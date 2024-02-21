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Китай обвалил мировые цены на никель с $50 000 до $16 000 за тонну

Отраслевые эксперты в Австралии считают, что Китай причастен к обвалу мировых цен на никель
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Китайские инвестиции в строительство новых предприятий привели к перенасыщению рынка и снижению цен на никель с $50 000 до $16 000 за тонну,  считают австралийские отраслевые эксперты

Цены на никель упали более чем в три раза. Китай обвалил мировые цены на никель с $50 000 до $16 000 за тонную   Изображение: Facebook

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Недавно никелевая промышленность Австралии получила доступ к миллиардам долларов федерального финансирования, а также была освобождена от уплаты роялти после обвала мировых цен на никель, поставившего под угрозу тысячи рабочих мест. Об этом сообщает Мохан Йеллишетти, соучредитель Консорциума критических минералов и доцент кафедры гражданского строительства Университета Монаш (Австралия) на страницах издания The Conversation.

В минувший четверг (15 февраля) компания BHP снизила стоимость своего западноавстралийского никелевого подразделения Nickel West до нуля и заявила, что рассматривает возможность перевода всего предприятия в "режим консервации и обслуживания". Никель -твердый и вязкий металл с ферромагнитными свойствами. Он играет важную роль в производстве нержавеющей стали, сплавов, гальванических покрытий и аккумуляторов, применяемых в электромобилях.

Мировые цены на никель упали с максимума в 50 000 долларов США в 2022 году до почти 16 400 долларов США за тонну в понедельник на фоне огромного роста поставок из Индонезии, в первую очередь с рудников, принадлежащих Китаю. В понедельник перед заседанием кабинета министров в Перте премьер-министр Энтони Албанезе заявил, что Индонезия увеличила свою долю на мировом рынке никеля более чем в десять раз.

Индонезия к 2025 году может обеспечить 65% мировых поставок никеля

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В прошлую пятницу его правительство внесло никель в официальный список критических минералов, что дает ему доступ к грантам в рамках программы A$4 млрд (US$2,6 млрд) Critical Minerals Facility. А в субботу (17 февраля) премьер-министр Западной Австралии предоставил горнодобывающим компаниям временную 50-процентную скидку на роялти в течение следующих 18 месяцев, если цены будут составлять менее 20 000 долларов США за тонну.

Литий, кобальт, никель и графит необходимы для производства аккумуляторов. Глава казначейства Австралии Джим Чалмерс (Jim Chalmers) назвал их важнейшими источниками энергии для экологически чистых энергетических технологий будущего. Австралия и Индонезия обладают крупнейшими в мире запасами никеля, каждая из которых располагает примерно 21 миллионом тонн.

Но самым крупным потребителем является Китай, на долю которого приходится 35 процентов никеля, добываемого в мире, и еще около 15 процентов, пререрабатываемого в Индонезии. На Китай также приходится около 80 процентов всех редкоземельных металлов, производимых в мире: 90 процентов лития, 70 процентов галлия и 70 процентов германия. Невероятно низкая стоимость обработки и конкурентный рынок труда обеспечивают Пекину практически неоспоримое преимущество, превращая поставщиков не в ценообразователей, а в ценополучателей.

В то время как Чили лидирует в мире по добыче меди и рения, Китай мировой лидер по их переработке. Индонезия лидирует в мире по добыче никеля - КНР лидирует  по его переработке. Демократическая Республика Конго лидирует в мире по добыче кобальта - Китай опять же занимает лидирующие позиции по его переработке. И хотя Австралия добывает больше всех лития, львиная доля его переработки также приходится на Китай.

Китай профинансировал избыточное предложение

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Что же пошло не так для Австралии? Чтобы удержать цены на низком уровне, Китай инвестировал в шахты в Индонезии, значительно увеличив их добычу. Австралия пытается наладить альтернативные цепочки переработки, вступая в партнерство с Индией, Японией, Кореей, Соединенными Штатами и Великобританией по добыче важнейших минералов.

Однако такие попытки чреваты стратегическими ответными мерами в виде запрета на экспорт перерабатываемых товаров (Китай уже ввел запрет на экспорт галлия, германия и редкоземельных металлов) и попытками сформировать избыточное предложение.

Австралия является ведущим производителем важнейших минералов, поставляя все десять элементов, необходимых в производстве литий-ионных батарей, и имеет преимущество в плане более высоких экологических, социальных и управленческих стандартов (ESG), что делает ее привлекательным регионом для инвестиций. Однако у Австралии нет своих производственных мощностей, поэтому многие критически важные минералы приходится перерабатывать в побочные продукты.

Пока Канберра не найдет способ освободиться от рыночного давления со стороны нашего крупнейшего покупателя (Китая), эти инвестиции будут оставаться под угрозой, подчеркнул Йеллишетти. В понедельник (19 февраля) Албанезе заявил, что в данный момент его кабинет работает над "более масштабными" ответными мерами, которые обеспечат Австралии "непрерывное развитие никелевой индустрии", что станет одним из ключевых ресурсов XXI века.

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Одним из таких "эффективных" ответных мер может стать строительство крупного горно-перерабатывающего предприятия, способного обслуживать несколько шахт и продавать критические минералы, добытые и переработанные в Австралии, в соответствии с более высокими стандартами ESG по сравнению с теми, которые добываются и перерабатываются в других странах. Премьер-министр отметил, что это решение не будет молниеносным. "Ответные меры займут не день и не два" - подчеркнул лидер Австралии.

Сделка по строительству атомных подводных лодок AUKUS вызывает тревогу во всех странах Индо-Тихоокеанского региона. Image: US Embassy in China

В ноябре прошлого года сообщалось, что  атомные подводные лодки AUKUS не спасут Австралию от “китайской угрозы“ — Почему с Китаем все лучше решить мирным путем. В Канберре призвали сотрудничать с Пекином, а не воевать. Торговые барьеры, установленные в период кризиса двусторонних отношений, в основном устранены, однако в стратегическом плане альянс AUKUS будет держать ситуацию в напряжении. Подробнее...

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