижение внезапности на прозрачном поле боя более сложной задачей, она по-прежнему является важнейшим элементом военных операций.

Рид отмечает, что внезапность может быть достигнута за счет неожиданного применения новых технологий и инновационных доктрин ведения боя, причем именно технология может стать источником внезапности. Он отмечает, что достижение "абсолютной неожиданности" на прозрачном поле боя не является необходимым, говоря о том, что ситуация "неожиданности" встречается крайне редко.На снимке российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4". Фотография представлена пресс-службой министерства обороны Российской Федерации

Вместо этого он указывает, что внезапность достигается за счет неспособности обрабатывать, а не воспринимать информацию, при этом уязвимыми местами являются когнитивный диссонанс, неверные суждения о потенциале противника, предвзятость в отношении подтверждения, нерешительность и чрезмерная самоуверенность.

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