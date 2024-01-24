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"Станут отличной мишенью": Киев признал, что боится завозить F-16 из-за риска их уничтожения ВС РФ

"Россия будет бить нас повсюду": Киев требует "изменений" условий поставки F-16, поскольку ВКС РФ грозят "обрушить ад" на авиабазы Украины
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Похоже, что Киев опасается завозить в страну истребителей F-16 американского производства, учитывая, что ВКС России способны наносить высокоточные удары по аэродромам на всей территории Украины и постоянно отслеживать передвижения отрядов ВСУ.

"Россия будет бить нас повсюду": Киев требует "изменений" условий поставки F-16, поскольку ВКС РФ грозят "обрушить ад" на авиабазы Украины. На снимке Истребители четвёртого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon. File Image

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То же самое касается и зенитных ракет западного производства, которые также окажутся уязвимыми, если их привезут в большом количестве, поскольку российская разведка владеет информацией обо всех крупных украинских складах боеприпасов и снарядов. Об этом недавно заявил официальный представитель Военно-воздушных сил Украины (ВВС ВСУ) Юрий Игнат.

Россия располагает крупными военно-воздушными силами, способными с помощью многоцелевых самолетов Су-30СМ, Су-34 и Су-35 наносить высокоточные ракетные удары по объектам противника.

Кроме того, Россия использует такие тяжелые бомбардировщики, как Ту-95, Ту-160, Ту-22, а также истребитель-перехватчик МиГ-31К для дальних ударов по целям на территории Украины. Последний тип самолетов, также способен использовать "серьезное вооружение", включая крылатые Х-101 или гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Сообщает в своей статье для онлайн-издания EurAsian Times индийский журналист и военный эксперт из Мумбаи Партх Сатам.

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Для поражения украинских объектов систем противовоздушной обороны Россия также активно использует тактические ракеты наземного и морского базирования, включая баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также беспилотники-камикадзе "Герань-2".

Заявление Игната также перекликается с предыдущими сообщениями западных СМИ об угрозе России разбомбить авиабазы в странах-членах Организации Североатлантического договора (НАТО), прилегающих к Украине, если американские истребители F-16 - "вдруг" начнут взлетать оттуда.

Таким образом, пишет индийский эксперт, это заявление еще раз подтверждает предположение о том, что украинские F-16 вообще могут оказаться неспособными действовать с любого аэродрома - в силу того, что российский ракеты настигнут их в любом случае.

"Станут отличной мишенью": Киев признал, что боится завозить F-16 из-за риска их уничтожения BC РФ. На снимке российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель Cy-35.

"Россия будет бить нас повсюду"

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В сообщении ТАСС цитируется цитата из интервью Игната изданию Focus, в котором он, сказал: "Вооруженные силы Украины опасаются ввозить в страну большое количество американских истребителей F-16, а также ракеты ПВО". "Это связано с риском их уничтожения российскими силами, которые отлично осведомлены о местах хранения оружия и боеприпасов на территории Украины".

Огромное количество ракет западного производства "нужно где-то складировать", и ВС России "рано или поздно узнают об этом". Другой высокопоставленный офицер ВСУ признал, что "российская разведка, к большому сожалению, работает отлично. Поэтому нет никакого смысла размещать на территории Украины полные склады боеприпасов". 

"Та же ситуация наблюдается и с истребителями F-16. Казалось бы, все готово для их размещения, но мы их не берем, почему?!" По словам Игната, после прибытия на украинскую землю американские "боевые соколы" станут отличной мишенью для ВС РФ.

Официальный представитель украинских ВВС добавил, что Киев планирует получить F-16, когда "для этого будут созданы все условия". "Люди, которые будут их пилотировать, люди, которые будут их обслуживать, инфраструктура аэродромов. Когда все это будет готово, появится реальная основа для их размещения на Украине. А пока пусть они там ремонтируются и модернизируются", - уточнил Игнат.

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Следует отметить, пишет Сатам, что Игнат и раньше говорил о превосходстве России в воздухе. Так, например, в июле прошлого года он заявил, что истребитель Су-35С - самый современный российский самолет после Су-57 - является "основным самолетом, представляющим угрозу для ВСУ. И это необходимо признать".

Россия продала Эфиопии истребители Су-30К, возвращенные Индией в 2007 году

"Это технологически мощный самолет с превосходным вооружением (оснащен ракетами), дальность которых гораздо больше, чем у американских AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM). Его радиолокатор, система целеуказания и навигации позволяют вести огонь сразу по нескольким целям", - подчеркнул Игнат.

Еще в прошлом году многие военные эксперты, включая известных западных аналитиков, неоднократно заявляли, что General Dynamics F-16 Fighting Falcon не станут для Киев панацеей и не изменят ситуацию на Украине. Они будут легкой добычей для современных российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, а также для многоцелевых истребителей ВКС РФ, таких как Су-35 и Су-30СМ.

Ранее СМИ сообщали о том, что самолет ДРЛО А-50 используется в связке с С-400 для поражения украинских самолетов, обеспечивая максимально возможную дальность действия систем ПВО. Также сообщалось, что этот самолет может быть полезен для борьбы с истребителями F-16, которые Киев планирует получить в ближайшее время. Одним из наиболее ярких свидетельств эффективности совместной работы самолета ДРЛО и 3PK C-400 стало наведение ракет класса "земля-воздух" 40Н6 в ноябре прошлого года на низколетящую цель на удалении 400 километров.

На снимке зенитно-ракетные комплексы С-400

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Однако, пишет индийский эксперт, возможно, у России осталось не так много самолетов AWACS необходимых для успешного выполнения критически важных задач. Поэтому ВС РФ скорее всего будут полагаться на ракетные удары по аэродромам и усилят воздушное наблюдение в том числе с помощью разведывательно-ударных беспилотников "Сириус", чтобы фиксировать любые наземные перемещения, которые могут оказаться транспортировкой крупных боевых самолетов, считает Партх Сатам.

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