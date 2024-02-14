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Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем

Токио планирует приобрести беспилотные подводные аппараты и наладить партнерские отношения с Австралией, чтобы противостоять растущим "подводным" угрозам Китая
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Япония намерена укрепить свой потенциал ведения подводной войны в районе стратегически важных для Китая островов Нансэй за счет приобретения новых беспилотных подводных аппаратов и партнерства с Австралией в сфере использования UUV технологий.

Концепт-аппарат Hydroid REMUS 600 AUV, стоящий на вооружении Морских сил самообороны Японии (JMSDF). Изображение представлено: пресс-службой американской судостроительной компании Huntington Ingalls Industries

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В этом месяце издание Asian Military Review сообщило, что Морские силы самообороны Японии (JMSDF) намерены расширить свои возможности наблюдения за океаном с помощью новых безэкипажных подводных аппаратов и систем подводной акустической связи дальнего радиуса действия.  В отчете говорится, что JMSDF подписали ряд контрактов на поставку подводных глайдеров Type I и Type II для проведения океанографических наблюдений за температурой, соленостью и течениями воды.

В нем также сообщается, что JMSDF заключила контракт с японской телекоммуникационной компанией NEC на разработку дальнобойного модуля подводной акустической связи большой дальности Long Distance Underwater Acoustic Communication Module,для управления, определения местоположения и связи между подводными аппаратами.

Asian Military Review сообщает, что эксплуатационные испытания системы начнутся в 2025 году. "Специалисты NEC продемонстрировали устойчивую двустороннюю связь на больших расстояниях при использовании экспериментального UUV, оборудованного первым вариантом акустического коммуникационного модуля".

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На вооружении JMSDF состоят необитаемые подводные аппараты OZZ-5 от Mitsubishi Heavy Industries. Они оснащены комплексом из двух гидролокаторов, позволяющих на низких частотах обнаруживать заглубленные объекты и выполнять сканирование с высоким разрешением открытых участков морского дна. В докладе Asia Military Review говорится, что наряду с OZZ-5 UUV на вооружении японских ВМС также находится автономный подводный аппарат (AUV) Hydroid REMUS 600, который используется в противоминных операциях (MCM).

Альянс AUKUS не успевает за Китаем строить атомные подводные лодки

Между тем, агентство Janes в прошлом месяце сообщило, что Япония и Австралия подписали двустороннее соглашение о совместной разработке роботизированных и автономных систем (RAS) для ведения подводных боевых действий. Эксперты отмечают, что цель сделки - повысить эффективность технологий подводной связи и оперативную совместимость двух стран.

Организация оборонной науки и техники Австралии (DSTG) и агентство по закупкам, технологиям и логистике Минобороны Японии (ATLA) разработают критерии оценки подводной акустической связи с помощью  испытательных и демонстрационных моделей и симуляторов. Результаты этого проекта планируется использовать для обеспечения оперативной совместимости беспилотных подводных аппаратов (UUV) между Японией и Австралией, говорится в статье.

Ожидается, что первая совместная исследовательская программа по разработке технологий подводной связи будет завершена к концу 2027 года. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы будут вестись в Японии и Австралии на объектах ATLA и DSTG.

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Япония может использовать свои необитаемые подводные аппараты для ведения противоминных и противолодочных операций около островов Нансэй, расположенных вдоль пролива Мияко - важнейшей для Китая морской "точки преткновения" при вторжении на Тайвань, в том числе для подводных лодок ВМС КНР с ядерными ракетами.

На снимке подводная лодка JS Narushio, стоящая на вооружении Морских сил самообороны Японии, прибыла в Перл-Харбор, Гавайи, для участия в учениях "Тихоокеанский рубеж" в 2008 году. (Paul Honnick/U.S. Navy)

В последнее время боевые корабли Народно-освободительной армии Китая (НОАК-Н) регулярно пересекают пролив Мияко, "пытаясь вырваться" из Первой островной цепи, включающей Японию, Тайвань и Филиппины, в Тихий океан, предположительно для того, чтобы провести фланговый маневр против Тайбэя и отрезать самоуправляемый остров от поддержки ВМС США.

Западные военные аналитики считают, что китайским атомным подводным лодкам, вооруженным баллистическими ракетами JL-2, для нанесения ударов по Гуаму, Гавайям и материковой части США, возможно, придется выйти в открытые воды Тихого океана, а пролив Мияко и канал Баши являются наиболее вероятными маршрутами для подлодок КНР.

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В статье, опубликованной в рамках Международной конференции IEEE по беспилотным системам 2019 года, китайский военный эксперт Чжиюнь Чжао и другие специалисты подробно описывают, как беспилотные подводные аппараты могут быть использованы в противолодочных операциях.

Авторы описывают универсальные эксплуатационные характеристики UUV, включая низкую акустическую, магнитную, электрическую и прочие сигнатуры. Они отмечают, что в отличие от пилотируемых подводных судов, UUV обладают более высокими показателями скрытности. Такой потенциал позволяет использовать БППА для проведения операций в труднодоступных зонах или в районах, слишком опасных для пилотируемых кораблей.

Эксперты отмечают, что беспилотные подводные аппараты сочетают в себе высокую выносливость и автономность, что позволяет им самостоятельно патрулировать заранее заданные морские районы и направлять или координировать с пилотируемыми платформами проведение наступательных противолодочных операций.

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Вместе с тем Чжао и соавторы обращают внимание на возможные проблемы при использовании БППА в противолодочной войне. Они утверждают, что огромные территории и длительность таких операций требуют группового применения UUV. Кроме того, относительно небольшой радиус действия датчиков и низкая скорость передвижения отдельных UUV требуют скоординированного и централизованного подхода.

Они также указывают на сложность систем управления и контроля (C2), необходимых для эффективного применения беспилотных подводных аппаратов. Авторы считают, что для атак на такие опасные цели, как атомные подводные лодки, необходимо использовать различные средства связи, в том числе посредством спутниковых каналов передачи данных.

Что касается противолодочных операций с участием UUV, пишет Чжао, то они могут быть развернуты вблизи военно-морских баз или портов противника для наблюдения за его подводными лодками, обнаружения судов в порту, блокады важных морских узлов, засад, поиска и уничтожения вражеских субмарин, а также в качестве ложных целей при атаках подлодок.

В ближайшее время беспилотные подводные аппараты могут занять важное место в стратегическом сотрудничестве между Японией и трехсторонним альянсом по безопасности AUKUS, в состав которого входят Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты.

В своей статье, опубликованной в марте прошлого года в журнале Stars and Stripes, Сет Робсон отмечает, что Япония по-прежнему "горит желанием" присоединиться к AUKUS, поскольку в последнее время это партнерство вышло далеко за рамки споров об АПЛ и теперь охватывает новые технологии, включая квантовые вычисления, искусственный интеллект, автономность машин, гиперзвук, контргиперзвук, средства радиоэлектронной борьбы, подводную и кибервойну.

Япония всеми силами пытается завоевать превосходство в подводной войне с Китаем. Токио планирует приобрести беспилотные подводные аппараты и наладить партнерские отношения с Австралией, чтобы противостоять растущим "подводным" угрозам Китая. На снимке: Автономный необитаемый подводный аппарат OZZ-5 производства Mitsubishi Heavy Industries.

Робсон также указывает на определенные оговорки в планах Японии по участию в AUKUS. Он отмечает, что AUKUS и без того загружен работой по строительству атомных подводных лодок для Австралии, и у него может просто не хватить средств для выполнения дополнительных обязательств.

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