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Балансируя между Китаем и США, Япония намерена заключить с Бангладеш экономическое партнерство

В отличии от США Токио воздерживается от нотаций и санкций в пользу торговли и инвестиций, пытаясь уменьшить зависимость Дакки от России и КНР.
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Япония и Бангладеш намерены начать переговоры по заключению экономического соглашения о партнерстве к концу 2025 года. Этот срок предшествует запланированному на 2026 год исключению южноазиатской страны из списка наименее развитых стран Организации Объединенных Наций и, как следствие, лишение льготных пошлин со стороны развитых стран.

Пытаясь снизить зависимость Бангладеш от России и КНР, Токио планируют заключить с Дакки экономическое партнерство. Порт Матрарбари в Бангладеш. Фото: Bangladesh Sangbad Sangstha

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Когда правительство США смотрит на Бангладеш, то видит "слабеющую демократию", где недавние выборы не соответствовали "американским стандартам". В начале января победу вновь одержала правящая партия "Авами Лиг" во главе с премьер-министром Шейх Хасиной, которая возглавила страну в четвертый раз подряд. Когда Япония смотрит на Бангладеш, она видит стратегически расположенную страну с населением более 170 миллионов человек, растущую примерно на 6 процентов в год и имеющую внутренний валовой продукт, превышающий совокупный ВВП Филиппин, Вьетнама и Малайзии.

Бангладеш поддерживает тесные экономические связи с Россией и Китаем, что вызывает у Запада острое желание ввести против нее санкции. Но несмотря на это, Токио пытается убедить Дакку в необходимости расширения торговых связей и сотрудничества по развитию инфраструктуры.

Это делается в партнерстве с Индией. После визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Нью-Дели в марте 2023 года Японское агентство международного сотрудничества (JICA) согласилось предоставить Бангладеш новые кредиты на сумму 165 млрд иен (1,12 млрд долларов по текущему курсу) для финансирования программы развития порта Матарбари, проекта улучшения автодороги Чаттограм - Кокс-Базар и строительства железнодорожной магистрали на севере Дакки. JICA также активно работает на северо-востоке Индии, финансируя строительство и улучшение сотен километров дорог, включая шоссе из Трипуры в Чаттограм.

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Проект "Матарбари" предусматривает проведение дноуглубительных работ в глубоководном порту (первом в Бангладеш), строительство электростанции и индустриального парка на берегу Бенгальского залива в южном округе Кокс-Базар. Благоустройство автомагистрали от порта до города Чаттограм (также называемого Читтагонг) облегчит транспортировку товаров в Дакку и другие районы Бангладеш, а также в штаты северо-восточной Индии. Электростанция строится компаниями Sumitomo Corp, Toshiba и IHI. Ожидается, что глубоководный порт будет открыт в 2027 году.

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Позже, в апреле, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина посетила Японию в рамках встречи с Кисидой. В совместном коммюнике они объявили о своем решении повысить статус "Всеобъемлющего партнерства", которое было установлено между двумя странами в 2014 году, до "стратегического партнерства" в качестве руководящего принципа на следующие 50 лет. Лидеры двух стран также заявили о своей "приверженности реализации свободного и открытого Азиатско-Тихоокеанского региона, основанного на верховенстве закона, где права, свободы и суверенитет всех стран, независимо от их размера или могущества, защищены международным законом, правилами и нормами".

В экономическом контексте они подчеркнули важность создания высококачественной инфраструктуры, поддерживаемой "прозрачным и справедливым" финансированием, для развития Бангладеш и прилегающего региона. В частности, были упомянуты логистические, энергетические и промышленные аспекты проекта глубоководного порта Матарбари, а также сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Стороны выразили удовлетворение прогрессом, достигнутым в рамках инициативы "Индустриальный пояс Бенгальского залива", и открытием в 2022 году, в 50-ю годовщину установления дипломатических отношений, линии 6 Даккского скоростного метрополитена, первого электропоезда в Бангладеш. Строительство 6-й линии осуществлялось при поддержке JICA.

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В области национальной безопасности они "приветствовали участившиеся в последнее время заходы в порт Чаттограм кораблей Морских сил самообороны Японии [а также] взаимные визиты на высоком уровне представителей Сил самообороны Японии и Вооруженных сил Бангладеш, а также начало переговоров о заключении соглашения о трансфере оборонного оборудования и технологий". Помимо этого, Япония готова предложить Бангладеш свой опыт в области кибербезопасности.

Выборы в Бангладеш

7 января премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина выиграла выборы в четвертый раз подряд, поскольку правящая партия "Авами Лиг" получила 234 из 300 мест в парламенте. (Остальные 50 мест зарезервированы для женщин, и распределяются между после выборов в зависимости от результатов голосования, выбранных избранными членами). Оппозиционная националистическая партия Бангладеш бойкотировала выборы после ожесточенных уличных манифестаций, в ходе которых несколько человек были убиты и тысячи арестованы.

Программа улучшения автомобильной дороги Чаттограм - Кокс-Базар. Изображение: Канал TT

Дипломаты из России, Индии, Сингапура, Китая и Филиппин посетили Хасину в ее резиденции, чтобы выразить свои поздравления. На этом фоне власти США заявили, что выборы не были "свободными и справедливыми", а Великобритания раскритиковала "акты запугивания и насилия, имевшие место до и во время предвыборной кампании". В Евросоюзе заявили, что "сожалеют о том, что не все ключевые партии приняли участие в этих выборах", и призвали к "своевременному и полному расследованию всех случаев нарушений в ходе голосования".

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Вашингтон ввел визовые ограничения для граждан Бангладеш, которых он обвинил в подрыве демократических институтов, включая сотрудников правоохранительных органов и членов правящей и оппозиционной партий. Великобритания и Евросоюз пока бездействуют, но есть опасения, что они и США могут ввести карательные торовые санкции. Сегодня большая часть экспорта Бангладеш, состоящего в основном из предметов одежды, направляется в страны Европы и США.

22 января во время визита в Дакку министр экономики, торговли и промышленности Японии (METI) Ясутоси Нисимура сообщил руководителю внешнеполитического ведомства Бангладеш Шахриару Аламу, что Токио хотел бы заключить с Даккой соглашение об экономическом партнерстве, чтобы установить взаимовыгодный таможенный режим по мере превращения Бангладеш в страну со средним уровнем дохода. И это не скрытый комментарий к выборам, а продолжение давней стратегии.

Япония является ведущим зарубежным донором Бангладеш с момента провозглашения независимости в 1971 году, но в 2014 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ, создатель концепции, которая сегодня называется "Свободный и открытый Азиатско-Тихоокеанский регион", поднял эти отношения на новый уровень, пишет американский журналист Скотт Фостер.

В мае того же года две страны достигли соглашения о Всеобъемлющем партнерстве между Японией и Бангладеш на саммите в Токио, где премьер-министр Хасина встретилась с Абэ, Кисидой, занимавшим на тот момент пост министра иностранных дел, и Таро Асо, министром финансов, бывшим премьер-министром и президентом Лиги парламентской дружбы Японии и Бангладеш.

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В июне президент Японского агентства международного сотрудничества (JICA) посетил Бангладеш, чтобы обсудить проекты, по которым ранее уже были подписаны соглашения о предоставлении иностранной помощи, а также ряд будущих программ, включая строительство "Пояса промышленного роста Бенгальского залива", который протянется на юго-восток от Дакки в сторону Мьянмы.

В сентябре 2014 года Абэ посетил Бангладеш, где обсудил с премьер-министром Хасиной вопросы двустороннего сотрудничества в области политики безопасности, помощи в целях развития, торговли и инвестиций. Абэ сопровождали руководители 20 крупнейших японских корпораций, включая производителей машиностроительной продукции и тяжелого оборудования MHI и IHI, а также Shimizu Construction.

Пытаясь снизить зависимость от текстильной промышленности и подняться вверх по производственно-сбытовой цепочке, Бангладеш способствует модернизации портовых и водохозяйственных сооружений, автомобильных и железных дорог, мостов, электростанций и других объектов инфраструктуры.

Япония надеется увеличить товарооборот и получить больше инфраструктурных контрактов, продолжая при этом оказывать серьезную иностранную помощь. Как отметила в прошлом году Японская организация внешней торговли (JETRO), количество японских компаний, работающих в Бангладеш, с 2014 года увеличилось примерно вдвое и достигло 340.

Отношения Бангладеш с Россией и Китаем

Народная Республика Бангладеш (таково официальное название страны) с 2016 года является участником китайской инициативы "Пояс и путь". В рамках этого начинания было реализовано множество проектов, включая строительство автомобильных и железнодорожных мостов, морских портов и аэропортов, электростанций, систем водоснабжения и канализации, а также индустриального парка. Оценки этих проектов разнятся от предупреждений о "дипломатической долговой ловушки" до похвалы за то, что ее удалось избежать, однако выставка "Инициатива "Пояс и путь" в Бангладеш", состоявшаяся в Дакке в сентябре 2023 года, по сообщениям, вызвала даже на Западе положительную реакцию.

Китай является крупнейшим торговым партнером Бангладеш. В настоящее время в стране работает около 700 китайских компаний. КНР также является крупнейшим поставщиком военной техники в Бангладеш. Компания Huawei, работающая в Бангладеш с 1998 года, в настоящее время активно сотрудничает с государственным оператором мобильной связи Teletalk, модернизируя сети 4G по всей стране и внедряя технологии 5G.Шейх Хасина и Кишида во время встречи. Фото: PID

Россия поставляет в Бангладеш зерно, удобрения, машины, металлы, горюче-смазочные материалы, а начиная с октября прошлого года - уран для первого из двух ядерных реакторов, построенных Росатомом - российской государственной корпорацией по атомной энергии. Девяносто процентов затрат на проект общей стоимостью 12,7 миллиарда долларов, расположенного к западу от Дакки в Рооппуре, финансируется за счет кредита, предоставленного Правительством Российской Федерации. Платежи будут осуществляться в китайских юанях.

Большая часть экспорта Бангладеш, который состоит в основном из одежды, а также джута и морепродуктов, направляется в страны Европы и США. Импорт, включающий хлопок, нефтепродукты, машины, сталь и продукты питания, поступает в основном из Китая, Индии и Сингапура. Бангладеш имеет постоянный дефицит торгового баланса, при котором импорт товаров и услуг превышает экспорт примерно на 60 процентов.

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Япония - не самый крупный торговый партнер Бангладеш, но крупнейший поставщик услуг по проектированию и строительству инфраструктуры. Для Бангладеш сотрудничество с Японией может снизить зависимость от Китая и одновременно "успокоить" Индию, Соединенные Штаты и Евроcоюз. Такое балансирование может стать еще более важным, поскольку Бангладеш больше не будет защищен от высоких пошлин статусом "наименее развитой страны" (Least developed country).

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