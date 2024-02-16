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"Сармат или Авангард" - В США гадают, какое ядерное оружие Россия может разместить в космосе

США заявили, что Россия намерена разместить в космосе ядерное оружие. Западные эксперты считают, что речь может идти о системе частичного орбитального бомбометания, в качестве которой может выступать стратегический ракетный комплекс "Авангард"
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В Вашингтоне заявили, что Россия якобы планирует развернуть ядерное оружие космического базирования. На Западе считают, что речь может идти о новой системе частичного орбитального бомбометания FOBS 2:0 (англ. Fractional Orbital Bombardment System), в качестве которой могут быть использованы стратегические ракетные комплексы "Авангард" или "Сармат".    

"Авангард" - российский гиперзвуковой ракетный комплекс, который может нести в качестве полезной нагрузки разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения (MIRV) на тяжелых МБР. Может нести как обычный, так и ядерный заряд. Credit: Handout.

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Россия планирует развернуть в космосе ядерное оружие, в том числе гиперзвуковую систему "Авангард", способную развивать скорость, более чем в 20 раз превышающую скорость звука, считают в США. Это несет для Запада "серьезную угрозу", поскольку не существует системы противоракетной обороны, способной перехватить такое оружие. Стоящие на вооружении США системы противоракетной обороны не обеспечивают надежного перехвата и не готовы к массированным ракетным ударам.  Об этом пишет Стивен Брайен, бывший директор по персоналу подкомитета по Ближнему Востоку комитета по международным отношениям американского Сената и помощник заместителя министра обороны США.

Хотя Штаты и предоставили своим союзникам несколько систем ПВО/ПРО, они скорее нацелены на отражение "небольших" атак. При этом, сокрушаются в Вашингтоне, Россия и Китай продолжают разрабатывать системы, позволяющие обойти соглашения о контроле над вооружениями и доктрину MAD (гарантированного взаимного уничтожения). Ситуация требует пристального внимания и разработки программ по противодействию таким угрозам. В настоящее время администрация США пытается найти способ противодействия российской гиперзвуковой угрозе.

Сегодняшние откровения о том, что Россия якобы намерена развернуть ядерное оружие космического базирования, потребовали от администрации Байдена рассказать жителям США о том, что говорится в докладах разведок, и рассекретить всю эту информацию. Россия, Китай и Соединенные Штаты - хотя США и сильно отстают в этой области - работают над гиперзвуковым оружием - оружием, которое летит так быстро, что существующим западным технологиям трудно засечь его на радиолокаторе, и еще больше проблем возникает при попытке его перехвата.

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В 2019 году президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готовится принять на вооружение ракетный комплекс стратегического назначения с планирующим крылатым блоком "Авангард". Боеприпас будет работать на межконтинентальных дальностях и развивать скорость более 20 Махов (25 тысяч километров в час). Если ракета будет работать так, как заявлено, пишет Брайен, это изменит ситуацию, поскольку не существует системы противоракетной обороны, способной перехватить боевую часть, летящую к цели на гиперзвуковых скоростях.

Насколько это важно для Запада? Сегодня у США есть всего несколько развернутых систем противоракетной обороны, и ни одна из них не способна отразить ядерную атаку России или Китая. Причина этого двояка:

  • Во-первых, американские системы противоракетной обороны до сих пор не обеспечивают надежного перехвата (даже во время испытаний, когда подлетающие ракеты не запускают ложные цели и не маневрируют).
  • Во-вторых, на вооружении США стоит слишком мало ЗРК (типа THAAD, PAC-3, Ground-Based Interceptor или SM-3 как наземного, так и морского базирования), чтобы справиться с массовыми ракетными атаками противника.

Ракетный комплекс "Авангард" с управляемым боевым блоком неуязвим для обнаружения радиолокаторами противника благодаря плазме, образующейся вокруг его оболочки во время полета. Credit: Handout.

Пытаясь хоть как-то решить эти проблемы, Вашингтон предоставил союзникам и "друзьям" (Японии, Южной Корее, Тайваню, Польше, Саудовской Аравии, ОАЭ и Израилю) несколько систем противоракетной и противовоздушной обороны. Правда, в основном они предназначены для отражения атак малой интенсивности и сосредоточены на "терминальном перехвате" (то есть уничтожении подлетающей ракеты, когда она находится в непосредственной близости от цели).

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Одна из причин, по которой Израиль разрабатывает свой собственный перехватчик Arrow 3, связана с необходимостью перехвата вражеского боеприпаса в экзоатмосфере - то есть за пределами земной атмосферы, поскольку ракета, пораженная нижних слоях атмосферы (в так называемой эндоатмосфере), может упасть на населенные пункты, как это произошло с ракетами SCUD во время первой войны в Персидском заливе, и ракетами хуситов в Эр-Рияде, Таифе и других местах.

Сегодня США разрываются между двумя противоположными стратегиями противодействия ракетным угрозам. Если говорить проще, то во времена холодной войны наиболее популярной оперативной теорией была доктрина " взаимного гарантированного уничтожения" или MAD (от англ. Mutually Assured Destruction). Так вот, пишет Брайен, согласно этой доктрине в случае нападения противника США должны были запустить свои собственные стратегические ракеты и бомбы - одни из глубоких подземных шахт, другие с борта стратегических бомбардировщиков, третьи с атомных подводных лодок ("бумеров"), ПЛАРБ. Все это вместе США называют стратегической ядерной триадой.

Применение оружия массового поражения двумя противоборствующими сторонами привело бы к их полному уничтожению, что делает бессмысленными любые попытки применить доктрину первого удара.

 Ракетный комплек "Сармат"

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Другой подход заключается в том, чтобы не прибегать к доктрине MAD как к единственному средству сдерживания, а строить свою противоракетную оборону. В целом это оправдывалось как инструмент противодействия государствам-изгоям или ошибочным пускам ракет по территории США или их союзников.  Тем не менее, противоракетная оборона - одно из самых слабых мест в американской обороне. Практически все проекты ПРО в США были весьма противоречивыми - и либо сильно задерживались (проблемы во время испытаний), либо не получали достаточного финансирования.

Как правило, сторонники доктрины MAD и российские военные эксперты обвиняют американские программы, в том числе Ground Based Interceptor и THAAD (перехватчики наземного базирования), в стремлении наделить США потенциалом "первого удара". На этом фоне Россия и Китай продолжают разрабатывать собственные системы, способные "вырваться" из ограничений доктрины MAD и выйти из-под действия соглашений о контроле над вооружениями.

В Вашингтоне заявили, что последний российский гамбит по развертыванию "Авангарда" очевидным образом подрывает все договоренности по стратегическим вооружениям, поскольку он представляет для Запада угрозу "первого удара" - если судить по существующим в США технологиям, способным (вернее неспособным) противостоять такому оружию.

Суть всех усилий по ограничению вооружений, пишет экс-сотрудник Пентагона, заключается в стабилизации баланса сил ядерного сдерживания оружия, а также контроле или ликвидации систем, нарушающих этот баланс. Так, например, основной целью Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности INF (англ. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) являлось снятие с вооружения и уничтожение таких высокорискованных и трудноперехватываемых систем, как российская РД-14 (по кодификации НАТО SS-20) и американская Pershing II.

В 2018 году администрация Трампа заявила о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД якобы из-за "несоблюдения его условий Москвой". В январе 2019 Вашингтон уведомил Москву, что решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является окончательным.

Между тем "Авангард" и, безусловно, другие российские гиперзвуковые ракеты того же класса представляют собой прямой вызов как доктрине MAD, так и противоракетной обороне США. Они в корне подрывают все соглашения между Россией и США о контроле над вооружениями, пишет Брайен.

Стратегический ракетный комплекс "Ярс" - Ядерная ракета сдерживания. Оружие, подобное "Авангарду", в скором будущем появится и в Азии. Китай наверняка следит за тем, как Соединенные Штаты отреагируют на российскую инициативу по гиперзвуковому оружию, чтобы разработать стратегию развертывания подобных систем в будущем. Отношения России и США переживают глубокий кризис, политический диалог зашел в тупик. Поэтому в ближайшее время Вашингтон вряд ли заключит с Москвой соглашение об ограничении стратегического гиперзвукового оружия. И пока этого не произойдет, российские "Сарматы" и "Авангарды" и  продолжат сеять хаос в политической системе Запада.

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