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На фоне угрозы конфликта с Китаем, США заявили о планах реорганизации своих ВВС

Западные эксперты считают, что сегодня военно-воздушные силы США навряд ли способны повторить операцию "Буря в пустыне", а тем более противостоять такому противнику, как Китай.
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Министерство военно-воздушных сил США (DAF) планирует провести масштабную реорганизацию ВВС и Космических сил для "конкуренции с Китаем". По словам высокопоставленных американских чиновников, в течение следующего года будет проведено не менее 24 структурных изменений.

На снимке военный техперсонал закрепляет AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon Instrumented Measurement Vehicle 2, под крылом самолета B-52H Stratofortress в Калифорнии в 2020 году. Фотография представлена пресс-службой ВВС США.

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Издание Breaking Defense со ссылкой на министра военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла сообщило, что бюджетный запрос службы на 2024 и 2025 финансовые годы не предусматривает выделения средств на реорганизацию. Деньги на эти цели будут выделяться по мере необходимости, в рамках бюджетного перераспределения.

Основная часть программы по реорганизации будет нацелена на ВВС США, где планируется провести 15 "существенных преобразований", начиная от иного подхода к управлению ядерным оружием и заканчивая новыми программами для уоррент-офицеров. (Уорент-офицер в армии США занимает промежуточное положение между сержантским составом и младшими офицерами и выполняет профильные функции технического специалиста).

Самые существенные изменения затронут порядок развертывания ВВС путем корректировки структуры авиакрыльев, в то время как другие перемены коснутся обучения и повышения квалификации. В частности, планируется расширить Учебное авиационное командование (Air Education and Training Command) и переименовать его в Командование развития авиации (Airman Development Command).

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Кроме того, пишут эксперты Breaking Defense, ВВС США намерены чаще проводить крупномасштабные учения, способные имитировать условия борьбы с равным противником, таким как Китай.  В рамках реорганизации в гражданском руководстве Секретариата ВВС США будут созданы три новых подразделения: Управление интегрированных возможностей, Управление конкурентной деятельности и Управление анализа и оценки программ.

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Руководитель космических операций США генерал Ченс Солтцман, в свою очередь, рассказал об изменениях, которые ожидают Космические силы. В частности, будут пересмотрены протоколы боевой готовности, учитывающие тот факт, что космос теперь является скорее спорной территорией, нежели "благодатной средой обитания".

В своем существующем виде военно-воздушные силы Америки могут оказаться неспособными к соперничеству с такими ближайшими противниками, как Россия или Китай, отчасти из-за устаревшего менталитета, институциональной самоуспокоенности, "затянувшегося фокуса" на борьбе с терроризмом и повстанческими формированиями, а также всеобщей запущенности.

В исследовании Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA), опубликованном в марте 2019 года, Марк Ганзингер и его коллеги утверждают, что после окончания холодной войны Министерство обороны США (МО) сместило приоритеты военного планирования с противодействия советскому вторжению в страны Западной Европы на развязывание двух крупнейших региональных конфликтов, очень напоминающих операцию "Буря в пустыне" против Ирака в 1991 году.

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Гунзингер и соавторы отмечают, что в то время американские планировщики исходили из того, что ВС США могут развернуться на защищенных театрах военных действий вблизи регионального агрессора и быстро добиться превосходства в воздухе при нанесении ударов и использовании других ресурсов. Вместе с тем, пишут они, если в 90-х годах прошлого века эти гипотезы были обоснованными, то в настоящее время стратеги Пентагона не успевают за развитием потенциальных угроз.

По их словам, Россия и Китай разработали многодоменные комплексы противодействия доступу/запрету зоны (A2/AD) для достижения своих национальных задач. К ним можно отнести пассивные и активные системы противовоздушной и противоракетной обороны, датчики раннего оповещения и отслеживания целей, а также все более совершенные боевые самолеты, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и гиперзвуковое оружие.Пытаясь восстановить былое преимущество, США, планируют приступить к оперативной "техноцентрической" модернизации своих ВВС. Западные эксперты считают, что сегодня военно-воздушные силы США навряд ли способны повторить операцию "Буря в пустыне", а тем более противостоять такому противнику, как Китай.

В своей статье для журнала The National Interest (TNI), опубликованной в декабре 2023 года, Джон Венабл отмечает, что американским военно-воздушным силам будет крайне сложно повторить успех операции "Буря в пустыне" 1991 года против такого практически равного противника, как Китай, по целому ряду причин. С точки зрения людских ресурсов, пишет Венабл, военно-воздушные силы США не достигли целей по набору личного состава в 2023 финансовом году на 11 процентов, а их резервный компонент - на 30 процентов.

Он отмечает, что эти показатели были бы еще хуже, если бы ВВС США не изменили свою политику в отношении употребления наркотиков, физического развития, возраста и других факторов, что подразумевает снижение требований к новобранцам. Он также утверждает, что стремление к эффективности в 90-х годах прошлого века и расовому разнообразию в 2020-х превратило в насмешку процесс отбора в летные школы. Он добавляет, что небрежная политика продвижения по службе приводит к тому, что даже плохие специалисты заканчивают школу и продвигаются по службе.

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Он также утверждает, что стремление к эффективности в 90-х годах прошлого века и расовому многообразию в 2020-х превратило в издевательство процесс отбора в летные школы. Он добавляет, что слабая политика в области карьерного роста привела к тому, что даже “конченые неудачники” заканчивают летные школы и продвигаются по службе.

Венабл также считает, что после холодной войны американские ВВС атрофировались, и отмечает, что в разгар холодной войны в их составе было 4468 истребителей и 331 бомбардировщик, причем восемь из десяти были боеспособны.

Но теперь, пишет эксперт, ВВС США располагают всего 1 932 истребителями и 140 бомбардировщиками, причем только шесть из десяти пригодны для выполнения боевых задач. Венабл считает, что в конфликте с Китаем ВВС США смогут задействовать лишь 32 процента от того количества истребителей и бомбардировщиков, которое было в 1987 году.

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Он также обращает внимание на сокращение количества летных часов у американских пилотов. Венабл утверждает, что в разгар холодной войны "среднестатистический" американский летчик-истребитель совершал более 160 вылетов по 200 часов в год, но в 2022 году американские летчики-истребители в среднем совершали всего 74 вылета по 129 часов в год. Венабл также утверждает, что ежемесячно в среднем они выполняют менее двух из трех положенных вылетов на тренажерах. 

В исследовании американского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA), опубликованном в январе 2023 года, Томас Манкен и др. утверждают, что ВВС США приступили к выполнению многодоменных операции (MDO), уделяя особое внимание улучшению взаимодействия с боевым пространством и усовершенствованному командованию и управлению (C2). ВВС США взамен устаревших технологий внедрили передовую систему управления боем (ABMS) и превратили ее в всеобъемлющую программу C2, использующую цифровые сети и технологии для ведения современных боевых действий.

Махнкен и сотоварищи считают, что цель ABMS - интеграция сенсоров, эффективное управление данными, обеспечение их безопасной обработки и упрощение коммуникаций. Она демонстрирует такие возможности, как отражение атак крылатых ракет и обеспечение совместного обмена информацией с государствами-партнерами.

Они также отмечают, что ВВС США пытаются задействовать концепцию Agile Combat Employment ("Гибкое боевое применение") для рассредоточения операций на более надежных и универсальных авиабазах. При этом для адаптации к угрозам со стороны противника и повышения оперативной гибкости и выживаемости в условиях противостояния планируется задействовать небольшие беспилотные авиационные платформы, такие как Kratos XQ-58 Valkyrie.

Вместе с тем Рафаэль Коэн в своем докладе для американского исследовательского центра RAND за 2023 год предупреждает об опасной стратегической близорукости в военных кругах США.Он отмечает, что повышенное внимание к Китаю не должно исключать ориентиров в Индо-Тихоокеанском регионе, а фокус на возрождающейся России не должен исключать внимания к Европе. США заявили о планах реорганизации своих ВВС и Космических сил на фоне угрозы конфликта с Китаем. Руководство ВВС США объявило о "масштабной и максимально оперативной" реорганизации на фоне растущей обеспокоенности по поводу того, что Военно-воздушные силы ВВС НОАК "вырвались" на лидирующие позиции. На снимке: американские истребители F-35, F-16, F-18, F-22 и F-15 в строю. Фото: Facebook / Популярная механика

Коэн считает, что Соединенным Штатам следует придерживаться глобального подхода, чтобы противостоять растущему влиянию России и Китая на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке, осознавая связь между борьбой с терроризмом и соперничеством великих держав, с тем чтобы избежать прокси-войн со своими ближайшими противниками на этих второстепенных рубежах.

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