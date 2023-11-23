Индонезия к 2025 году может обеспечить 65% мировых поставок никеля
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Назвать Индонезию "Саудовской Аравией никеля" - одного из металлов, лежащих в основе мирового производства нержавеющей стали и амбиций по декарбонизации энергетических и транспортных систем, - было бы просто оскорбительно по отношению к ее доминирующему положению на мировом рынке. Об этом пишет старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона в Вашингтоне Каллен Хендрикс.
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По оценкам экспертов австралийской финансовой компании Macquarie Group, Джакарта к 2025 году может довести свой экспорт никеля до 65 процентов от мирового объема, по сравнению с 30 процентами в 2020 году. Однако с учетом того, что такое количество ценного металла находится за пределами Лондонской и Шанхайской бирж, Индонезия грозит "перевернуть" мировой рынок никеля.
Согласно статистике, в 2022 году на долю индонезийских рудников приходилась почти половина мирового производства никеля. С 2020 года экспорт необработанной никелевой руды запрещен, так как Джакарта пытается занять лидирующие позиции в глобальных цепочках создания стоимости в секторе возобновляемых источников энергии.
Индонезия является членом "Большой двадцатки", развивающейся демократической страной. Она обладает огромным потенциалом внутреннего рынка как по производству стали, так и по выпуску электрических автомобилей (EV).
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Однако, несмотря на очевидную ключевую роль никеля в достижении нулевого потребления энергии, Индонезия может очутиться в ситуации, до жути похожей на положение Саудовской Аравии с ее огромными запасами нефти. Она располагает богатыми ресурсами, ценность которых будет снижаться по мере бурного роста электромобильной промышленности. Проблема заключается в том, чтобы научиться ориентироваться на двух ландшафтах - геополитическом и "химическом".
В условиях стремительно эволюционирующей геополитической обстановки Индонезия пытается занять более достойное место в цепочках поставок аккумуляторных батарей для электромобилей. Это подразумевает не просто добычу и обогащение руды, но и сборку аккумуляторов в условиях, когда основные импортеры АКБ, в частности Соединенные Штаты и страны Европейского союза (ЕС), переносят производство аккумуляторов на периферию.
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Для сравнения: в США эти шаги включают привлекательные налоговые льготы, предусмотренные Законом о снижении инфляции (Inflation Reduction Act, сокр. IRA). В Европе это государственные кредиты по программе InvestEU (Европейский фонд стратегических инвестиций), инициативы независимых государств-членов и антисубсидиарные расследования в отношении импорта электромобилей из Китая.
Цель этих расследований - не допустить наплыва на европейский рынок дешевых импортируемых автомобилей из Китая, которые получают никель из Индонезии. В обоих случаях зависимость Индонезии от китайских автопроизводителей и финансирования в никелевом секторе создает уязвимость для ее амбиций в области производства EV.
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Вторая проблема носит более фундаментальный характер. Запасы никеля и промышленные амбиции Индонезии рискуют стать менее ценным активом из-за изменений в "химии" аккумуляторов, а также в сочетании материалов и технологий, используемых в самих батареях.
Никель является ключевым компонентом никель-марганец-кобальтовых (НМК) батарей, которые в настоящее время доминируют на рынке благодаря своим характеристикам по дальности и удельной мощности. Однако такое лидерство может оказаться недолгим. Основным индикатором, всего, что касается электромобилей, является компания Tesla. В 2021 году "детище Илона Маска" перешло на литий-железо-фосфатные (LFP) батареи, и к первому кварталу 2022 года почти половина серийных моделей компании работало именно на них.
В августе этого года генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания переведет большинство своих автомобилей начального уровня - Model 3 и Model Y - а также седельные тягачи малой дальности на использование LFP-аккумуляторов. В качестве регионального центра компания Tesla выбрала не "никелевого гиганта", а соседнюю Малайзию.
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Не Tesla изобрела первые электромобили, и не она первая выпустила их на рынок, но она популяризировала и демократизировала этот вид транспорта. По прогнозам S&P Global, после 2030 года доминирование батарей NMC будет уменьшаться на фоне роста доли аккумуляторов LFP. Пока LFP-аккумуляторы отличаются меньшей дальностью действия и более высокими эксплуатационными характеристиками.
Однако они менее подвержены воспламенению и изготавливаются из более распространенного в мире и дешевого сырья. Для большинства пользователей электромобилей аккумуляторы LFP обеспечивают более чем достаточный запас хода и мощности. Данный прогноз не учитывает влияние потенциально деструктивных для рынка передовых технологий, таких как натриево-ионные и твердотельные батареи, на которые делает ставку Toyota.
Эти технологии приведут к дальнейшему снижению относительной потребности в никеле. Рынок NMC-аккумуляторов по-прежнему будет существовать в автомобилях EV, ориентированных на высокие эксплуатационные характеристики и обеспечивающих максимальный крутящий момент и ускорение. Однако глобальный рынок в будущем может оказаться меньше нынешнего, к тому же в сфере технологий разрушения редко бывают линейными. Рынок может измениться даже быстрее, чем прогнозирует S&P.
Для того чтобы Индонезия смогла удержать никель в качестве "локомотива роста" и развития в рамках стремительно развивающихся ландшафтов, ей следует в первую очередь наладить более тесные контакты с Соединенными Штатами и странами Евросоюза. Эти рынки и их сравнительно богатые потребительские базы будут стимулировать аппетит к более производительным электромобилям на основе NMC, считает Хендрикс.
Отношения Индонезии с Евросоюзом, вероятно, будут расширяться. При этом есть общие амбиции - заключить соглашение о свободной торговле (free trade agreement, FTA) между Джакартой и Брюсселем до выборов в Индонезии в 2024 году. Прогноз в отношении Соединенных Штатов менее оптимистичен. В сентябре президент Индонезии Джоко Видодо в ходе переговоров с вице-президентом Камалой Харрис предложил заключить с Вашингтоном соглашение о торговле критически важными минералами (КВМ).
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Ограниченное соглашение о торговле КВМ позволило бы индонезийским сырьевым компаниям претендовать на налоговые льготы, предоставляемые IRA внутри страны и партнерами по FTA. Западные аналитики утверждают, что такой вариант будет полностью соответствовать позиции кабинета Байдена, пытающегося избежать заключения более комплексных, многоотраслевых и многопрофильных соглашений о свободной торговле.
Одновременно, пишет Хендрикс, развитие более тесных рабочих отношений между США и ЕС не должно происходить за счет сотрудничества с азиатскими компаниями, в том числе из Китая и Южной Кореи. И даже в этом случае партнерство ЕС и США не будет беззатратным.
И Евросоюз, и Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Индонезия использует запрет на экспорт никеля как инструмент экономической политики. Евросоюз даже оспорил индонезийский запрет и выиграл дело во Всемирной торговой организации, но ситуации это не изменило.
В тексте закона о снижении инфляции также содержится требование о том, что любое соглашение о свободной торговле полезными ископаемыми должно предусматривать "снижение или отмену ограничений на экспорт", но при этом документ предусматривает возможность введения менее жестких мер, например, экспортных пошлин.
К тому же соглашения с Европейским союзом и Америкой приведут к усилению контроля за экологическими аспектами добычи полезных ископаемых открытым способом, а также к появлению новых норм ведения бизнеса, которые, по мнению некоторых представителей индонезийской оппозиции, слишком благоприятны для капитала и позволяют губернаторам провинций устанавливать минимальную заработную плату без участия профсоюзов и экспертов из гражданских институтов.
Для Индонезии плата за укрепление партнерства между ЕС и США может оказаться весьма высокой. Но это гораздо лучше, чем если бы ее никелевые и связанные с ними промышленные интересы стали жертвой меняющейся "химии" (АКБ) и геополитического ландшафта.
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