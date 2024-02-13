“Вы полагаете, что бегство США из Афганистана было чем-то из ряда вон выходящим? В Тихом океане грядет нечто еще более ужасное для Вашингтона, хотя на первый взгляд и более спокойное”. Об этом пишет Грант Ньюшем - отставной офицер морской пехоты США и бывший американский дипломат. Он является автором книги "Когда атакует Китай: Предупреждение для США". США предрекли фиаско на тихоокеанских островах, сравнимое с бегством из Афганистана. Вашингтон не в состоянии ежегодно выделять тихоокеанским союзникам $120 млн на укрепление обороны Первой островной цепи для сдерживания Китая. На снимке американские солдаты во время учений в Палау в 2019 году. Изображение: Facebook

Оборона США в Азиатско-Тихоокеанском регионе сосредоточена на линии обороны, проходящей от Японии до Филиппин, Тайваня и далее до Борнео. Это так называемая Первая островная цепь. Каким образом США будут обороняться от армии Китая вдоль первой островной цепи, не имея надежного тыла в центральной части Тихого океана? И что прикажите делать, если у США вас в тылу окажутся китайцы? Переживает Ньюшем.

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Контроль США над центральной частью Тихого океана зависит от соглашений - так называемых "Договоров о свободной ассоциации" или COFA - с тремя странами: Республикой Палау, Федеративными Штатами Микронезии и Республикой Маршалловы Острова. Эти страны и их огромная морская территория составляют большую часть коридора с востока на запад от Гавайских островов до западного края Тихого океана, что крайне важно для контроля и военных операций США в регионе.

Соглашения COFA наделяют Соединенные Штаты юридическими полномочиями свободно действовать и не допускать туда вооруженные силы других стран. Другими словами, они обеспечивают полный доступ и контроль со стороны американских военных.

В рамках этих соглашений три страны получают от Америки финансовую и иную поддержку, включая право граждан этих государств проживать и работать на территории США. Не стоит также забывать, что граждане стран СОФА несут службу в вооруженных силах США в расчете на душу населения в гораздо большем количестве, чем жители почти всех американских штатов. Соглашения COFA требуют постоянного продления. Эти документы прошли около дюжины комитетов и теперь должны быть приняты на голосовании. И вот тут-то и начинаются проблемы.

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Одна из них - 2,3 миллиарда долларов США в качестве компенсации. То есть для того, чтобы профинансировать проекты COFA, необходимо выделить 2,3 миллиарда долларов США из других статей федерального бюджета. Эти 2,3 миллиарда долларов будут выплачены в течение 20 лет. Таким образом, в среднем это составит около 40 миллионов долларов в год для каждой страны. Да, вы не ослышались, 40 миллионов долларов. Всего полчаса мошенничества с Medicaid (отсылка к массовым случаями масштабного мошенничества с медицинскими страховками в США).

США потратили триллион или два в Афганистане. А теперь Вашингтон не способен выделить всего 120 миллионов долларов в год, жалуется американский экс-дипломат. “Все обвиняют всех остальных. Одни члены Конгресса обвиняют других, третьи - Белый дом. Белый дом обвиняет Конгресс. Белый дом мог бы при желании найти деньги. Но не делает этого.”

На самом деле в Совете национальной безопасности Белого дома был "специалист по Азии" Курт Кэмпбелл, и именно он должен был пробить финансирование проектов COFA. В конце концов, его даже называли "Царь Азии". Но вместо этого он сдулся и пошел на повышение - его только что утвердили на должность заместителя госсекретаря. Это обычная практика для Вашингтона.

Конгресс тоже мог бы найти деньги, если бы захотел. Но он этого не сделал - или он делает вид, что занимается другими важными вопросами: Украиной, Газой или Тайванем. В США предложили Японии выделить 120 миллионов долларов в год в течение 20 лет (всего 2,3 миллиарда долларов) в рамках программы SOFA. на укрепление обороны Первой островной цепи для сдерживания Китая Карта: Справочная служба Конгресса Congressional Reference Service

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Ньюшем считает, что Министерство обороны (DOD), которому приходится выполнять непростую работу по доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, могло бы проявить немного инициативы и воображения и предложить перенаправить средства из других статей своего огромного бюджета.

“Всего лишь 120 миллионов долларов США в год? Это проще простого. Сократите программы "многообразия, равенства и вовлеченности" в Минобороны и всех, кто с этим связан. Урежьте на 10% штат FOGO — это "флагманские и генеральские офицеры". Это поможет легко высвободить деньги - и никто не заметит отсутствия флагманских специалистов".

Что еще хуже, сетует бывший американский морпех, несмотря на широкую двухпартийную поддержку, на днях соглашения COFA были по непонятным причинам сняты с рассмотрения. Никто точно не знает, почему, хотя, по слухам, это сделал сенатор, "заботящийся о бюджете", хотя законопроект, в который он был включен, даже не требовал компенсации. Теперь же большая группа других законодателей, возглавляемая сенаторами Ришем и Хироно, пытается убедить свое руководство включить его обратно.

Потеряв центральную часть Тихого океана, США будут вынуждены защищать Гавайи и Южную Калифорнию. При этом все страны, которые рассчитывали на Вашингтон, - Япония, Южная Корея, Тайвань, Филиппины, Австралия и другие - начнут хеджировать свои ставки (перестраховываться).

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Китаю это очень понравится. Пекин уже имеет мощное коммерческое и политическое присутствие в странах СОФА (и почти во всех других тихоокеанских островных государствах) и стремится вырвать их из лап США.

И это ему успешно удается. Среди типичных подходов - финансовые выплаты, экономическая помощь, взятки чиновникам, содействие внедрению китайских организованных преступных группировок и даже поощрение сепаратистских движений с целью ослабления несговорчивых федеральных правительств.

Говорят, что у президента каждой страны COFA на столе лежит незаполненный банковский чек из Китая. Эти чеки пока не обналичены - якобы из глубокой привязанности к США. Но их терпение не безгранично, и когда их "бывший друг" обходит их вниманием, они это прекрасно понимают. Более того, при этом они чертовски злятся - хотя и не показывают этого.

Представьте, что вы - президент тихоокеанского островного государства и потратили большую часть своего срока на переговоры с Соединенными Штатами, которые вы и Вашингтон в конце концов подписали. А потом, спустя пару месяцев, вам приходится объяснять своим гражданам, что американский конгресс плевать хотел на этот законопроект, и вычеркнул его из списка без обсуждения. Поэтому вы не получите средства на почту, школы, пенсии и медицину, а да еще и налоги придется повысить. А Китай готов решить все ваши проблемы.

Все это очень серьезно, считает отставной офицер морской пехоты США, цена за отказ от продления COFA - и за отказ продолжать делать все необходимое для сохранения связей США с этими странами - будет оплачена многими погибшими американскими военнослужащими.

Ньюшем предлагает командующему Индо-Тихоокеанским командованием США адмиралу Джону Акилино положить свои "звезды на стол" и уйти в отставку из-за этой клоунады. "Уйдет ли он?", - задает риторический вопрос экс-дипломат, - "Конечно же, нет. Такого больше не происходит. Нынешняя публика уже не та, что во времена Нимица, Хэлси и Спрюэнса".

И если уж говорить о союзника США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то, возможно, Япония могла бы поучаствовать и заплатить. Не в первый раз Japan Inc достает чековую книжку, когда видит, что ее интересы находятся под угрозой. Сегодня Токио ежегодно выплачивает около 2 миллиардов долларов на покрытие расходов по размещению американского военного контингента на японской территории.

Стратегия островной цепи. Карта: ResearchGate

А когда в 2008 году финансовая система США рухнула, один из крупнейших японских банков - предположительно по просьбе японского правительства - выписал чек на 9 миллиардов долларов, чтобы поддержать Morgan Stanley (и американскую финансовую систему) на плаву.

Еще более выгодной сделкой для Японии было бы выделение 120 миллионов долларов в год в течение 20 лет (всего 2,3 миллиарда долларов). Если американское правительство не в состоянии этого сделать, возможно, Токио согласится помочь. В противном случае США обречены на поражение.