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Еще одна группа американских законодателей направляется на Тайвань — Commercial Times

Китайские обозреватели считают, что некоторые американские политики пытаются использовать ситуацию вокруг Тайваня, чтобы завоевать популярность у себя дома.
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Группа из семи американских законодателей собирается посетить Тайвань 21 февраля и встретиться с новым высшим руководством острова, что подогревает политическую напряженность в Тайваньском проливе.

 Очередная группа американских законодателей направляется на Тайвань. Китай решительно выступает против таких действий. Китайские эксперты и  обозреватели считают, что некоторые американские политики пытаются использовать ситуацию вокруг Тайваня, чтобы завоевать популярность у себя дома. На снимке: председатель специального комитета по Коммунистической партии Китая в Палате представителей Конгресса США Майк Галлахер. Photo: US House of Representatives

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Майк Галлахер, председатель специального комитета по Коммунистической партии Китая в Палате представителей Конгресса и депутат-республиканец, возглавит делегацию, которая посетит Тайбэй в знак поддержки вновь избранного президента Тайваня Лай Чин-те в преддверии его инаугурации в мае этого года. Во время визита делегация также встретится с Хань Куо-ю, законодателем от партии Гоминьдан, который является новым председателем Законодательного юаня.

Во время брифинга официальный представитель внешнеполитического ведомства Тайваня Ван Лян-юй заявил, что тайваньское правительство не может предоставить более подробную информацию, но приветствует посещение Тайваня американскими парламентариями и представителями различных слоев населения, выражающих поддержку острову.

Представители СМИ поинтересовались, как повлияет блокирование законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, — несмотря на просьбу президента просьбе президента Джо Байдена — на способность Тайваня изыскивать средства на вооружение острова.

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Ван ответил, что будет внимательно следить за ходом рассмотрения последующих законопроектов. Однако давняя межпартийная поддержка Тайваня американским Конгрессом и его приверженность безопасности очевидны для всех, и что он будет продолжать тесно сотрудничать с американскими друзьями из всех слоев общества на основе давней и крепкой дружбы между Тайванем и Соединенными Штатами.

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13 февраля оборонное ведомство Тайваня заявило, что обнаружило 14 китайских истребителей, курсирующих в Тайваньском проливе, девять из которых пересекли срединную линию в северной и юго-восточной частях воздушного пространства Тайваня. В министерстве заявили, что китайские боевые самолеты в состоянии повышенной боеготовности проводят "совместное патрулирование" с военными судами НОАК.

Пекин выразил решительное несогласие, после того как в конце января Тайвань посетили два сопредседателя Тайваньской фракции американского Конгресса - члены Палаты представителей Ами Бера, демократ из Калифорнии, и Марио Диас-Баларт, республиканец из Флориды.

 Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Мао Нин заявила тогда, что Китай категорически возражает против того, чтобы Соединенные Штаты поддерживали официальные отношения с Тайванем в любой форме. Мао призвала Вашингтон "проявлять крайнюю осмотрительность в решении вопросов, связанных с Тайванем".

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В начале месяца тайваньская газета Commercial Times, поддерживающая про-пекинские настроения, сообщила, что в марте Министерство торговли США намерено откомандировать на Тайвань чиновников, которые встретятся с чипмейкерами острова в Синьчжу и Тайнане и объяснят им правила экспорта микросхем из Соединенных Штатов.

 Один из тайваньских экономистов пожелавший остаться неизвестным в интервью газете сообщил, что многие производители микросхем говорят, что их смущают отдельные пункты экспортных ограничений, обнародованных в октябре прошлого года. По словам чиновника, небольшая ошибка в толковании формулировок может привести к огромным проблемам.

Министерство национальной обороны Тайваня заявило, что Национальная армия 19 февраля обнаружила 11 самолетов НОАК, пересекших срединную линию пролива в северной, центральной и юго-западной частях воздушного пространства острова. Тайбей привел в состояние полной боевой готовности все три свои армии.

Кризис в Тайваньском проливе

13 января около 20 миллионов тайваньских избирателей выбрали своего нового лидера на президентских выборах. Пекин был разочарован победой Лая от Демократической прогрессивной партии (ДПП), поскольку, по его мнению, эта партия выступает за независимость Тайваня.

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14-16 января Тайвань посетила группа бывших американских чиновников, включая экс-советника по национальной безопасности Стивена Хэдли и бывшего заместителя государственного секретаря Джеймса Стейнберга, в сопровождении действующего председателя Американского института на Тайване (AIT) Лоры Розенбергер. В заявлении AIT говорится, что американское правительство попросило этих бывших высокопоставленных руководителей приехать на Тайвань в частном порядке.

Экс-чиновники хотели бы "передать Тайваню поздравления от американского народа в связи с успешными выборами и выразить поддержку дальнейшему процветанию и росту острова, а также заявить об искренней заинтересованности в мире и стабильности в отношениях между двумя странами". Группа американских политиков была принята президентом Тайваня Цай Ин-вэнь.

 "Две группы американских политиков уже посетили Тайвань после тайваньских выборов. Их частые визиты на остров показали, что Вашингтон беспокоится о том, что в Тайваньском проливе может разразиться внезапный кризис", - заявил в январе Чэнь Бин, комментатор спутникового телевидения Шэньчжэня.

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Штаты опасаются, что Лай безрассудно нарушит "красные линии" материкового Китая, и это спровоцирует военный конфликт в Тайваньском проливе", - отметил Чэнь. "Вашингтон также опасается, что экономика Тайваня придет в упадок, если материковый Китай совсем разорвет связи с островом".  По его словам, американские политики хотят обсудить с тайваньскими лидерами, как урегулировать кризис в Тайваньском проливе, но их частые визиты на Тайвань - одна из причин, по которой напряженность в отношениях между Тайванем и Китаем остается высокой.

Некоторые китайские обозреватели считают, что президентские выборы в Соединенных Штатах в ноябре этого года могут повлиять на будущее Тайваня гораздо больше, чем выборы на самом острове. "Недавнее взаимодействие между Штатами и Тайванем показало, что Вашингтон по-прежнему пытается использовать ситуацию вокруг Тайваня, чтобы подавить, ослабить и изменить материковый Китай", - заявил в интервью Ли Хайдун, директор Центра американских исследований при Китайском университете иностранных дел.

По словам Ли, некоторые американские политики также пытаются использовать тайваньский вопрос для завоевания популярности и удовлетворения собственных амбиций у себя дома. Он предупредил, что такая тенденция создаст новую неопределенность вокруг Тайваньского пролива и может повредить стабильности китайско-американских отношений.

Согласно опросу, опубликованному Центром стратегических и международных исследований CSIS (англ. Center for Strategic and International Studies), около 67 процентов американских экспертов и 57 процентов специалистов из Тайваня считают, что кризис в Тайваньском проливе случится в 2024 году.

Около 75 процентов американских и 68 процентов тайваньских аналитиков считают, что предпринимаемые сегодня усилия со стороны США и Китая по стабилизации отношений не помогут предотвратить этот кризис.

США продолжают расширять свой запрет на экспорт полупроводников в Китай. Министерство торговли США планирует провести в марте брифинг в департаментах торговли в Синьчжу и Тайнаня , чтобы донести до тайванцев  правила и позицию США в отношении ограничений на производство полупроводниковых пластин. Photo: Photo courtesy  newspaper Taiwan Commercial Times.Напомним, что в пятницу государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И провели встречу в Германии   на полях 60-й Мюнхенской конференции по безопасности .

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