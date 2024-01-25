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B-21 Raider: "Налётчик" на Россию и Китай запущен в серийное производство

"На фоне новых угроз со стороны России и КНР США форсируют производство бомбардировщиков B-21 Raider"
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Стелс-самолет нового поколения запускается в производство всего через два месяца после первых летных испытаний, что подчеркивает геостратегическую актуальность его развертывания, считают эксперты американского оборонного ведомства.Стратегический бомбардировщик B-21 Raider был представлен широкой публике на церемонии 2 декабря 2022 года в Палмдейле, штат Калифорния. Изображение представлено пресс-службой военно-воздушных сил США: US Air Force

США объявили о запуске в производство малозаметного бомбардировщика шестого поколения, что предвещает начало новой эпохи в ведении боевых действий в воздухе и стратегическом сдерживании на фоне новых угроз со стороны России и Китая.  Сразу несколько западных новостных изданий сообщили, что стелс-бомбардировщик B-21 Raider - самолет следующего поколения американских ВВС - уже запущен в производство оборонным подрядчиком Northrop Grumman.

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Заместитель руководителя военного ведомства США по закупкам и поддержке Уильям Лаплант (William LaPlante) подтвердил, что производство B-21 продвигается вперед после успешного завершения наземных и летных испытаний, в соответствии утвержденным ранее планом. В Пентагоне отмечают, что "все произошло чрезвычайно быстро", учитывая, что с момента начала летных испытаний самолета прошло всего два месяца.

B-21 заменит B-1B Lancer и B-2 Spirit и, как ожидается, поступит на вооружение в середине 2020-х годов. Военно-воздушные силы Соединенных Штатов планируют приобрести не менее 100 таких самолетов, говорится в сообщении оборонного ведомства. Программу закупки курирует Управление быстрых возможностей американских ВВС (Air Force Rapid Capabilities Office, AFRCO), что позволит ускорить процесс ввода бомбардировщика в эксплуатацию по сравнению с предыдущими программами.

Бомбардировщик B-21 разработан в том числе для снижения рисков благодаря сочетанию существующих и инновационных технологий, передового планера и опыта, полученного в ходе реализации других программ. Самолет является представителем целого семейства авиационных систем, включая малозаметную крылатую ракету большой дальности (Long-Range Stand-Off, LRSO) с ядерной боевой частью и стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-180.

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Предполагается, что первая оперативная эскадрилья B-21 будет дислоцироваться на авиабазе Эллсворт в Южной Дакоте. Позже эти же типы самолетов будут размещены на авиабазах Уайтмен в Миссури и Дайесс в Техасе.

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Эксперты отмечают, что хотя B-1B и B-2 были разработаны для проникновения в сильно защищенное советское воздушное пространство, повышенный износ, эволюционирующие средства противовоздушной / противоракетной обороны противника, а также рост стоимости сделали программу по разработке бомбардировщика следующего поколения более целесообразной.

B-1 разрабатывался как сверхзвуковой бомбардировщик - носитель ядерного оружия, действующий на больших высотах и как дозвуковой самолет (B-1B) для маловысотного прорыва советских систем противовоздушной обороны. Хотя он никогда не использовался по назначению, он оказал неоценимую помощь американским военнослужащим в Ираке и Афганистане, пишет военный эксперт и журналист Габриэль Джоэл Онрада. Его сверхзвуковая скорость позволяла быстрее реагировать на ситуацию, чем другие существующие на тот момент самолеты ВВС США, и он был менее уязвим, поскольку летел вне досягаемости зенитного огня повстанцев.

Однако затяжные иракские и афганские конфликты привели к тому, что планеры самолетов B-1B подверглись сильному износу, что привело к запланированному на 2030-е годы досрочному снятию их с вооружения.

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B-2 Spirit разрабатывался как дозвуковой малозаметный бомбардировщик, способный нести ядерное оружие и наносить удары в глубине советской территории. Хотя Соединенные Штаты планировали закупить 132 таких самолета, конец холодной войны и растущие издержки привели к тому, что компания Northrop Grumman построила всего 21 самолет B-2.

К тому же, пишет Онрада, поскольку B-1B и B-2 разрабатывались как инструменты противодействия советской ПВО, теперь они могут быть беззащитны перед современными российскими и китайскими зенитными ракетными системами и истребителями, такими как ЗРК С-400 и истребитель J-20. Так что теперь американцы вряд ли смогут безнаказанно проникнуть в воздушное пространство своих самых опасных противников.

На снимке специалисты по техническому обслуживанию американских ВВС готовятся к транспортировке самолета B-2 Spirit после выполнения локальной учебной задачи на авиабазе Андерсон, Гуам. Изображение представлено пресс-службой военно-воздушных сил США: US Air Force

В своем докладе для Института аэрокосмических исследований имени Митчелла, опубликованном в марте 2023 года, публицист и военный аналитик Марк Ганзингер отмечает, что для нанесения дальних проникающих ударов необходимо ориентироваться на стелс- самолеты, способные действовать в спорных районах. При этом обычные "хорошо заметные" платформы, такие как корабли, наземные пусковые установки и беспилотные летательные аппараты, могут наносить удары издалека, находясь за пределами оспариваемых территорий.

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Гюнзингер отмечает, что обычные non-stealth платформы не могут действовать в зоне воспрещения доступа и манёвра (A2/AD) без риска для себя, и что автономные удары не смогут заменить проникающие стелс-бомбардировщики, поскольку только они обладают высокой живучестью и способностью обнаруживать, отслеживать и поражать большое количество мобильных передвижных целей, включая военные корабли или пусковые ракетные установки класса "поверхность-поверхность".

Современные стратегические бомбардировщики, пишет автор, представляют собой интеллектуальные центры, способные органично выстраивать "цепочки поражения" мобильных или перемещаемых целей, в отличие от других ударных систем, которые полагаются на бортовые сенсоры и каналы передачи данных в условиях, когда такие возможности могут быть ограничены.

Только стратегические бомбардировщики обладают достаточной грузоподъемностью, позволяющей нести крупные бомбы, предназначенные для поражения укрепленных или глубоко заглубленных целей, таких, как подземные ракетные хранилища, взлетно-посадочные полосы и бункеры командных центров и пунктов управления, используемые Китаем, Россией и Северной Кореей, считает Гунцингер.

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Он упоминает, что ракеты не могут нести столь большую полезную нагрузку без чрезмерных затрат, что делает защиту целей жизнеспособной контрмерой против ракетных ударов. Теперь, что касается ядерного сдерживания. Гунзингер отмечает, что в условиях кризисной ситуации бомбардировщики можно расположить так, чтобы сократить время их реагирования, и рассредоточить по нескольким базам, чтобы уменьшить их уязвимость перед атаками противника.

Он также утверждает, что стратегические бомбардировщики являются наиболее важным компонентом ядерной триады Соединенных Штатов. Их способность быстро развертываться, постоянно находится в состоянии повышенной боеготовности, перенацеливаться, а также отдавать приказы о нанесении ядерных ударов практически в самый последний момент дает возможность заявить о решимости США так, как это не могут сделать межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования (МБР) или баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок (БРПЛ).

Эксперт настоятельно рекомендует увеличить американский бомбардировочный флот, сохранив существующие самолеты в строю или увеличив производство B-21. Он отмечает, что нынешний парк американских бомбардировщиков, состоящий из 141 самолета, может оказаться не в состоянии совершить достаточное количество вылетов, чтобы остановить и разгромить китайское вторжение на Тайвань, одновременно сдерживая при этом Россию. Кроме того, необходимо будет своевременно заменять потерянные в боях самолеты и поддерживать потенциал ядерного сдерживания воздушного базирования.

В Пентагоне заявили, что B-21 займет важное место в структуре передового базирования ВВС США в Тихом океане. С этой целью оборонное ведомство изучает возможность развертывания бомбардировщиков нового поколения сразу на нескольких островных базах.

Разработанный для выполнения дальних конвенциональных и ядерных миссий, а также для действий в условиях высоких угроз завтрашнего дня, В-21 Raider станет важным и гибким компонентом ядерной триады. Изображение представлено пресс-службой военно-воздушных сил США: US Air Force

В своей статье, опубликованной в этом месяце в журнале Forbes, оборонный специалист Эрик Теглер пишет, что B-21, взлетающие с базы американских ВВС Андерсен на Гуаме, авиабазы Королевских ВВС Австралии (RAAF) Дарвин, базы RAAF Таунсвилл или базы RAAF Эмберли, могут наносить удары по большей части материкового Китая и всей Северной Корее. А возрожденная американская авиабаза на острове Тиниан откроет для этого дополнительные возможности.

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Теглер считает, что совместное использование передовых B-21 с ракетами наземного базирования, размещенными на территории Соединенных Штатов и их союзников в Тихом океане, а также ракетами, запускаемыми с кораблей и подводных лодок, может сформировать мощный сдерживающий потенциал.

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